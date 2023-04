Aktie im Blickpunkt – LVMH legt «exzellenten Jahresstart» hin Die Aktien des Luxusgüterkonzerns profitieren von guten Umsatzzahlen im ersten Quartal. Adrian Blum

Der US-Musiker Pharrell Williams soll als Kreativchef der Männerlinie von Louis Vuitton den Umsatz ankurbeln. Bild: Marc Piasecki/WireImage via Getty Images



Die Aktien von LVMH sind am Donnerstag mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel gestartet. Auch im weiteren Verlauf konnten sie das Niveau halten und notierten am Mittag mit 870 € rund 4% im Plus. Der Börsenwert hat sich damit an einem einzigen Handelstag um 17 Mrd. € auf rund 437 Mrd. € erhöht.