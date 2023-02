Aufgefallen in Sansibar – Maasai oder nicht Maasai Um Touristen anzulocken, verkleiden sich Hochstapler als Maasai. Dabei ist es recht einfach, die echten von den falschen zu unterscheiden. Simone Stern

In Tansania leben rund 800’000 Maasai. Bild: Simone Stern

Wie unterscheidet man einen echten Maasai von einem Hochstapler? «Der falsche Maasai ist fett», erklärte der französische Hotelbesitzer in Sansibar, wie man als Tourist die Angebote der echten Maasai – eines ethnischen Stammes Afrikas – und die der falschen auseinanderhält. Die falschen seien natürlich noch schlimmer, da sie zu Unrecht vom «exotischen Look» der wahren Maasai profitieren wollen.

Am Strand Jambianis, wo das Hotel des Franzosen liegt, tummeln sich wie überall auf Sansibar Einheimische, die versuchen, ihre Ware loszuwerden. Obwohl Jambiani, ein Fischerdorf im Südosten der Insel, als abgelegen gilt im Vergleich zu den nördlichen Resortorten.

Doch auch in Jambiani gibt es überall Händler. Manchmal so viele, dass man kaum einen Schritt machen kann, ohne «Jambo!» zu hören. Das heisst auf Swahili «Hallo» und wird direkt gefolgt von der Frage, wo man denn herkomme. Egal, wie man darauf antwortet – Schweiz, ­Italien, Frankreich, China, Dubai –, die Verkäufer können mindestens zehn Sätze in deiner Muttersprache einwandfrei wiedergeben. Manchmal sprechen sie sogar fliessend. Alles selbst gelernt, durch jahrelangen Kontakt mit Kompatriotinnen, die vor dir auf der Insel waren.

Die Sprachkenntnisse sind beeindruckend. Was angedreht wird, nicht unbedingt. Das Angebot reicht von Flecht­frisuren und Massagen bis zu Ausflügen, die Delfinsichtungen versprechen. Dazu natürlich Schnickschnack wie Elefanten­figürchen, obwohl es die Dickhäuter auf der Insel gar nicht gibt.

Tansania, zu dem Sansibar als semi-autonome Region seit 1964 gehört, bietet auf dem Festland unglaubliche Safaris an. Weit ist es zu den Elefanten also nicht. Die Figürchen sollen ja gefälligst Afrika darstellen, wie wir es uns erträumen. Das wissen die Einheimischen, die praktisch nie zu Hotelbesitzern werden und ihr Geld mit weniger lukrativen Aktivitäten verdienen.

Zu dem perfekten Afrikabild gehören Gruppen wie die Maasai, die als einheimische Ethnie besonders bekannt sind. Einerseits, weil sie relativ vielzählig sind, in Kenia leben rund 1,2 Mio. Maasai, in Tansania um die 800 000. Andererseits sind sie rein äusserlich gut erkennbar. Die Maasai sind gross und sehr schlank, für westliche Verhältnisse zum Teil sogar besorgniserregend mager. Erwachsene tragen im Gesicht oft absichtlich zugefügte Narben, die als Schönheits-, Reife- oder Erfolgssymbol gelten. Die Kleidung besteht überwiegend aus roten und violetten Tüchern, die umgewickelt werden. Babys werden in den gleichen Tüchern getragen, die zu Schlingen gewickelt wurden. Ausser den Babys ist kein Maasai, der noch traditionsgemäss lebt, dick.

Dass sie so schlank sind, liegt an der Mischung ihrer genetische Prägung, der Nahrung, die vorwiegend aus rohem Fleisch, Blut und Milch besteht, und den vielen Kilometern, die sie zusammen mit ihren Herden jeden Tag zurücklegen. Wer als Maasai geboren und aufgewachsen ist, bei dem ist Übergewicht praktisch ausgeschlossen. Trotzdem versuchen einige Männer mit einer anderen Körperstatur, sich als Maasai zu verkleiden. Das rote Tuch spannt sich dann über den prallen Bauch und schlabbert um die kurzen Beine rum.

Der farbige Schmuck, den die Maasai traditionsgemäss anfertigen, wird geklaut, imitiert und verkauft. Ein weiterer Hinweis auf den mangel an Authen­tizität: Sie sind viel lauter und penetranter als die echten Maasai.

Eine Gruppe Maasai tat am Strand Jambianis rein gar nichts, um ihre Ware zu verkaufen. Frauen, Babys und Männer sassen auf farbigen Tüchern, lachten ­miteinander, an den sonnenverbrannten Touristen total desinteressiert. Neben der friedlichen Gruppe war ein Holzstand ­aufgebaut, voller Schmuck aus bunten Plastikperlen, Muscheln und Kaffeebohnen. Wer etwas kaufen wollte, musste mit ­Gesten kommunizieren. Die echten Maasai existierten einfach. Nicht für und nicht gegen die Touristen, die ihr Zuhause kurz besuchen.

Simone Stern schreibt seit Sommer 2022 für «Finanz und Wirtschaft» mit Schwerpunkten Luxus, Konsum und Finanzplatz. Ihren journalistischen Einstieg fand sie als Moderatorin bei BlickTV, danach war sie bei Bloomberg als Breaking-News-Reporterin tätig. Mehr Infos @simietoile

Fehler gefunden?Jetzt melden.