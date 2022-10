Objektiv – Macht Was würde William Shakespeare zur britischen Politik von heute sagen? Manfred Rösch

Bild: Facundo Arrizabalaga/EPA via Keystone

«Tis the time’s plague when madmen lead the blind», seufzt Gloster in William Shakespeares König Lear: Das ist der Fluch der Zeit, dass Tolle Blinde führen. Was der geniale Dramatiker und Dichter – hier sein Ebenbild in Hamlet-Pose an der ­U-Bahn-Station London Bridge – wohl zu den Wirrungen der britischen oder auch der Weltpolitik von heute zu sagen wüsste? Dass Verrückte Blinde führen, ist auch unserer Zeit Plage, von blutig (aktuell am Ostrand Europas) bis närrisch: auf Shakespeares Insel. Immerhin folgt nun auf den wunderlichen Entr’acte der Liz…wie hiess sie schon wieder?…kein zweiter Akt in Boris Johnsons Hanswurstiade. Dass BoJo im konservativen Wahlvolk immer noch beliebt ist, zeugt von der Blindheit der Massen. Jetzt zieht Rishi Sunak in 10, Downing Street ein. Freiwillig, obschon er so smart wirkt; vielleicht ist allein das schon ein Anzeichen von harmloser Tollheit. Länger als bis Januar 2025 wird Sunak ohnehin nicht ­regieren. Spätestens dann muss das Unterhaus neu bestellt werden. Nach einem Tory-Sieg sieht’s derzeit gar nicht aus, eher nach einem Desaster. Shakespeare schrieb vom «proud man dressed in a little brief authority», vom stolzen ­Menschen, gekleidet in ein wenig kurze Amtsgewalt.

