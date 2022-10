Nach Whistleblower-Vorwürfen – Macht der Leonteq-Crash die Aktie zum Schnäppchen? Ein kritischer Bericht liess den Titel einbrechen. Für Investoren stellt sich die Frage, wie gross die verbleibenden Risiken sind.

Der Markt hat seine Lektion gelernt. Das ist zumindest eine der Schlussfolgerungen, die sich aus dem Absturz der Leonteq-Aktie diese Woche ziehen lassen. Im Nachgang eines Berichts in der «Financial Times» (FT) stürzte die Aktie des Emittenten von strukturierten Finanzprodukten ab und verlor von Montag bis Donnerstag etwa ein Viertel ihres Werts.

Die gemeinte Lektion: Als der gleiche Journalist der FT 2015 seinen ersten Artikel über das deutsche Fintech-Unternehmen Wirecard publizierte, nahm der Aktienmarkt davon kaum Kenntnis. Sechs Jahre später war Wirecard pleite, der Milliardenskandal ist bis heute nicht aufgearbeitet. Wohl auch aus Angst, es mit einem zweiten solchen Fall zu tun zu haben, nahmen Investoren diese Woche deutlich Abstand von der Leonteq-Aktie.

Erschwerend für Leonteq: Es gibt einzelne Parallelen zwischen den Fällen. So spielte auch im Fall des Zürcher Unternehmens das Beratungs- und Wirtschaftsprüferunternehmen EY eine Schlüsselrolle. Leonteq ist zudem ebenfalls ein techlastiges Finanzunternehmen mit einem Geschäftsmodell, das sich nur schwer mit Konkurrenten vergleichen lässt.

Damit hören die Gemeinsamkeiten indes auch schon auf. Der Artikel vom vergangenen Montag, in welchem es hauptsächlich um zwei Deals von je 750’000 € und die darauf entrichtete Kommission von 120’000 € geht, deutet darauf hin, dass bei Leonteq bisweilen verworrene Zustände herrschen. So seien nicht alle relevanten Informationen im Zusammenhang mit dem Geschäft für die Experten von EY auffindbar gewesen, wie Zitate aus dem EY-Bericht nahelegen.

Die erwähnten Summen – das mögliche Delikt bezieht sich lediglich auf die Kommission von 8% des Produktvolumens – sind im Vergleich zu den Millionen in McCrums erstem Bericht zu Wirecard kaum der Rede wert. Der Wahrheitsgehalt von Leonteqs Rechnungslegung wurde von niemandem angezweifelt, von einem systematischen Fehlverhalten war nirgends die Rede.

Wirkungslose Gegenmassnahme

Dennoch konnte selbst eine Medienmitteilung die Märkte nicht beruhigen, in welcher Leonteq darzulegen versuchte, dass das Unternehmen nichts falsch gemacht habe. In derselben Mitteilung wies Leonteq darauf hin, dass für das laufende Jahr ein Rekordgewinn winkt. Die anhaltende Zurückhaltung der Kunden beim Kauf von Finanzprodukten wird, wie schon in der ersten Jahreshälfte, durch ein aufgrund der Marktvolatilität höheres Handelsergebnis ausgeglichen. Auch das blieb ein Tropfen auf dem heissen Stein.

Die Folge: Auch vier Tage nach dem Bericht handeln Leonteq dementsprechend auf einem Niveau, welches auf den ersten Blick attraktiv ist. FuW geht bei diesen Überlegungen bewusst konservativ davon aus, dass der letztjährige Gewinn lediglich egalisiert wird, wie dies in der jüngsten Mitteilung des Unternehmens mindestens in Aussicht gestellt wurde. Der Abschlag des Marktwerts zum Eigenkapital beträgt 16%, während die Rendite auf demselben dieses Jahr bei mindestens 19% zu liegen kommen dürfte. Damit liegt das Unternehmen komfortabel über den Eigenkapitalkosten, welche z. B. Credit-Suisse-Analyst Daniel Regli mit 10,5% veranschlagt.

Diese Rendite ist vergleichbar mit den Privatbanken Julius Bär oder Vontobel, von denen Letztere ebenfalls ein grosser Emittent strukturierter Produkte ist. Beide handeln mit einem deutlichen Aufschlag gegenüber dem Buchwert. Zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4 (für 2022) gibt es in der Schweizer Finanzbranche sonst kein Unternehmen zu kaufen, das nicht grundsätzliche Probleme mit dem Geschäftsmodell hat. In einem Research-Report von Juli – seiner jüngsten Publikation zu Leonteq – schrieb Regli von einer im historischen Vergleich tiefen Bewertung. Damals stand das KGV bei 9.

Namentlich angesichts steigender Zinsen und Inflation ist zudem die voraussichtliche Dividendenrendite von Leonteq attraktiv. Die FuW-Schätzung von 4.25 Fr. pro Aktie – basierend auf der angepeilten Auszahlungsquote von 50% – bringt eine Rendite von 11.7%. Die Analysten von Credit Suisse und Zürcher Kantonalbank erwarten mit 4.75 bzw. 4.50 Fr. mehr. Alle von Bloomberg erfassten Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Gute Nerven sind gefragt

Doch diesen Kaufsignalen stehen einige Einwände gegenüber. Der gewichtigste ist, dass ein Unternehmen, das erst wenige Jahre in ruhigem Fahrwasser unterwegs war, nun mit neuen Unsicherheiten umgehen muss. Angesichts dessen reagierte die Leonteq-Führung unter CEO Lukas Ruflin nicht ganz optimal. «Eine Veröffentlichung des EY-Reports oder ein zusätzliches Gutachten durch einen externen Revisor würde für dringend benötigte Visibilität sorgen», schrieb ZKB-Analyst Christian Schmidiger am Dienstag. Leonteq sagt dazu, es zeigten «alle Untersuchungen, dass keine wesentlichen Missstände vorlagen, sodass sich weitere Untersuchungen erübrigen».

Zudem bleibt unklar, weshalb das Zürcher Fintech die Transaktionen nicht gemeldet hat. Zwar kam auch EY zum Schluss, dass die Transaktionen den französischen Behörden nicht als verdächtig gemeldet werden müssen. Das mutet aus Schweizer Warte insofern seltsam an, als dass die Hemmschwelle für eine Verdachtsmeldung hierzulande tief ist. Die unerklärte Beteiligung mehrerer Leonteq-Ableger und mehrerer Vermittlerunternehmen – davon eines in einem Steuerparadies – machen den Vorgang zumindest aussergewöhnlich. Mit einer Meldung hätte Leonteq vielleicht immerhin guten Willen beweisen können. Das Unternehmen schrieb jedoch, interne und externe Experten hätten keine Grundlage gefunden, «auf welcher die Einreichung einer Verdachtsmeldung (SAR) gerechtfertigt wäre».

Selbst wenn man darüber hinaus wohl davon ausgehen kann, dass die von der FT beschriebenen Unklarheiten in der Organisation innerhalb Leonteqs beherrschbar sind, könnten der kritische Artikel und die Vorwürfe der Whistleblower weitere Auswirkungen haben. So könnte die FT oder andere Medien über weitere Fälle berichten, in denen sich die Mitarbeiter des Zürcher Fintech-Unternehmens zu weit in einen regulatorischen Graubereich vorgewagt haben. Auch das Einleiten einer Untersuchung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht oder durch französische Behörden würden den Aktien weitere Dämpfer verpassen.

Bestätigung können sich die Anleger von der Ratingagentur Fitch erhoffen. Spätestens am 2. November bringen die dortigen Analysten ihr nächstes Update. Vergangenes Jahr war der Ausblick positiv. Die Gefahr, dass Leonteq vom aktuellen Investment-Grade BBB ins Junk-Territorium abstürzt, ist also gering. Sollte gar eine Heraufstufung geschehen, könnte das der Aktie ebenfalls Schub geben.

FuW schätzt die Chance sehr gering ein, dass Leonteq in einen Strudel aus fehlender Strategie und Management-Fehlern geraten könnte, wie ihn in den letzten Jahren etwa die Schweizer Finanzunternehmen Credit Suisse oder Gam erlebt haben. Von krimineller Energie wie bei Wirecard ist das Unternehmen weit entfernt, das wird auch aus dem FT-Artikel deutlich.

Dennoch kann die Aktie nur Anlegern mit starken Nerven empfohlen werden. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass auch bei grossen Unternehmen schon eine leise Enttäuschung reicht, um die Aktien auf Talfahrt zu schicken. Wer nicht die Geduld mitbringt, eine längere Schwächephase auszusitzen, findet genug kaufenswerte Aktien, deren Preis sich seit Januar halbiert hat.



