Objektiv – Macht des Lichts Die altpersische Geschichte ist eine Mahnung für die Mullahs: Macht wird nicht für alle Ewigkeit verliehen. Manfred Rösch

Bild: Ivan Vdovin/Interfoto via Keystone

Der Gott Ahuramazda (links) überreicht dem König Ardashir den Herrschaftsring. Sekundiert wird er vom Hohepriester Kartir, sein Pferd zertrampelt den Teufel. Das Ross Ardashirs, des Begründers der Sassaniden-Dynastie, trampelt auf Arthabanus herum; diesen letzten König der Parther hatte Ardashir in der Schlacht bezwungen. Dies trug sich zu im dritten Jahrhundert; das zeitgenössische Relief findet sich in Persepolis, im Herzland des heutigen Irans. Der Iran hat eine grosse zivilisatorische Geschichte, die weit in vorislamische Zeiten zurückreicht – ähnlich wie in Ägypten. Ahura Mazda (Herr der Weisheit) ist in der zoroastrischen Religion der Schöpfergott und die Macht des Lichts. Noch heute gibt es zoroastrische bzw. parsische Gemeinden im Iran selbst, in Pakistan, Indien und den USA; Parse war etwa Queen-Sänger Freddy Mercury. Die Reste der Residenzstadt Persepolis zeugen vom Glanz der altpersischen Kultur. Sie sind heute noch ein nationaler Identifikationsort für viele Iraner – just weil sie vorislamisch sind, denn: je doktrinärer die Mullahs, desto ­säkularer das Volk. Das Monument lädt zum Sinnieren darüber ein, dass der Himmel – das Schicksal, die Geschichte – den Ring der Macht auch mal weiterreichen kann.

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.