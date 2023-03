Mehr als eine Million Menschen haben am Donnerstag gegen die geplante Rentenreform in Frankreich protestiert. In Paris und Bordeaux ist gestern der seit mehr als zwei Wochen nicht abgeholte Abfall angezündet worden, wie hier an der Place de l’Opéra in Paris. Für nächste Woche ist bereits wieder ein Generalstreik angekündigt.

Bild: Kiran Ridley/Getty Images