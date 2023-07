Früher als üblich haben die Gewerkschaften die Stimme erhoben, um ihre Lohnforderungen für das kommende Jahr kundzutun. Dieses Jahr könnte es für die Arbeitgeber schwieriger werden, diese als völlig überrissen abzustempeln. Auf die Länge aber zeigt es sich, dass Mässigung in den Lohnverhandlungen letztlich auch den meisten Arbeitskräften zugutekommt.

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) hat am Freitag seine Forderungen auf den Tisch gelegt. 5% höhere Löhne sollen es sein: ein Ausgleich der erwarteten Teuerung 2023 von 2,2%, eine Reallohnerhöhung von 1% und einen «erheblichen Nachholbedarf aus den vergangenen Jahren».

Zur Teuerung: Sie ist wie viele andere Belastungsfaktoren in der Schweiz viel niedriger als im Rest von Europa. Im Juni hat die Monatsrate auf 1,7% abgenommen. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) rechnet für 2024 mit einem Jahreswert von noch 1,5%. In Bezug auf die Reallohnentwicklung haben die Gewerkschaften indessen einen Punkt: Verlieren die Arbeitskräfte im laufenden Jahr erneut an Kaufkraft, wäre es das dritte Mal in Folge – was gemäss dem Schweizerischen Lohnindex SLI seit 1942 nie der Fall gewesen ist.

«Ob sich von einem Lohn-Nachholbedarf sprechen lässt, hängt vom gewählten Zeitraum ab.»

Ob sich von einem Nachholbedarf sprechen lässt, hängt vom gewählten Zeitraum ab. In den vergangenen achtzig Jahren ist die Kaufkraft in der Schweiz sechzehn Mal geschrumpft. In einer kürzeren Frist ist die Bilanz aus Sicht der Arbeitnehmer durchwachsen. Seit 2017 sind die Reallöhne gemäss Bundesamt für Statistik, das laufende Jahr eingeschlossen, fünfmal gesunken. In den Jahren 2009 bis 2016 waren sie allerdings unaufhörlich gestiegen.

Bereits im vergangenen Herbst hatte der SGB für eine generelle Lohnerhöhung von bis zu 5% plädiert. Am Schluss resultierte gemäss Bundesamt für Statistik ein Anstieg der Nominallöhne von bloss 0,9%. Gewisse Branchen, etwa die Medien, können oder wollen sich keine Lohnsteigerung leisten. Eine flächendeckende Erhöhung ist illusorisch.

Die Lohnforderung der Gewerkschaften, die via Mitgliedschaft nur noch etwa jeden siebten Arbeitnehmer vertreten, ist garniert mit dem Appell, die Arbeitgeber sollten sich doch mit 50 Fr. je Beschäftigten an den Krankenkassenprämien beteiligen – mit der seltsamen Begründung, sie würden «auch Krankheitskosten verursachen». Abgesehen davon, dass es einzelnen Unternehmen (und diese gibt es) unbenommen ist, es zu tun: Die öffentliche Hand gibt 5 Mrd. Fr. pro Jahren für Prämienverbilligungen aus.

Die Schweiz hat glücklicherweise keine grosse Streiktradition, weil die Gewerkschaften sozialpartnerschaftlich in den politischen Prozess eingebunden sind. Kompromissbereitschaft und Mässigung in Lohnfragen ist einer der Faktoren für überdurchschnittlichen wirtschaftlichen Erfolg und Wohlstand sehr breiter Bevölkerungsschichten. Dass die Europäische Zentralbank Mitte Juni vor einer Gewinn-Lohn-Preis-Spirale und hartnäckiger Inflation warnte, sollte auch für die hiesigen Gewerkschaften ein Fingerzeig sein.

Arno Schmocker kommentiert seit September 2021 wirtschaftspolitische Themen im Bundeshaus in Bern. Zudem schreibt er seit vielen Jahren über Unternehmen in verschiedenen Branchen, derzeit Medizinaltechnik.

