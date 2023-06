Versicherungsbrokerforum – Makler spüren Druck von allen Seiten Die zahlreichen Herausforderungen sollten als Chancen genutzt werden, so der Rat der Experten am Branchenanlass. Lea Fäh

1 / 16 Florian Schreiber, Rechtsdozent am Institut für Finanzdienstleistungen der Hochschule Luzern, informierte zu den aktuellen Trends in der Versicherungsvermittlung. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Strengere Regulierung, komplexere Risikolandschaft und Digitalisierungsdruck vonseiten der Versicherer – das sind nur einige der Herausforderungen, denen sich die Schweizer Brokerlandschaft ausgesetzt sieht. Die klare Botschaft aber von Tech- und Rechtsexperten an der dritten Ausgabe des Versicherungsbroker-Forums in Rüschlikon am 1. Juni: Einen Ausweg bietet die Flucht nach vorn. Adaption und Experimentierfreude mit den neuen Technologien sind gefragt.