Interview mit Dirk Schumacher – «Man kämpft immer die letzte Schlacht» Der Leiter Volkswirtschaft in Europa bei Natixis ist noch zurückhaltend, was den Anleihen- und den Aktienausblick anbelangt. Susanne Toren

Eine Untersuchung der Bank of England zeigt: Der langfristige Trend spricht klar für immer tiefere reale Zinsen. Das betrifft auch den Finanzdistrikt in London. Bild: Karl Hendon/Getty Images

Zurzeit erleben die Anleger «die Mutter aller Energiekrisen», äusserte Dirk Schumacher, Chefökonom der Investmentbank Natixis, unlängst gegenüber der Nachrichtenagentur ntv. Vor Natixis war der bei Axel Weber pro­movierte Volkswirt siebzehn Jahre lang bei der Investmentbank Goldman Sachs im Economic Research in Frankfurt und London tätig und arbeitete in der ­Konjunkturabteilung der Europäischen Zentralbank (EZB). Dort befasste er sich vor allem mit der Erstellung der Briefing Notes für die Ratssitzungen. «Die staatlichen Hilfen können den Ein­kommensschock für Unternehmen und Haushalte nur teilweise auffangen», so holt Schumacher weiter aus. Und solange sich der Inflationsauftrieb nicht markant verlangsamt hat, sieht er sowohl bei Anleihen als auch bei Aktien wenig ­Anlagechancen.