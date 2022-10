Kaffee mit Rocco Delli Colli – «Man muss wissen, wer man ist und was man kann» Der Gründer und Mitinhaber der Liefer- und Restaurantkette Dieci spricht über seine Anfänge als Gastronom. Giuliano Ligi

Rapperswil-Jona, die zweitgrösste Stadt des Kantons St. Gallen, ist bekannt für den Circus-Knie-Kinderzoo und die SC Rapperswil-Jona Lakers. Pizzaliebhaber können einen dritten Grund für die Bekanntheit der Stadt hinzufügen: Rapperswil ist Gründungs- und Heimatort von Dieci, der Pizzeria, die beinahe die ganze Schweiz beliefert. Bei frühherbstlichem Wetter mit viel Sonnenschein begrüsst mich der Gründer der Restaurant- und Kurierkette Rocco Delli Colli in ­seinem Lokal am oberen Zürichsee. «Un caffé per il nostro ospite, per favore», bestellt Rocco, wie ihn bei Dieci alle liebevoll nennen.

Wie er sich denn am ehesten beschreibe, will ich zum Einstieg vom verheirateten, zweifachen Familienvater aus der italienischen Provinz Frosinone wissen. «Am besten fragst Du die anderen. Ich liebe meine Arbeit, die Menschen, das Essen, den Austausch und im Dienste meiner Umgebung zu stehen.» Als knapp Achtzehnjähriger kam Rocco Ende der Siebzigerjahre nach Rapperswil, um zunächst im Textilhandel zu arbeiten. Bald merkte er, dass ihm viele Produkte der alten Heimat hierzulande fehlten. Bis zu seinem ersten Restaurant – es zählte nur dreissig bis vierzig Plätze – sollten dennoch fast zehn Jahre vergehen. «Du kannst es Dir nicht vorstellen, heute können wir in der Schweiz gastronomisch beinahe die ganze Welt erkunden. Damals war es ausserordentlich schwierig, an qualitativ hochwertige Produkte zu kommen. Rucola, Vongole, Rohschinken oder nur schon gutes Olivenöl waren beinahe unauffindbar. Dies wollte ich ändern.» Und er tat es auch.

Das Geheimnis? «Man muss wissen, wer man ist und was man kann.» Zwar sei er nicht unter den wenigen Menschen, die diese Gabe der Selbsteinschätzung beherrschten, sei aber auf dem Weg dahin. «Je näher man an diesen Punkt kommt, umso glücklicher wird man sein.» Tatsächlich strahlt Rocco während des gesamten Gesprächs und lässt erahnen, dass er ein sehr überlegter, aber auch bescheidener, altruistischer und herzlicher Mensch ist. So legt er grossen Wert auf die Unterstützung lokaler Sportvereine. Ein pompöser Lebensstil sei dagegen nichts für ihn. Viel lieber teilt er mit seiner Familie ein Nachtessen mit Brot, Öl und Aufschnitt und sieht die Freude in den Gesichtern seiner Mitmenschen. «Aufgestellte Mitmenschen begeistern mich einfach mehr als Exklusivität. Zudem macht es mich stolz, den Sport zu fördern. Fussball ist für mich ein intensives Zusammenspiel aus Kulturen, Sprachen und Persönlichkeiten, ohne Rassismus. In eine Fussballmannschaft gehört viel Menschenverständnis, und das gefällt mir», erklärt der jahrelange Juventus-Fan.

Der Fussball war neben seiner Lebensgeschichte und dem Glauben beim Finden der Marke sehr relevant, sagt Rocco. So habe er Dieci nach zehn Jahren in der Schweiz gegründet und verfolge als Katholik die zehn Gebote. Zudem stehe die Nummer 10 auf einem Fussballtrikot für Spielfreude, Klasse und Einzigartigkeit. Diese Überlegungen von Rocco führten zur Gründung der heute schweizweit bekannten Liefer- und Restaurantkette. Dieci ist nicht nur ein Vorzeigeunternehmen in Sachen Franchising-Strategie, sondern auch eine der wenigen Gastronomiegruppen, die ihren CO2-Fussabdruck kompensieren. «Mit unterschiedlichen Projekten – darunter der Förderung klimaoptimierter Waldbewirtschaftung in Graubünden und einer Entwicklungsunterstützung in Madagaskar – haben wir im Geschäftsjahr 2021 über 11 500 Tonnen CO2-Ausstoss kompensiert.»

Dass sein Wirkungsbereich so gross werden würde, hätte Rocco nach der Eröffnung seiner ersten «Bar e Pizza» nie gedacht. «Das erste Lokal in der Rapperswiler Altstadt sollte eine lockere Atmosphäre vermitteln. Ich wollte weg von den damals klassischen italienischen Restaurants mit weissen Tischtüchern und Serviceangestellten in weissem Hemd.» Da die Lockerheit schnell auf Anklang stiess, war das Lokal häufig überfüllt. «Viele Kunden mussten draussen warten, und passende Pizzakartons gab es noch nicht. Sie nahmen die Pizza in Alufolie mit. Nach einigen Jahren habe ich die für mich passenden Schachteln mit einem italienischen Lieferanten konzipiert und war damit einer der Pioniere in der Schweiz.»

Dabei machte der gelernte Metallmechaniker in einem Punkt seit Beginn keine Abstriche: an der Qualität. Zudem versucht er das Angebot immer weiter zu vertiefen und neben den altbewährten Klassikern auch neue und regionale Produkte anzubieten. «Daneben war es seit der Gründung naheliegend, dass Dieci auch Gelaterias anbieten soll. So liess ich meine Gelati immer schon selbst herstellen und vertreibe sie in mittlerweile fünf Gelaterias sowie in allen Lokalen.» Diejenigen in Rapperswil-Jona liegen ihm besonders am Herzen. «Rapperswil gefiel mir seit jeher. Der See, die saubere, historische Altstadt, das Zusammensein sowie die Akzeptanz der Bewohner machen es zu einem ganz speziellen Ort.»

Ich merke erst am längst ausgetrunkenen Espresso, dass die Stunde bereits verflogen ist und Rocco weitermuss. Die Gastfreundschaft ist aber noch nicht vorbei. «Was magst Du essen? Du kennst sicherlich unsere ­leckeren Pizzas, nicht umsonst hast du zweieinhalb Jahre für uns gearbeitet», zwinkert er mir zu. Gerne überlasse ich die Wahl Rocco. «Dein Mittagessen geht auf mich!», verabschiedet er sich und lässt mich keine fünf ­Minuten auf den Risotto mit Scampi warten.

