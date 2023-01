Entwicklung der Wechselkurse – Manche Währungen in der Krise, anderswo Entspannung In Ägypten herrscht Devisenknappheit. Dagegen gewinnen die Währungen Brasiliens und Russlands im Jahresvergleich. Alexander Trentin

Strassenszene in Kairo. Das ägyptische Pfund hat sich zuletzt stark abgewertet. Bild: Getty Images

Wer würde sich nicht freuen, bei der Bank für sein Geld einen Zins von 25% zu erhalten? In Ägypten ist das jetzt Realität. Aber es ist kein verlockendes Angebot, sondern ein Krisenzeichen. Denn das ägyptische Pfund muss von der Zentralbank nun schon zum dritten Mal in den vergangenen zwölf Monaten abgewertet werden. Höhere Zinsen sollen die Inflation und die Flucht in Devisen bekämpfen.