Als die amerikanischen Truppen im März 1942 auf den Philippinen der japanischen Übermacht weichen mussten, versprach General Douglas MacArthur: «Ich werde zurückkommen.» Zweieinhalb Jahre später löste er dieses Versprechen ein, in der für die USA siegreichen Entscheidungsschlacht von Leyte. Auch heute steht die einst spanische Kolonie im Fokus der Geopolitik. Diesmal sind die Kontrahenten die Pazifikmacht USA und die Volksrepublik China. Die Regierung in Manila weiss um die geopolitische Bedeutung ihres Landes und sucht daraus aussenpolitisches und wirtschaftliches Kapital zu schlagen. Peking und Washington haben in den vergangenen Jahren mit abrupten Kehrtwendungen zurechtkommen müssen.

Über mehrere Jahrhunderte hinweg stand Südostasien im Fokus der europäischen Kolonialmächte. Alle waren sie da, die Niederländer in Indonesien, die Briten in Malaysia, die Franzosen in Indochina, die Spanier in den Philippinen, und selbst die Portugiesen hatten noch ein paar Sprengsel. Die Chinesen rissen sich zwar keine Kolonialbesitzungen unter den Nagel, waren und sind aber durch wirtschaftlich einflussreiche Überseegemeinschaften in allen südostasiatischen Ländern präsent, auch in den Philippinen, wo sie im Laufe der Geschichte auch Diskrimination und gar Verfolgung erlitten haben. Während es die Europäer seinerzeit auf Gewürze und Luxusgüter abgesehen hatten, geht es heute um Ressourcen, Märkte und strategisch wichtige Seewege.

Im aktuellen Gerangel um Einfluss in Südostasien spielen die Europäer keine Rolle mehr. Sie sind darauf angewiesen, dass die Amerikaner als einzige global operative Seemacht der Welt die freie Seefahrt verteidigen. Die USA sind die treibende Kraft hinter dem Cordon sanitaire, der die chinesischen Expansionsgelüste im Pazifik unter Kontrolle halten soll. Zusammen mit dem benachbarten Inselreich Indonesien und Anrainerstaaten wie Vietnam und Malaysia sorgen sich die Philippinen wegen der hegemonialen Absichten der Chinesen, die konsequent darauf hinarbeiten, das Südchinesische Meer in ein Binnenmeer zu verwandeln.

Marcos junior in Peking

Eine althergebrachte Maxime der chinesischen Aussen- und Sicherheitspolitik ist es, mit fremden Mächten in Einzelabfertigung zu operieren. Regionale oder bilaterale Bündnisse werden leicht als «feindselige Zusammenrottung» kritisiert. Dass damit die chinesische Übermacht noch markanter zum Einsatz kommt, als sie es ohnehin schon ist, zeigt sich auch im Fall der Philippinen. Das Staatsgebiet zählt über 7600 Inseln, wovon rund 2000 bewohnt sind. Das rund 300'000 Quadratkilometer grosse Land hat eine Küstenlänge von über 36'000 Kilometern. Zu deren Verteidigung verfügt die Marine über 82 zumeist veraltete Kriegsschiffe von meist sehr kleiner Tonnage. Auch mit den dazugehörigen rund 30 Flugzeugen lässt sich kein Staat machen.

Rechtzeitig zum Jahresbeginn hat der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. in Peking seine Aufwartung gemacht. Marcos wurde Ende Juni vergangenen Jahres zum Staatschef gewählt. Er ist der Sohn des langjährigen Diktators gleichen Namens, der von 1965 bis 1986 regierte und seinen langen Verbleib an der Staatsspitze den USA verdankte, die ihn als Bollwerk gegen maoistische und andere Aufrührer stützten. Als 2016 der Vorgänger von Marcos Jr., Rodrigo Duterte, ins Präsidentenpalais eingezogen war, hatte es gleich mit einem Donnerschlag begonnen: Duterte kündigte an, das Schwergewicht der philippinischen Aussenpolitik von den USA nach China und Russland zu verlagern.

Auch Duterte machte kurz nach der Machtübernahme seine Aufwartung in Peking, doch sollte sich in der Folge das Verhältnis zu China schon bald kräftig trüben. Nachdem er ein Übereinkommen zu Besuchsrechten von amerikanischen Streitkräften gekündigt hatte, vollzog Duterte, der 2022 zurücktrat, eine Kehrtwendung. Offensichtlich hatte der Populist nicht die Milliarden aus Peking erhalten, die er für die Finanzierung seiner Grossprojekte anvisiert hatte. Auch wurde ihm angesichts der chinesischen Expansion im Südchinesischen Meer die Verwundbarkeit der Philippinen bewusst, die über wichtige Basen verfügen, die im Kriegsfall wichtig sind. Zuletzt hatte sich Duterte, als Affront gegen China, noch positiv zu Aukus geäussert, einem strategischen Kooperationsforum von Australien, Grossbritannien und den USA.

Vorbehalte gegen Hegemonie

Marcos’ Antrittsbesuch in Peking ist erfolgreicher verlaufen. Der Gast setzte sich für eine Verbesserung des Klimas in den bilateralen Beziehungen ein und erhielt dafür Investitionszusagen chinesischer Unternehmen im Umfang von beinahe 23 Mrd. $. Rund die Hälfte dieses Betrags ist für erneuerbare Energiequellen vorgesehen, und nach Angaben der Regierung sollen durch die chinesischen Investitionen in den Philippinen bis zu 30’000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Rede ist auch von Technologietransfers, wozu chinesische Investitionen in neue Industriebereiche beitragen sollen.

Natürlich sollte Marcos bei aller Lobpreisung der bilateralen Zusammenarbeit mit China bedenken, dass andere Länder sehr gemischte Erfahrungen mit chinesischer Wirtschaftshilfe gemacht haben und wie beispielsweise Sri Lanka in eine tiefe Schuldenfalle gestürzt sind. Doch in den Beziehungen zwischen den Philippinen und China ist nicht alles eitel Sonnenschein. Dieser Tage hat der oberste Gerichtshof in Manila verfügt, dass ein Abkommen, das 2005 von den Philippinen mit chinesischen und vietnamesischen Unternehmen zur Exploration von Erdölquellen im Südchinesischen Meer abgeschlossen worden war, nicht rechtens ist. Gemäss Gericht gestattet es die philippinische Verfassung nicht, dass ausländische Unternehmen sich an der Ausbeutung von natürlichen Ressourcen beteiligen.

Der Entscheid kommt im Gefolge des einhelligen Urteils des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag zugunsten der Philippinen von 2016. Damals hatte das Gericht befunden, dass China keine historische Berechtigung für seine Ansprüche auf Inseln und Territorialgewässer im Südchinesischen Meer hat. Selbstverständlich hatte Peking das Haager Urteil nicht akzeptiert und die den Gerichtsfall einbringenden Philippinen scharf zurechtgewiesen.

