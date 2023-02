Was macht eigentlich… – Mario Draghi zieht sich zurück Seit dem Regierungswechsel im Oktober beteuert der ehemalige italienische Premierminister und EZB-Chef, kein politisches Amt mehr anzustreben. Das schliesst ein Mandat in einer Bank aber nicht aus. Andreas Neinhaus

Mario Draghi, hier auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2019, hat bis jetzt alle Jobangebote aus der Politik abgelehnt. Bild: Drew Angerer/Getty Images

Es ist nicht das erste Mal, dass Mario Draghi sich im Ruhestand befindet. Ende Oktober 2019 verabschiedete er sich zum ersten Mal von der aktiven Zeit. Damals endete sein Mandat an der Spitze der Europäischen Zentralbank. In acht Jahren auf dem Chefsessel in Frankfurts Euro­tower hatte sich der Italiener von einem Kompromisskandidaten zum wichtigsten Mann in Europa gewandelt, dem es in der Eurokrise gelang, die zügellosen Finanzmärkte zu bändigen.

Niemand glaubte dem damals Zweiundsiebzigjährigen, als er auf der Abschiedsfeier mit feinem Lächeln versicherte, dass er kein neues Amt anstrebe und sich auf die Zeit als Rentner freue. Sie dauerte etwas mehr als zwei Jahre. Anfang 2021 wurde er als Stabilitätsgarant nach Italien gerufen, um den Krach zwischen den politischen Lagern zu schlichten. Als Premierminister schmiedete er eine grosse Koalition, in der er politische Erzfeinde zu Kabinettspartnern dressierte.

Nach zwanzig für Italien durchaus erfolgreichen Monaten brach allerdings auch diese Regierung der nationalen Einheit auseinander. Draghi verabschiedete sich erneut ins Privatleben, wieder mit der Versicherung, dass er sich darauf freue, und wieder nahm ihm das niemand ab.

Bis heute hat er Wort gehalten. In einem Interview kurz vor Weihnachten mit dem «Corriere della Sera» antwortet er auf die Frage nach seinen beruflichen Ambitionen mit der gewohnten Ironie: «Ich bin jetzt vor allem Opa.» Aber kurz darauf stellt er klar, dass er nicht an politischen oder institutionellen Ämtern interessiert sei, weder in Italien noch im Ausland. Personelle Spekulationen gibt es immer wieder. So wurde sein Name zeitweise für die Nachfolge von Jens Stoltenberg als Nato-Generalsekretär genannt. Zuletzt berichteten Medien, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen würde ihn gerne als Sondergesandten für die Global-Gateway-Strategie der Union engagieren. Italiens Regierung unterstützte diesen Plan umgehend. Allerdings liess Draghi wenige Tage später über Dritte mitteilen, dass er nicht daran interessiert sei.

Enger sind die Bande hingegen weiterhin mit der Bankenwelt. Im Januar wurde Draghi am Wef in Davos gesehen. Gemäss Medienberichten war er dort zu privaten Treffen verabredet und veranstaltete mindestens eine nichtöffentliche Konferenz für die britische Bank Barclays. Die Finanzbranche umwirbt ihn. Sein ehemaliger Arbeitgeber Goldman Sachs möchte ihn zurück. Draghi war für die Investment­bank tätig gewesen, bis er 2005 zum Präsidenten der Banca d’Italia berufen wurde.

Bis anhin ist aber nichts Konkretes bekannt. Draghi lebt als Privatmann zwischen Rom und dem Städtchen Città della Pieve in Umbrien, wo die Familie ein Landhaus besitzt. Fotos in den Medien zeigen ihn unprätentiös im lokalen Supermarkt beim Einkaufen oder in seinem Lieblingsrestaurant. Kürzlich feierten er und seine Frau dort auch ihre goldene Hochzeit. Ab und zu gibt er Interviews oder tritt als Redner an Buchvernissagen auf. Er definiert sich rückblickend als ­politischer Aussenseiter. Als Premierminister habe er nach einem Leben als Banker ein neues Handwerk erlernt und sein Bestes gegeben. «Ich hätte trotzdem gerne die Arbeit beendet, wenn es mir gestattet worden wäre», sagt er. Aber dazu ist es nicht gekommen.

Andreas Neinhaus ist seit 1997 als Redaktor bei FuW und schreibt über Makrothemen, vor allem diejenigen, die Zinsen, Währungen und die Konjunktur betreffen. Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und Doktorat arbeitete er im Economic Research der Credit Suisse. Er lebt in Rom. Mehr Infos

