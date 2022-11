Restrukturierung bei Meta Platforms – Mark Zuckerberg streicht 13% der Stellen Das Technologieunternehmen entlässt beim grössten Stellenabbau seiner Geschichte mehr als 11’000 Mitarbeiter. Der Wirtschaftsabschwung und der Wettbewerbsdruck liessen die Einnahmen sinken.

Der Hauptsitz von Meta Platforms in Menlo Park, California. Bild: ZVG/Meta

Mit einer der grössten Entlassungswellen des Jahres im Technologiesektor will Meta-Chef Mark Zuckerberg das Ruder herumreissen. Der Eigentümer von Facebook, Instagram und WhatsApp will insgesamt 11’000 Stellen oder 13% der Arbeitsplätze streichen, wie Meta am Mittwoch mitteilte. Es ist der erste Stellenabbau in der 18-jährigen Firmengeschichte.

Der Wirtschaftsabschwung, verschärfter Wettbewerb und schwindende Werbeeinnahmen hätten den Umsatz stärker beeinträchtigt als er gedacht habe, schrieb Zuckerberg an die Beschäftigten. «Ich habe mich geirrt, und ich übernehme die Verantwortung für diesen Fehler.» Andere Technologiefirmen wie der Kurznachrichtendienst Twitter und das Softwarehaus Microsoft streichen ihre Belegschaft ebenfalls zusammen.

Meta leidet unter anderem unter der wachsenden Konkurrenz durch die Video-App TikTok, die Instagram Kunden abjagt. Ausserdem erschweren neue Datenschutz-Regeln von Apple das Personalisieren von Werbung für Nutzer von iPhone & Co. Sie gilt dadurch als weniger wirksam und wirft weniger ab.

Probleme teilweise selbstverschuldet

Vor diesem Hintergrund hatte Meta Ende Oktober einen erneuten Umsatz- und Gewinnrückgang bekannt gegeben und das schlechteste Ergebnis seit 2019 eingefahren. Allerdings ist ein Teil der aktuellen Probleme selbstverschuldet. Denn das Sorgenkind «Reality Labs» türmt Milliarden-Verluste auf. In dieser Sparte ist unter anderem die Entwicklung des «Metaversum» gebündelt, einer virtuellen Welt, die Zuckerberg als besonders zukunftsträchtig betrachtet. Daher hatte er sein Unternehmen vor rund einem Jahr von Facebook in Meta Platforms umbenannt. Einige Investoren hatten allerdings bereits vor Veröffentlichung der jüngsten Zahlen drastische Kürzungen der Investitionen in diesem Bereich gefordert.

Zuckerberg will dennoch im kommenden Jahr insgesamt 100 Mrd. $ in das Metaversum, künstliche Intelligenz und andere Bereiche investieren. Dem gegenüber steht die Verlängerung des Einstellungsstopps bis ins erste Quartal 2023 hinein. Ausserdem sollen andere Ausgaben reduziert werden. Das Unternehmen nannte bislang allerdings keine Details oder ein Volumen für die angestrebten Einsparungen.

Bei Investoren kam der geplante Sparkurs von Meta gut an: Die Aktien der Facebook-Mutter stiegen im vorbörslichen US-Geschäft um rund 4%. Damit lagen sie aber immer noch rund 70% unter dem Niveau von Anfang Januar und steuerten auf den grössten Jahresverlust seit dem Börsengang 2012 zu. «Der Markt atmet auf, dass das Meta-Management oder Zuckerberg im Besonderen einen Ratschlag zu beherzigen scheint, nämlich die wachsenden Ausgaben etwas zu drosseln», sagte Sophie Lund-Yates, leitende Analystin beim Brokerhaus Hargreaves Landsdown. «Allerdings passt es nicht zusammen, dass sie auf der einen Seite die Effizienz steigern wollen und gleichzeitig etwas so Ehrgeiziges und Unbeständiges wie das Metaversum vorantreiben.»

REUTERS

