Aktien Basiskonsumgüter – Krisenresistente Markenprodukte locken mit schöner Dividende Aktien des Alltagskonsums bieten Schutz vor Rezession und Inflation. Anleger sollten sie als stabilisierenden Baustein ins Depot holen. Susanne Toren

Marken ziehen auch in schwierigen Zeiten. Bild: d3sign/Getty Images

Wenngleich nicht ganz so funkelnd wie zyklische Luxusgüter, stehlen sie in schlechten Wirtschaftszeiten anderen Sektoren doch regelmässig die Show: die Aktien der führenden Basiskonsumgüterhersteller. Denn Nahrungsmittel, Getränke, Haushaltsartikel sowie Körperpflege- und Hygieneartikel werden immer gebraucht – auch wenn es mit der Konjunktur nicht so rund läuft.