China hat zu wenig Marktwirtschaft gewagt. Das ist die Quintessenz der an die Oberfläche geschwemmten Immobilienprobleme. Anderes lauert unter der Decke. Die Marktwirtschaft besteht aus mehr als nur dem Tausch von Gütern und Dienstleistungen gegen Geld. Sie funktioniert nur auf Basis von Vertrauen, und zwar sowohl zwischen den privaten Parteien als auch zum Schiedsrichter. Das sind autonom handelnde Gerichte, die transparent erstellte Regeln unabhängig von Ansprüchen mächtiger Partikularinteressen durchsetzen. Das fehlt in China. Dort gilt, was die Kommunistische Partei will.