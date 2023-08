Markttechnik vom 30. August 2023 – Burckhardt Comp. und Stadler Rail Schön, wenn fundamentale Analyse und Markttechnik derselben Ansicht sind. Dies ist aber nicht unbedingt ­nötig, denn sie sind komplementär. Roland Vogt

Schön, wenn fundamentale Analyse und Markttechnik derselben Ansicht sind. Dies ist aber nicht unbedingt ­nötig, denn sie sind komplementär. Im ersten Fall wird das Unternehmen bewertet, im zweiten Fall die Nachfrageverhältnisse um die Aktie. Diese sind vom Gesamtmarkttrend, der relativen Attraktivität und den monetären Bedingungen abhängig. Ohne Geld kann niemand eine Aktie kaufen, sei diese auch noch so attraktiv. Andererseits kann eine Aktie komplett überteuert erscheinen. Solange sie steigt und der Trend effizient ist, bleibt sie interessant.Die Aktie von Burckhardt Compression befindet sich nach meiner Einschätzung seit Februar in einer Konsolidierung. Wenn die «Finanz und Wirtschaft» Anfang Juni zu der Konklusion gekommen ist, dass die Aktie «dosiert gekauft werden kann», korrespondiert das also gut. Ich versuche deshalb hier herauszufinden, wann das Timing dafür passt.