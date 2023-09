Markttechnik vom 5. September 2023 – Öl zieht wieder an Den Rohölpreis technisch zu analysieren ist ein ganz anderes Unterfangen als die Aktienmärkte diesem Verfahren zu unterziehen. Alfons Cortés

Den Rohölpreis technisch zu analysieren ist ein ganz anderes Unterfangen als die Aktienmärkte diesem Verfahren zu unterziehen. Die Vernetzung, die bei der Aktienmarktanalyse so wichtig ist, kann im Rohölbereich nur in sehr geringem Umfang betrieben werden. So reduziert sich der Versuch, hinter die Fassade des Ölmarktes zu blicken, auf Momentum und Volatilität.