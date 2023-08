Angebot und Nachfrage bestimmen in der freien Marktwirtschaft den Preis. Im Preis inbegriffen ist auch der für den Unternehmer notwendige Gewinn. Sind beide zu hoch, sinkt in der Regel die Nachfrage. Der Preis eines Produkts oder einer Dienstleistung hängt aber auch von der nachgefragten Menge und dem Wettbewerb unter den Anbietern auf dem Markt ab. Kann zu einem niedrigeren Preis produziert und damit die Nachfrage erhöht werden, profitiert der Anbieter von Skaleneffekten.

Diese generellen ökonomischen Erkenntnisse gelten grundsätzlich auch für die Sozialversicherungen, zum Beispiel für ärztliche Dienstleistungen und Spitäler. Allerdings kommt auf diesem «Markt» eine besondere Eigenheit hinzu: Der Arzt als Spezialist determiniert gleichzeitig Angebot und Nachfrage. Der Patient kann nicht selbst beurteilen, ob die vom Arzt verordnete Therapie oder Operation wirklich nötig ist.

Es herrscht bei allgemein Versicherten zudem kein eigentlicher Wettbewerb. Angebot und Nachfrage nehmen gleichzeitig zu. Aber auch im Gesundheitswesen müssen die Anbieter Gewinne erzielen. Ebenso will der Patient seine im Voraus bezahlten Krankenkassenprämien konsumieren. Weil im Sozialstaat Schweiz ein hochstehendes Gesundheitswesen allen zugutekommen soll, greift die Politik mit einem sogenannt regulierten Wettbewerb ein. Nicht Angebot und Nachfrage, nicht der Markt allein bestimmen den Preis, sondern der Staat greift in die Preisbildung ein.

Suche nach Lösungen ist blockiert

Damit eröffnet sich eine knifflige Frage: Wie viel freie Marktwirtschaft und wie viel Staatsintervention sind nötig? Wie kann auf der Angebots- wie der Nachfrageseite Wettbewerb hergestellt werden? Im National Health Service (NHS) in Grossbritannien bestimmt der Staat das Angebot. Der Patient hat sich danach zu richten. Bei grosser Nachfrage entsteht bei beschränktem oder nicht voll finanziertem Angebot eine Warteschlange. Im freien Markt, vereinfacht in etwa in den USA, determiniert der Preis der ärztlichen Leistungen die Nachfrage. Wer sich als Patient eine hochpreisige Operation nicht leisten kann, muss darauf verzichten.

Seit 1996 gilt in der Schweiz das unter der damaligen Sozialministerin Ruth Dreifuss verabschiedete Krankenversicherungsgesetz (KVG). Im Detail wird geregelt, wer bei Krankheit und Pflege welche Leistungen erbringen darf und wie die entsprechenden Preise dazu ermittelt werden. Im Gesetz werden dem Bundesrat viele Kompetenzen übertragen. Je nach «sozial-politischer Gesinnung» des verantwortlichen Departementsvorstehers fallen die Detailregelungen aus. Resultat: Seit 25 Jahren blockieren die Polparteien die Suche nach Lösungen auf der Angebots- wie der Nachfrageseite.

Unzählige Vorstösse und Vorschläge werden unterbreitet. Faule Kompromisse enden lediglich in zunehmender Bürokratie. Die Grundsatzfragen: Wie viel soll der Staat beeinflussen und finanzieren, und welche Kosten soll der Patient für welche Leistungen selbst bezahlen? Mehr Wettbewerb unter den Anbietern, mehr Eigenverantwortung der Patienten, höhere oder niedrigere Preise für welche Leistungen? Diese Fragen werden nicht gestellt.

Dahinter steckt eine ökonomische Umverteilungsfrage, die sogenannte Solidarität: Übernimmt der Staat Kosten des Individuums, müssen diese Mittel vorher von den Wirtschaftssubjekten erarbeitet werden. Aus sozialdemokratischer Sicht sollen die Reichen die Kosten für minderbemittelte Patienten auch im Gesundheitswesen übernehmen. Der Staat regelt dann diese Umverteilung im Detail.

Aus liberaler Sicht kann selbst im System mit Kopfprämien, Risikoausgleich und Prämienverbilligung bei anziehender Nachfrage der Patient höhere Kosten selbst tragen. Mit Prävention, neuen Modellen der Ärzteversorgung, höheren Selbstbehalten, der Gleichstellung von ambulanter und stationärer Medizin, mit Globalbudgets, einer gesamtschweizerischen Spitalplanung, der Konzentration von Spezialbehandlungen in einigen wenigen Spitälern, der Schaffung von Palliativzentren, usf. können Angebot und Nachfrage in ein Gleichgewicht gebracht werden.

Wir wissen heute, dass die Gesundheitskosten in den kommenden Jahren infolge des zunehmenden Anteils an älteren Bewohnern rasant steigen werden. Die Politik ist deshalb gut beraten, wenn sie zunächst grundsätzlich darüber debattiert, wie, mit welchen marktwirtschaftlichen Elementen die wachsenden Kosten finanziert werden. Unter dem Motto mehr Eigenverantwortung oder mehr Staat müsste sie sich selbst mit ethischen Themen befassen, denn zum Leben gehört auch der Tod.

Weltweit einmalig

Fragen zur Solidarität, zur ökonomischen Umverteilung stellen sich angesichts der Demografie auch in der Altersvorsorge: Während die Zahl der Älteren laufend zunimmt, sinkt die Zahl der Erwerbstätigen, die diese finanzieren. Soll das Umlageverfahren beibehalten werden, müssten die Aktiven höhere AHV-Beiträge einzahlen, es sei denn, die Pensionierten akzeptierten weniger Rente. Das ist politisch wohl kaum umsetzbar, sind die AHV-Bezüger doch in der Mehrheit.

Werden die AHV-Renten weiterhin garantiert, steht die Politik vor der Herausforderung: Mit welchen neuen ökonomischen Umverteilungen können die sich öffnenden Finanzierungslücken gestopft werden? Weltweit einmalig werden schon heute von allen Lohneinkommen AHV-Beiträge unbegrenzt erhoben. Ab rund 90’000 Fr. wirken diese Lohnabzüge wie Steuern, denn alle Personen mit höheren Einkommen erhalten bloss eine fixierte Maximalrente unabhängig von den einbezahlten Beiträgen.

Andererseits wird allen Erwerbstätigen, die einmal AHV-Beiträge geleistet haben, eine Mindestrente von heute 1225 Fr., die Hälfte der Maximalrente ausbezahlt. Darüber hinaus werden für Erziehungs- und Betreuungsleistungen gratis Gutschriften geleistet.

Verheerende 13. AHV-Rente

Hinzu kommt, dass bereits über ein Viertel der Einnahmen der AHV über Steuern finanziert werden. Resultat: Über 92% der AHV-Rentenempfänger finanzieren mit ihren Beiträgen ihre Rente nicht selbst. Die Umverteilung nähert sich einem Maximum. Allein schon die finanzielle Absicherung der AHV-Renten fordert die Politik. Eine 13. AHV-Rente, wie es die Linke verlangt, brächte das Fass zum Überlaufen.

Gleichzeitig bekämpft dieselbe Linke eine Revision der beruflichen Vorsorge, obwohl es auch hier Solidaritäten gibt. So bei den Risiken Tod und Invalidität, zwischen Ledigen und Verheirateten, ja zwischen Bezügern von hohem und niedrigem Lohn, gilt doch für bescheidene Einkommen ein geringerer Umwandlungssatz.

Im Unterschied zur AHV dominieren hier indessen die marktwirtschaftlichen Elemente: Jeder spart mit seinen Beiträgen und denjenigen des Arbeitgebers für sich selbst. Die angesparten Gelder werden zwar paritätisch von den Sozialpartnern in einer unabhängigen Stiftung verwaltet. Die Kapitalanlagen folgen jedoch den Regeln der Marktwirtschaft.

Die Kombination von Eigenverantwortung in beruflicher Vorsorge und Solidaritäten in AHV ist weltweit ebenfalls einmalig und hat sich bewährt, weil sie ausgewogen ist. Ähnliche ausgeglichene Lösungen sind auch im KVG möglich.

