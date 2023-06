Beteiligung – Markus Blocher hat Dottikon-Anteil von 2,4% privat platziert Der Hauptaktionär und CEO hat 330’278 Dottikon-Anteile zum Festpreis von 260 Fr. pro Aktie bei mehr als zwei Dutzend Investoren untergebracht.

Markus Blocher ist CEO von Dottikon. Bild: ZVG

Markus Blocher hat einen gewissen Anteil seiner Aktien an der Dottikon ES privat bei Investoren platziert. Daher ist die Beteiligung des Hauptaktionärs am Pharmazulieferer etwas gesunken, aber nicht so deutlich wie geplant.

Insgesamt 330'278 Dottikon-Aktien wurden zum Festpreis von 260 Fr. pro Aktie bei über zwei Dutzend Investoren untergebracht, teilte die Gruppe am Freitag mit. Das sind rund 2,4% der ausstehenden Aktien; damit ist die Beteiligung des Firmenchefs auf 65,27% gesunken.

Blocher trennte sich von einem Teil seiner Aktien, um damit den Streubesitz zu erhöhen sowie um die langfristige Finanzierung des künftigen Wachstums zu sichern. Allerdings hatte er vorgesehen, einen Anteil von bis zu 7,6% loszuschlagen.

AWP

