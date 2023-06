Beteiligung – Martin Ebner tritt als Aktionär bei Holcim in Erscheinung Laut einer Pflichtmeldung an die Schweizer Börse SIX hält der Investor zusammen mit seiner Frau einen Anteil auf 3,13% an dem Zementkonzern.

Martin Ebners Anteil an Holcim ist wegen einer Kapitalherabsetzung beim Zementkonzern über die 3%-Schwelle gerutscht, nicht wegen eines Zukaufs. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Bei Holcim tritt der bekannte Investor Martin Ebner als Grossaktionär in Erscheinung. Er hält zusammen mit seiner Frau Rosmarie via das Beteiligungsvehikel Patinex 3,13% am Unternehmen, wie einer Pflichtmeldung an die Schweizer Börse SIX vom Wochenende zu entnehmen ist.

Ebners Anteil ist laut der Meldung wegen einer Kapitalherabsetzung bei Holcim über die 3-Prozent-Schwelle gerutscht - und nicht wegen eines Zukaufs. An der letzten Holcim-Generalversammlung wurde die Vernichtung von bis zu 40 Mio. zurückgekaufter Namenaktien beschlossen.

Ebner hielt also schon bislang knapp 3% am Unternehmen, mit der Kapitalherabsetzung nahm nun das Gewicht von Ebners Aktienpaket zu. Bekanntlich lösten erst Anteile von über 3% eine Meldepflicht aus.

Weitere Grossaktionäre bei Holcim sind Thomas Schmidheiny mit rund 8% und Blackrock mit 4,9%.

