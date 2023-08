Nach CS-Übernahme durch UBS – Massiver Banken-Jobabbau hat Folgen Mit der geplanten Integration von Credit Suisse durch UBS droht ein umfassender Stellenabbau. Während der Schweizer Arbeitsmarkt generell freundlich ist, könnten viele Bankangestellte in Schwierigkeiten geraten.

Laut Medienberichten könnten allein in der Schweiz 10'000 Stellen wegfallen. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Der Schweiz steht mit der Integration von Credit Suisse durch UBS ein massiver Stellenabbau in der Bankbranche bevor. Zwar fällt der drohende Wegfall Tausender Arbeitsplätze in ein derzeit freundliches Arbeitsmarktumfeld. Für viele betroffene Bankangestellten dürfte die Situation dennoch schwierig werden.



Der angekündigte Arbeitsplatzabbau in der Folge der im März angekündigten Notübernahme der CS durch die Konkurrentin UBS wirft seit Monaten seine Schatten auf die Bankbranche. Noch kann über das tatsächliche Ausmass aber nur spekuliert werden.

Laut Medienberichten könnten allein in der Schweiz 10'000 Stellen wegfallen, weltweit gar 30'000 bis 35'000 der gegen 120'000 Arbeitsplätze, welche die beiden Grossbanken noch Ende 2022 angeboten hatten.

Offene Stellen

Hierzulande fällt der anstehende Personalabbau immerhin in ein wirtschaftliches Umfeld mit einer äusserst tiefen Arbeitslosenquote und Fachkräftemangel. Zudem schreibt die Bankbranche derzeit dank einer günstigen Zinssituation steigende Gewinne und blickt insgesamt zuversichtlich nach vorne, wie auch die jüngste Konjunkturumfrage der Konjunkturstelle Kof der ETH Zürich zeigt.



«Eigentlich müsste man davon ausgehen, dass das Umfeld für einen solchen Stellenabbau gut ist», sagt der Geschäftsführer des Verbands Arbeitgeber Banken, Balz Stückelberger. So waren laut dem vom Verband erhobenen Arbeitsmarktindex schweizweit zur Jahresmitte rund 6600 offene Stellen in der Branche gemeldet, während gleichzeitig nur rund 2400 Bankangestellte als arbeitslos registriert waren.



Die Daten wiesen allerdings auch darauf hin, dass die Finanzinstitute vielfach andere Qualifikationen suchten, als viele der Stellensuchenden zu bieten hätten, so Stückelberger. Sehr gesucht seien Fachleute für ICT oder für Compliance, während sich die Situation gerade für Angestellte in Backoffice-Bereichen schwieriger gestalte.

Drohende Lohneinbussen

Eine schwierige Arbeitssuche für die Backoffice-Angestellten, die bei der Zusammenlegung der beiden Banken überflüssig werden, befürchtet auch der Schweizerische Bankenpersonalverband (SBPV). Sorgen machen dem Berufsverband zudem die drohenden Stellenverluste gerade für langjährige und ältere Angestellte - trotz Sozialplänen mit verlängerter Kündigungsfrist.



Sollten arbeitsuchende Angestellte der Grossbanken zudem in eine andere Branche wechseln müssen, könnte ihnen auch ein deutlich tieferes Lohnniveau drohen und entsprechend auch Einschränkungen im Lebensstandard: Noch werden im Bankensektor laut Personalfachleuten teilweise bis zu 30% höhere Löhne bezahlt als in anderen Branchen.

Laufende Abgänge

Allerdings haben angesichts der anstehenden Zusammenlegung der beiden Banken zahlreiche CS-Angestellte das Heft bereits selbst in die Hand genommen und sich nach einer neuen Stelle umgesehen. UBS-Chef Sergio Ermotti hatte bereits Mitte Juni erklärt, dass in den vorangegangenen Monaten bis zu 10% der CS-Mitarbeitenden der Bank den Rücken gekehrt hätten. Auch seither reissen Berichte um Stellenwechsel von CS-Bankern oder auch ganzer Teams im In- und Ausland nicht ab.



Denn auf «interessante» Angestellte hat längst die Konkurrenz ihren Blick geworfen - primär im Fokus sind dabei oft Kundenberater mit einem Portfolio an vermögenden Kunden. Aber auch spezialisierte Investment Banker haben offenbar wenig Mühe beim Stellenwechsel. Gewisse Banken hätten sich - zum Ärger der UBS - regelrecht bei der Credit Suisse «bedient», sagt ein Brancheninsider. Begehrte Leute seien dabei auch mit hohen Zahlungen abgeworben worden.

Warten auf Ende August

Immerhin wird der anstehende Stellenabbau wohl über einen längeren Zeitraum abgewickelt werden und damit den hiesigen Arbeitsmarkt nicht auf einen Schlag treffen. So hat die Grossbank bereits einen Sozialplan mit Lohnfortzahlungen während der Stellensuche während bis zu einem Jahr angekündigt.



Entsprechend erwartet das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) keinen Einfluss der UBS-Fusion auf die Arbeitslosenrate, wie der Leiter der Direktion für Arbeit, Boris Zürcher, im Juli an einer Medienkonferenz erklärte. Beim besonders betroffenen Kanton Zürich gibt man sich derweil abwartend: Bis zur Vorlage offizieller Angaben zum Stellenabbau durch die UBS wolle man sich nicht äussern, sagte ein Sprecher der Volkswirtschaftsdirektion auf Anfrage. Die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) seien aber «gewappnet».



Konkrete Auskünfte über ihre Pläne zur CS-Integration und über den Personalabbau wird die UBS wohl spätestens mit der Publikation ihrer Halbjahreszahlen am 31. August vorlegen.

AWP

