Umstrukturierung – McDonald’s-Mitarbeiter müssen Entlassungen schlucken Die Fast-Food-Kette hat einem Zeitungsbericht zufolge vorübergehend ihren Firmensitz und weitere Büros geschlossen, um Umstrukturierungen und Entlassungen vorzubereiten.

Es ist unklar, wie viele Mitarbeiter entlassen werden sollen. Bild: Paul Weaver/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Mitarbeiter in den USA und einige internationale Mitarbeiter wurden vergangene Woche von McDonald’s darum gebeten, von Montag bis Mittwoch von zu Hause aus zu arbeiten, um Personalentscheidungen virtuell treffen zu können, zitierte die Zeitung «Wall Street Journal» aus einer internen E-Mail an die Beschäftigten. Es ist unklar, wie viele Mitarbeiter entlassen werden sollen. McDonald’s reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters zur Stellungnahme.

Das in Chicago ansässige Unternehmen erklärte im Januar, dass es im Rahmen einer aktualisierten Geschäftsstrategie den Personalbestand des Unternehmens überprüfen werde, was in einigen Bereichen zu Entlassungen und in anderen zu Erweiterungen führen könnte.

REUTERS

