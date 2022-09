Ausserordentliche Generalversammlung – MCH-Aktionäre heissen Kapitalerhöhung gut Insgesamt sollen bis zu 18,59 Mio. neue Aktien ausgegeben werden. Wie bereits bekannt, wurde der Bezugspreis je neue Namenaktie auf 4.75 Fr. festgelegt.

Die Bezugsfrist für die bestehenden Aktionäre läuft vom 29. September bis zum 10. Oktober 2022, 12 Uhr MESZ. Bild: Sara Barth/Keystone

Die Aktionäre der Messegruppe MCH haben die geplante Kapitalerhöhung an einer ausserordentlichen Generalversammlung gutgeheissen. Demnach kann das entsprechende Bezugsrechtsangebot wie geplant am morgigen 29. September 2022 lanciert werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

MCH hatte die Pläne zur Kapitalerhöhung bereits im vergangenen April angekündigt. Im Juni hatte dann der Basler Grosse Rat grünes Licht für eine Erhöhung des eigenen Anteils gegeben, und im Juli hatte die Übernahmekommission die Anträge der Gruppe und ihrer beiden Hauptaktionäre im Zusammenhang mit der geplanten Kapitalerhöhung gutgeheissen.

Wie bereits bekannt, wurde der Bezugspreis je neue Namenaktie auf 4.75 Fr. festgelegt. Den Aktionären werden pro Namenaktie, die sie nach Handelsschluss am heutigen Mittwoch, 28. September, hielten, ein Bezugsrecht zugeteilt. Die Ausübung von vier Bezugsrechten berechtigt zum Erwerb von fünf neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises von 4.75 Fr. je neue Namenaktie.

Die Bezugsfrist für die bestehenden Aktionäre läuft vom 29. September bis zum 10. Oktober 2022, 12 Uhr MESZ. Für die Bezugsrechte wurde für die Zeit vom 29. September bis zum 6. Oktober ein Handel an der Schweizer Börse SIX beantragt.

In dieser Frist nicht ausgeübte Bezugsrechte würden entschädigungslos verfallen. Die endgültige Anzahl der neuen Namenaktien werde am oder um den 11. Oktober vor Handelsbeginn an der Schweizer Börse SIX bekannt gegeben.

Bruttoerlös von 80 Mio. angestrebt

Insgesamt sollen bis zu 18,59 Mio. neue Aktien ausgegeben werden. Im unwahrscheinlichen Fall, dass sämtliche neuen Aktien platziert werden können, würde der Bruttoerlös 88 Mio. Fr. betragen.

Das Unternehmen hatte bereits früher mitgeteilt, dass der Verwaltungsrat einen Bruttoerlös von maximal circa 80 Mio. Fr. anstrebe. Davon sind 68 mindestens Millionen seitens des Kantons Basel und des Grossaktionärs Lupa Systems mit dem Investor James Murdoch bereits zugesichert.

Beide hatten sich verpflichtet, die ihnen zugewiesenen Bezugsrechte bis zu einem Gesamtbetrag von je 34 Mio. Fr. auszuüben sowie weitere neue Namenaktien zu erwerben, für welche das Bezugsrecht nicht ausgeübt worden sei.

Die MCH Group behält sich vor, die neuen Namenaktien, die während der Bezugsfrist nicht gültig ausgeübt wurden, zu einem Platzierungspreis, der nicht unter dem Bezugspreis liegt, zum Verkauf anzubieten oder anderweitig am Markt zu platzieren. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Zahlung des Bezugspreises bzw. des Platzierungspreises ist für den 13. Oktober 2022 vorgesehen.

MCH braucht das frische Kapital zur Sicherstellung des Wachstums des Unternehmens und der im Mai 2023 anstehenden Refinanzierung einer Anleihe über 100 Mio. Fr.

AWP

