Zum Wachstum im letzten Jahr trugen laut Medacta alle Geschäftsbereiche und Regionen bei. Bild: ZVG/Medacta

Ersteinschätzung von Arno Schmocker um 7.50 Uhr

Medacta ist im Wachstums- und Investitionsmodus. Das Resultat 2022 ist daher durchwachsen ausgefallen. Zwar ist das Orthopädieunternehmen etwa 15% grösser geworden. Das Durchschnittswachstum aus eigener Kraft seit dem Gang an die Börse 2019 beläuft sich auf 11%. Die rasche Expansion, negative Währungseinflüsse und Preisdruck hatten im vergangenen Jahr allerdings zur Folge, dass die bereinigte operative Marge auf Stufe Ebitda auf 27,6% sank, den niedrigsten Wert seit Jahren. Währungsbereinigt waren es 28%, was der Unternehmensprognose entsprach. Der Gewinn schrumpfte gut 10%, weil positive Effekte für Steuern und Finanzergebnis sich nicht wiederholten; vergleichbar stieg der Überschuss etwa 8%. Der Ausblick auf das laufende Jahr sieht wiederum eine prozentual zweistellige Umsatzzunahme vor, ungefähr im Durchschnittswert seit 2019. Wegen anhaltend hoher Investitionen wird eine unveränderte Betriebsgewinnmarge erwartet. Medacta rüstet sich für künftiges Wachstum: Die Produktionskapazität wird an den zwei Standorten im Tessin 50 beziehungsweise 80% erweitert.