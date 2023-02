Die vollständigen Ergebnisse werden am 17. März präsentiert. Bild: Pablo Gianinazzi/Ti-Press/Keystone

Einschätzung von Arno Schmocker um 8.15 Uhr

Medacta hat geliefert. Mit einem organischen Wachstum von 15% im vergangenen Jahr hat das Orthopädieunternehmen die Mitte der im September leicht nach oben revidierten Umsatzprognose erreicht. In der Berichtswährung Euro war es gar ein Plus von 20%, womit die Erwartung der Finanzanalysten übertroffen wurde. Auch im Vergleich zum Vor-Pandemie-Jahr 2019 stimmt die Leistung, ist das Unternehmen aus eigener Kraft seither doch 37% gewachsen. Zur Ertragslage äussert sich Medacta erst am 17. März. In Aussicht gestellt hat sie eine leicht niedrigere Ebitda-Marge von 27,5%.