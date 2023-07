Die Analystenschätzungen hat Medacta mit dem Umsatz klar übertroffen. Bild: ZVG/Medacta

Einschätzung von Arno Schmocker um 07.55 Uhr

Medacta wächst rasant. Das Medizintechnikunternehmen profitierte im ersten Semester vom Ende aller Covid-Massnahmen. Zudem funktionierten die Lieferketten gut. Wie in den beiden ganzen Vorjahren ist Medacta rund ein Fünftel grösser geworden, mit einer Rate also, die den Durchschnitt seit dem Gang an die Börse 2019 deutlich übertrifft. Damals erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 310 Mio. €, dieses Jahr werden die Einnahmen aller Voraussicht nach bereits auf mehr als 500 Mio. € klettern.