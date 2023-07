Transaktion – Medmix hat polnische Einheit verkauft Aufgrund von Sanktionen wegen seines russischen Aktionärs Viktor Vekselberg hatte das Industrieunternehmen die dortige Produktion bereits im Mai 2022 eingestellt.

Das Industrieunternehmen Medmix hat seine Einheit in Polen verkauft. Das Geschäft mit Hauptsitz im polnischen Breslau wurde zuvor von der polnischen Sanktionsliste gestrichen.

Medmix hatte die Absicht zum Verkauf des Polengeschäfts im vergangenen Januar angekündigt. Aufgrund von Sanktionen wegen seines russischen Aktionärs Viktor Vekselberg hatte die Gesellschaft die dortige Produktion bereits im Mai 2022 eingestellt.

Medmix Poland sp. z.o.o. sei am 23. Juli von der Sanktionsliste Polens entfernt worden, teilte Medmix am Montag mit. Die Transaktion zum vollständigen Verkauf der Einheit sei darauf erfolgreich abgeschlossen worden. Der Name des Käufers wird ebenso wenig genannt wie finanzielle Details.

Der Ausstieg aus Polen hatte den Gewinn 2022 mit rund 25 Mio. Fr. belastet. Dies umfasste die Abschreibung der Vermögenswerte und Wertminderungen von konzerninternen Krediten. Zudem wurden im vergangenen Jahr rund 5 Mio. Fr. ausgegeben, um die Produktion in Spanien für den Ersatz des Standortes Breslau aufzubauen.

Vom neuen Standort in Valencia werden die Kunden von Medmix bereits beliefert. Das Hinauffahren der dortigen Produktion soll nun aber noch beschleunigt werden.

