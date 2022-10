Objektiv – Meerwert Israel und Libanon verständigen sich auf eine Seegrenze – zum Vorteil beider Seiten. Manfred Rösch

Bild: Mohammed Zaatari/AP Photo via Keystone

Bis hierher und nicht weiter – das scheinen der libanesische Steuermann und sein Fähnrich dem israelischen Patrouillenboot signalisieren zu wollen (und umgekehrt). Die Seegrenze der zwei Nachbarländer, die keine diplomatischen Beziehungen unterhalten, ist seit Jahren umstritten. Oder war es, denn jetzt haben sich beide Seiten auf eine Linie verständigt, in einem Deal, den die USA vermittelt haben; allerdings gerät das Abkommen nun im israelischen Dauerwahlkampf ins Gerede. Es geht nicht nur um Nationalprestige und Fischfang, sondern um den Zugang zu Öl- und Gas­vorkommen. Die israelische und erst recht die libanesische Wirtschaft können Einkünfte aus der Förderung bestens gebrauchen. Beirut erhielte so auch mehr Freiraum gegenüber dem mächtigen Strippenzieher Iran, was Jerusalem ebenfalls zu schätzen wüsste. Die Kampfstärke von Israels Luft- und Bodentruppen ist hinlänglich bekannt, die Marine wirkt eher diskret. Besonders, geradezu ihrer Natur nach, die U-Boot-Flotte. Sie soll über nukleare Zweitschlagskapazitäten verfügen: Sollte jemand – etwa der Iran – Israel mit Atomraketen beschiessen, folgte die Vergeltung aus den Tiefen des Meeres. Dann doch lieber Öl und Gas hochpumpen.

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.