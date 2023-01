Markt oder Plan – das ist in der Wirtschaftspolitik die Mutter aller Grundsatzfragen. Sollen selbstverantwortliche Personen, Preise und Wettbewerb entscheiden, wer was wo macht? Oder ist es für Gesellschaften besser und gerechter, wenn der Staat das Sagen hat und Bürokraten bestimmen, wie das wirtschaftliche Leben zu organisieren sei? Die einen schwören auf die Effizienz freier Märkte. Sie halten Politik für eine paternalistische Anmassung von Wissen, die den Wohlstand für alle gefährde. Die anderen verteufeln das zur Marktwirtschaft gehörende Gewinnstreben. Es polarisiere nicht nur die Gesellschaft in Reich und Arm, sondern zerstöre die Umwelt, erwärme die Erde, provoziere das Artensterben und gefährde in Summe das Überleben der Menschheit.

So diametral stehen sich «Markt» und «Plan» jedoch gar nicht gegenüber. Im Gegenteil: Sie bilden eine Symbiose. Das erkannte der junge (damals noch nicht mal 27-jährige) Ronald Coase 1937 in einer schlicht und damit einfach verständlich geschriebenen Publikation, ohne mathematischen Formelapparat, ohne empirische Prüfung und lediglich mit einer simplen Grafik zur Veranschaulichung. Diese wurde 1991, mehr als ein halbes Jahrhundert später, mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften veredelt. Coase interessierte die Frage, wieso in einer Marktwirtschaft nicht alle wirtschaftlichen Aktivitäten ausschliesslich über «Märkte» organisiert werden.

Wenn Märkte tatsächlich effizient sind, darf es doch nicht sein, dass es «Firmen» gibt. Denn das Wesen von «Firmen» ist es ja gerade, die Marktkräfte auszuschalten. Innerhalb von Firmen gelten Gesetzmässigkeiten jenseits der Marktregeln von Angebot und Nachfrage, Kosten und Preisen. Unternehmen sind Planwirtschaften und Manager bestimmen per Befehl und Hierarchie (genauso wie es in der Staatswirtschaft der Fall ist), wo es wie langgeht. Offenbar, so Coase, ist «Marktwirtschaft» mit Risiken und Kosten verbunden, die sich durch «Planwirtschaft» verringern lassen.

Macht des Rechts statt Recht des Stärkeren

Transaktionskosten begrenzen das Effizienzstreben. Damit sind alle Kosten gemeint, die mit Marktaktivitäten zwangsläufig einhergehen, beginnend mit den Kosten, sich über Märkte zu informieren, Geschäftspartner zu suchen, Verhandlungen und Entscheidungen zu treffen, mit wem was gemacht wird, bis hin zu Kosten der Durchsetzung, Kontrolle und Korrektur vertraglicher Vereinbarungen. Die Differenz aus «Effizienzvorteilen» minus «Transaktionskosten» ist somit für den ökonomischen Erfolg verantwortlich – das gilt für einzelne Firmen genauso wie für Volkswirtschaften insgesamt.

«Es gilt, den aktuellen Trend steigender Transaktionskosten zu durchbrechen.»

Das untrennbare Zusammenspiel von «Markt und Effizienz» einerseits sowie «Plan und Transaktionskosten» andererseits liefert fundamentale Einsichten für das Verständnis weltwirtschaftlicher Veränderungen der jüngeren Vergangenheit und der nahen Zukunft. Denn während einer sehr langen Phase, die Ende der 1980er Jahre mit dem Ende des Kalten Kriegs begann und mit der Rückkehr des Krieges nach Europa 2022 jäh abgewürgt wurde, dominierte das Effizienzstreben und sanken die Transaktionskosten. Was als «Zeitalter der Globalisierung» etikettiert wurde, beschrieb den Vormarsch von Kostenminimierungsstrategien. Arbeitsteilung und Spezialisierung genauso wie Massenproduktion halfen, Stückkosten zu senken und standardisierte Konsumgüter kostengünstiger herzustellen. Gleichzeitig wurden Containerschiffe immer grösser, und die Logistik effektiver.

Der Beitritt der alten Kapitalismusgegner China (zum 11.12.2001) und Russland (zum 22.8.2012) in die Welthandelsorganisation WTO trug mit dazu bei, Transaktionskosten dramatisch zu verringern. So wurden globale Durchsetzung und Überwachung vertraglicher Vereinbarungen und gesetzlicher Regelungen deutlich einfacher und billiger. Davon profitierte gerade die Schweiz in besonderem Masse, denn die im globalen Handel respektierte Macht des Rechts begrenzte das Recht des Stärkeren. Schweizerische Firmen konnten auf Augenhöhe mit Unternehmen aus grossen Ländern agieren. Der vergleichsweise enge Binnenmarkt und das schwache Drohpotenzial kleinerer Länder spielen in einer Welt ohne nationalstaatliche Einschränkungen eine geringere Rolle. Zunehmende Effizienzgewinne und sinkende Transaktionskosten erhöhten den Wohlstand – weltweit und besonders in jenen Ländern, die sich der Globalisierung öffneten, also auch in der Schweiz.

Corona verstärkte Rückkehr zu Planwirtschaft

Bereits in den 2010er Jahren drehten sich die Verhältnisse. Die Effizienzgewinne der Globalisierung wurden geringer, und die Transaktionskosten internationaler Geschäftsbeziehungen nahmen zu. Entsprechend verschob sich das Gleichgewicht weg von globalen zurück zu regionalen, nationalen oder gar lokalen Aktivitäten. Dem in der Ökonomik gut belegten Prinzip abnehmender Grenzerträge folgend, wurden die einfach erschliessbaren Potenziale globaler Wertschöpfungsketten immer weniger ergiebig. Auch Vorteile der Massenproduktion schwächen sich ab und lassen sich nur mit steigenden Kosten aufrechterhalten.

Einer noch weitergehenden Spezialisierung und Arbeitsteilung sind oft «natürliche» (produktionsbedingte) Grenzen gesetzt – nicht zuletzt auch, weil weitere Kostensenkungen selbst an Billigstandorten nur durch eine Zunahme von Transaktionskosten zu haben waren (etwa in Form höherer Transportkosten oder steigender vertraglicher Risiken etwa bei fehlender Bereitschaft lokaler Arbeitskräfte und deren Gesellschaften, als unfair oder nicht sozial bewertete Beschäftigungsbedingungen und Löhne oder eine Negierung von Umweltbelastungen zu akzeptieren).

Die Coronapandemie verstärkte die Rückkehr zu staatlicher Planwirtschaft und die Abkehr von Marktwirtschaft. Offensichtlich wurde, wie abhängig westliche Gesellschaften von ausländischen Geschäftspartnern waren, wie rasch Lieferschwierigkeiten zu existenziellen Bedrohungen wurden. Zur Verhinderung von Versorgungsausfällen und zur Absicherung von Zugriffsmöglichkeiten auf strategische Rohstoffe wurden nationale Lager, Reservehaltung und lokale Produktion gesellschaftlich gefordert. Steigende Präventionsmassnamen, höhere Versicherungsprämien und vermehrte Lagerhaltung werden Produktionskosten erhöhen und die reale Kaufkraft von Einkommen verringern.

Re-Globalisierung ist besser als De-Globalisierung

Der Krieg in der Ukraine provozierte endgültig eine «Zeitenwende». Der Begriff beschreibt nicht nur sehr gut, dass nach jahrzehntelang sträflicher Missachtung «Sicherheit» einen gewaltig höheren Stellenwert erhalten wird (was höhere Ausgaben für Militär und Rüstung zur Folge hat). Er veranschaulicht ebenso generell, dass internationale Geschäfte mit deutlich steigenden Transaktionskosten einhergehen werden.

Wie also weiter? Findet der Westen Wille und Kraft, Marktwirtschaften (wieder) zu öffnen und kostensenkende internationale Arbeitsteilung und Spezialisierung (wieder) zu beleben (Re-Globalisierung)? Oder akzeptiert man mehr oder weniger schicksalsergeben eine sich abzeichnende Abkehr von Freihandel und Freizügigkeit und dass eine antiwestliche Allianz, angeführt von China und Russland, immer mächtiger wird (De-Globalisierung)?

Damit die «Zeitenwende» nicht zu einem Wohlstandskiller wird, gilt es, den aktuellen Trend steigender Transaktionskosten zu durchbrechen. Bei aller Ungewissheit, wie lange der Krieg in der Ukraine noch dauert und wie eine Nachkriegsordnung aussehen wird, ist doch bereits erkennbar, dass eine Wiederbelebung der multilateralen Weltwirtschaftsordnung, wenn überhaupt, nicht so rasch erfolgen wird. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die Schweiz im Verbund mit ihren europäischen Nachbarn an vorderster Front für eine Re-Globalisierung kämpft. Wer Transaktionskosten senkt, sorgt für unverzichtbare materielle Voraussetzungen, um «Sicherheit» und wirkliche Unabhängigkeit überhaupt finanzieren zu können. Dabei bleibt gültig, dass sich Anstrengungen für mehr Marktwirtschaft und Wettbewerb, mehr Freihandel und Freizügigkeit selbst dann lohnen, wenn vorerst nur Verbündete folgen und nicht gleich die ganze Welt.

Eine gelingende Re-Globalisierungs-Initiative wäre für Europa der Lackmustest. Hat sie Erfolg, wirkt das wie ein Magnet auf den Rest der Welt. Misserfolg hingegen wäre der Beleg für das Scheitern der westlichen Freiheitsstrategie mit ihrer auf Effizienzvorteile ausgerichteten Weltwirtschaftsordnung. Dann jedoch dürften Transaktionskosten erst recht in die Höhe schnellen, was wiederum weitere Effizienzgewinne auffressen würde – vor allem wenn Nationalisten, Protektionisten und Autokraten die Welt(wirtschafts)ordnung diktieren. Folge wäre das so unnötige wie teure Ende einer langen Erfolgsgeschichte. Mehr Globalisierung – nicht weniger bleibt somit die klügere Alternative.

Thomas Straubhaar ist Professor für internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Hamburg. Mehr Infos

