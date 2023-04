Abstimmungen über Kapitalband – Mehr Rechte für Aktionäre – und ihre Unternehmen Lange hat sich die Reform des Aktienrechts hingezogen. Jetzt zeigen sich erste Neuerungen in der Praxis. Thorsten Riedl

Alt-Bundesrat Christoph Blocher, im Bild bei einem Anlass in Bern im vergangenen Jahr, hat die Reform des Aktienrechts angestossen. Fünfzehn Jahre hat es gedauert, bis sie es in die Praxis geschafft hat. Bild: Peter Schneider/Keystone

An einer ausserordentlichen Generalversammlung (GV) sollen die Aktionäre des Pharmazulieferers Dottikon Ende Mai über ein noch wenig bekanntes Instrument abstimmen: ein Kapitalband. Die Anteilseigner unter anderem von Credit Suisse haben über eine solche Kapitalmassnahme bereits abgestimmt – erfolglos. Es wäre aber eine Überraschung, würde das Kapitalband bei Dottikon nicht eingeführt, denn niemand Geringerer als Alt-Bundesrat Christoph Blocher, Vater von Dottikon-CEO Markus Blocher, hat die Einführung des Instruments initiiert.



Was lange währt: Als Bundesrat hat Vater Blocher die Reform des Aktienrechts angestossen. Er schickte den Gesetzesentwurf 2005 in die Vernehmlassung. 27 Ratssitzungen und 15 Jahre später war es vollbracht. Seit Anfang Jahr gilt das neue Recht.