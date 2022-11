Industrieunternehmen – Mehrere Veränderungen im VR von Georg Fischer Das Industrieunternehmen gibt mehrere Wechsel im Verwaltungsrat bekannt. Jasmin Staiblin und Riet Cadonau werden ihn verlassen, und neu soll Monica de Virgiliis ins Gremium gewählt werden.

Im Verwaltungsrat werden laut GF nach der Generalversammlung acht von maximal neun Sitzen belegt sein. Gaetan Bally/KEYSTONE

Beim Industriekonzern Georg Fischer (GF) kommt es zu Veränderungen im Verwaltungsrat. Jasmin Staiblin wird aufgrund der Amtszeitbeschränkung von 12 Jahren auf den kommenden Frühling hin aus dem Gremium ausscheiden. Ebenfalls zurück tritt Riet Cadonau nach sieben Jahren aus persönlichen Gründen.

Neu soll Monica de Virgiliis in das Gremium gewählt werden, wie GF am Donnerstag mitteilte. Die italienisch-französische Doppelbürgerin hat einen Abschluss am Polytechnikum in Turin und ist derzeit CEO bei SNAM, einem europäischen Betreiber von Gasinfrastrukturen und Energiedienstleistungen. Ausserdem ist sie Mitglied des Vorstands von ASM International (Niederlande). Sie verfüge über Kenntnisse in Schlüsselmärkten von GF wie dem Energie- und dem Halbleiterbereich, heisst es.

Im Verwaltungsrat werden laut GF nach der Generalversammlung acht von maximal neun Sitzen belegt sein. Gemäss Statuten besteht der VR aus sechs bis neun Mitgliedern.

AWP

