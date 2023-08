Drei kürzlich erschienene Artikel in der «New York Times» lassen ein neues Narrativ über China erkennen. Noch vor wenigen Wochen war China Amerikas gefürchteter Konkurrent auf der Weltbühne. Jetzt aber, so heisst es, sei es ein verwundeter Drache. Einst eine Bedrohung aufgrund seines unaufhaltsamen Aufstiegs, ist es nun eine Bedrohung aufgrund seines Niedergangs.

Präsident Joe Biden hat für die Entstehung dieses neuen Narrativs gesorgt. Wie Michael D. Shear von der «New York Times» berichtet, macht sich das Weisse Haus nun Sorgen, dass «Chinas Kampf mit hoher Arbeitslosigkeit und einer alternden Erwerbsbevölkerung das Land zu einer tickenden Zeitbombe im Herzen der Weltwirtschaft macht». Biden warnte: «Wenn böse Menschen Probleme haben, tun sie Böses», aber er erklärte nicht, inwiefern Arbeitslosigkeit und eine alternde Bevölkerung China zu einer Bedrohung machen.

Shear seinerseits nennt einen weiteren Grund für Chinas jüngsten Niedergang: «Der Präsident hat aggressive Massnahmen ergriffen, um Chinas Aufstieg zu bremsen und seine Fähigkeit einzuschränken, militärischen Nutzen aus in den USA entwickelten Technologien zu ziehen.» Angesichts des Ausmasses von Bidens neuen Beschränkungen für Halbleiter hätte er hinzufügen können: auch nichtmilitärischen.

Hohe Sparquote

In der Zwischenzeit verweist der Wirtschaftsreporter Peter S. Goodman auf eine «Reihe von Entwicklungen», die das neue Narrativ stützen. Dazu gehören der Rückgang chinesischer Exporte und Importe, sinkende Preise «für eine Reihe von Gütern, von Lebensmitteln bis zu Wohnungen», ein Einbruch am Immobilienmarkt und eine Insolvenzwelle in der Immobilienbranche, die zu Verlusten in Höhe von 7,6 Mrd. $ geführt haben. Als Reaktion darauf schreibt Goodman: «Die chinesischen Behörden haben nur begrenzte Möglichkeiten ... angesichts der steigenden Verschuldung, die inzwischen auf 282% der nationalen Wirtschaftsleistung geschätzt wird.»

«Wenn es in China keine Investitionsprojekte mehr gäbe, würden die Einkommen sinken, die Ersparnisse zurückgehen und der Anteil des Konsums am Einkommen unweigerlich steigen.»

Goodman (und viele Ökonomen, auch in China) sind der Ansicht, dass Chinas Schwierigkeiten auf grundlegendere Probleme zurückzuführen sind, wie z.B. eine hohe Sparquote, riesige Einlagen im Bankensystem, eine neue Skepsis gegenüber Grundbesitz und daher eine wachsende Notwendigkeit, «die Binnennachfrage anzukurbeln». Er und seine Quellen sind sich einig, dass das richtige Heilmittel Stimulus heisst – also mehr Konsum und weniger Investitionen.

Darüber hinaus zitiert Goodman den MIT-Wirtschaftswissenschaftler Yasheng Huang, der darauf hinweist, dass Exporte und Importe in China insgesamt 40% des BIP ausmachen (ein Grossteil davon entfällt auf die Endmontage und den Reexport importierter Komponenten). Huang scheint Goodman jedoch den Eindruck vermittelt zu haben, dass eine Verringerung dieses Pass-through-Handels grosse Auswirkungen hätte. Tatsächlich wäre der Effekt jedoch eher gering, da die Importe vom BIP abgezogen werden. China verliert lediglich die Wertschöpfung, einen Bruchteil des gesamten Produktwerts.

Einkommen aus dem Investitionssektor

Der Nobelpreisträger Paul Krugman schliesslich rundet die Berichterstattung über Chinas «Stolpern» ab, indem er die systemische Perspektive eines Ökonomen bietet. Laut Krugman wuchs China in der Vergangenheit «vor allem durch die Übernahme westlicher Technologie», doch heute stehe das Land vor dem Problem, dass es zu viel spare, zu viel investiere und zu wenig zu konsumiere. Es brauche daher «grundlegende Reformen», um «den Familien mehr Einkommen zu verschaffen, damit der steigende Konsum die nicht nachhaltigen Investitionen ersetzen kann».

Tatsächlich ist Krugmans Kernaussage über das Sparen nicht neu. Westliche Ökonomen vertraten diesen Standpunkt bereits vor dreissig Jahren, als ich (vier Jahre lang) technischer Chefberater für makroökonomische Reformen in der staatlichen Planungskommission Chinas war. «Weniger investieren! Mehr konsumieren!» – das Mantra ergab für mich damals keinen Sinn, und es ergibt auch heute keinen. Man fragt sich, was es überhaupt bedeutet. Braucht China mehr Autos, aber schlechtere Strassen und weniger Tankstellen (von U-Bahnen und Hochgeschwindigkeitszügen ganz zu schweigen)? Braucht es mehr Fernsehgeräte, aber weniger Wohnungen, um sie aufzustellen? Braucht die Bevölkerung mehr Lebensmittel und Kleidung, obwohl sie schon vor drei Jahrzehnten überwiegend gut genährt und anständig gekleidet war?

Es stimmt, dass chinesische Familien sehr viel für Bildung, Gesundheit und das Alter sparen. Aber sie können dies tun, weil sie ein Einkommen haben, das zu einem grossen Teil aus der Beschäftigung im öffentlichen und im privaten Investitionssektor stammt. Chinesische Arbeiter werden für den Bau von Fabriken, Häusern, Eisenbahnlinien, Strassen und anderen öffentlichen Bauwerken bezahlt, die China innerhalb einer Generation verändert haben. Im Widerspruch zu Krugman unterliegt die typische (statistisch durchschnittliche) chinesische Familie keinen Einkommensbeschränkungen. Wäre dies der Fall, könnte sie nicht so viel sparen.

Bildung und Gesundheit fördern

Wenn es in China keine Investitionsprojekte mehr gäbe, würden die Einkommen sinken, die Ersparnisse zurückgehen und der Anteil des Konsums am Einkommen unweigerlich steigen. Aber dieser Rückgang der Ersparnisse würde die chinesischen Familien unsicherer machen und den gegenwärtigen Abschwung noch verstärken. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Regierung versucht, den Investitionsfluss durch grosse Programme wie die Seidenstrasseninitiative aufrechtzuerhalten. Selbst wenn China selbst vollständig aufgebaut (oder überbaut) ist, wird es in Zentralasien, Afrika und Lateinamerika noch viel zu tun haben. Chinas Investitionen sind in diesen Regionen willkommen, wo man sagt: «Wenn wir mit den Chinesen zusammenarbeiten, bekommen wir einen Flughafen. Und wenn wir uns mit euch (Amerikanern) einlassen, werden wir belehrt.»

Ja, die chinesische Wirtschaft verlangsamt sich. Es wird schwierig, etwas so zu dimensionieren, dass es mit den bereits bestehenden Städten, Verkehrsnetzen oder der jüngsten Kampagne zur Beseitigung der extremen Armut mithalten kann. Chinas Hauptaufgaben liegen jetzt woanders: im Bildungs- und im Gesundheitswesen, darin, qualifizierte Arbeitskräfte in die richtigen Stellen zu bringen, in der Versorgung älterer Menschen und in der Eindämmung von Umweltverschmutzung und CO₂-Emissionen. Es gibt keine Garantie, dass diese Anstrengungen erfolgreich sein werden, aber zumindest stehen sie auf der chinesischen Agenda. Das heisst, sie werden auf chinesische Art und Weise verfolgt: Schritt für Schritt, mit der Zeit.

Worum geht es bei dem neuen Narrativ also wirklich? Weniger um China als um den Westen. Es geht um unseren technologischen Vorsprung, unser System der freien Marktwirtschaft und unsere Fähigkeit, Macht auszuüben und alle Herausforderer in Schach zu halten. Es geht um die Bestätigung dessen, was die Menschen im Westen gerne glauben: den unvermeidlichen Triumph von Kapitalismus und Demokratie. Vor allem geht es darum, dass die amerikanischen Führer sich gegen «böse Menschen» durchsetzen, die «Böses» tun könnten. Es ist ein Narrativ, wie geschaffen für den Wahlkampf 2024.

