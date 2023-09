Ich kann mich nicht erinnern, wann ich Ihnen an dieser Stelle zum letzten Mal geraten habe, in Obligationen zu investieren. Die Rendite im Aktienmarkt ist langfristig gesehen einfach zu gut, um sein Geld in grossem Stil in Bonds anzulegen. Doch heute mache ich da eine Ausnahme.

Keine Spekulation

Zunächst möchte ich klarstellen, was ich unter der Investition in Obligationen verstehe. Ich meine damit nicht den Kauf eines Bonds, den ich kurzfristig halte, weil ich aufgrund der Zinsbewegung oder wegen Änderungen in der Bonität des Schuldners Geld verdienen will. Ich meine damit die klassische Buy-and-Hold-Strategie, wo ich mir den Coupon sichere und die Titel über Jahre hinweg halte.

Das wäre also geklärt. Ich denke, dass sich der Aktienmarkt in einer Phase befindet, wo grosse Kurssprünge nach oben eher unwahrscheinlich und Rückschläge denkbar sind. Da sind Alternativen gefragt. Was Sie nicht tun sollten, ist, neidisch auf US-Bonds zu schielen. Da gibt es für BBB-Anleihen 6% Rendite. Doch dort riskieren Sie, die ganze Rendite und mehr aufgrund der Währungsentwicklung zu verlieren. Ähnliches gilt für in Euro emittierte Anleihen.

In Franken bleiben

Wenn Sie als Privatanleger, der sich nicht gegen Währungsschwankungen absichert, an Bonds denken, dann bleiben Sie lieber in Franken. Da geht es mir vor allem darum, mehr Rendite zu bekommen, als ich auf dem Sparkonto oder im Geldmarkt erhalte. Während die sicheren «Eidgenossen» noch immer weniger als 1% rentieren, gibt es solide Unternehmensanleihen, die teilweise rund 2,5% abwerfen. Zum ersten Mal seit Jahren denke ich deshalb darüber nach, in Obligationen zu investieren.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

Fehler gefunden?Jetzt melden.