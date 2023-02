Eine fünfköpfige Delegation der parlamentarischen Freundschaftsgruppe Schweiz-Taiwan wurde am 6. Februar in Taipeh von Präsidentin Tsai Ing-wen empfangen. Das Schweizer Fernsehen publizierte dazu u.a. eine Fotografie mit Tsai Ing-wen und der Abordnung, dahinter links und rechts eine rote Flagge mit einer weissen Sonne auf blauem Grund im oberen linken Viertel.

Es ist dies nicht etwa ein taiwanesisches Wahrzeichen, sondern die Fahne der Republik China. So bezeichnet sich die Insel nicht als Taiwan, sondern als Republik China (Taiwan); die Betonung liegt auf Republik China. Das in Klammern gesetzte Taiwan wird in einen chinesischen Kontext gestellt.

Nachdem Chiang Kai-shek (1887–1975), seit 1928 Regierungschef der Republik China, 1949 nach seiner Niederlage im Bürgerkrieg mit Maos Kommunistischer Partei Chinas nach Taiwan geflohen war, installierte er dort die Republik China und präsidierte sie bis zu seinem Tod. Sie war bis 1971 in der Uno stellvertretend für ganz China ständiges Mitglied des Sicherheitsrats. Damals wurde sie aus der Uno ausgeschlossen und durch die Volksrepublik China (VRCh) ersetzt, die seither in den Vereinten Nationen ganz China vertritt, einschliesslich Taiwans. Doch auf der Insel bleibt die Republik China bis auf den heutigen Tag bestehen.

Peking würde «Republik Taiwan» nicht tolerieren

Nach wie vor gilt in Taiwan die Verfassung der Republik China. Sie wurde am 25. Dezember 1946 in Nanjing von der Nationalversammlung der Republik China angenommen und am 1. Januar 1947 verkündet. In der offiziellen Gesetzessammlung Taiwans kann man den Verfassungstext in traditionell chinesischer Schrift und in Englisch nachlesen. Die Verfassung beruft sich in der Einleitung nicht auf einen Taiwanesen, sondern auf Sun Yat-sen, den «Guofu», den «Vater der Republik», die 1911 auf den Sturz des Kaisertums folgte.

«Sowohl in Taiwan als auch in der Volksrepublik China wird Sun Yat-sen als Gründer des modernen Chinas verehrt.»

Sowohl in Taiwan als auch in der VRCh wird Sun Yat-sen als Gründer des modernen Chinas verehrt. Die Gründung der Republik China 1911 ist noch immer Grundlage einer in Taiwan anstelle der christlichen Ära benutzten Zeitrechnung, sodass man dort derzeit vielfach nicht vom Jahr 2023 spricht, sondern vom «minguo 112nian», dem 112. Jahr nach Gründung der Republik. Nicht irgendein Ereignis auf der Insel, sondern die Gründung der Republik China ist auf Taiwan der Anlass des alljährlich am 10. Oktober begangenen Nationalfeiertags.

Aus der Sicht der VRCh ist die Republik China 1949 untergegangen und ist von der VRCh abgelöst worden. Gleichwohl würde VRCh die Abschaffung des Namens Republik China und die Ausrufung einer «Republik Taiwan» durch die dortige Regierung nicht hinnehmen.

Ein-China-Doktrin dominiert

Nationalrat Fabian Molina (SP/ZH), der Co-Präsident der parlamentarischen Freundschaftsgruppe Schweiz-Taiwan, sprach in seiner Begrüssungsrede ausschliesslich von «Taiwan» und, wie das im taiwanesischen TV wiedergegeben wurde, von unseren « beiden Ländern.» Er vermied die offizielle Bezeichnung Republik China. Auf diese Art und Weise schob er jegliche Bezüge zwischen Taiwan und China auf die Seite. Das ist eine oberflächliche, wohl kaum zielführende Auseinandersetzung mit dem Problem.

Gewiss ist die westliche Meidung des korrekten Namens Republik China auch eine Folge der Negierung der Existenz eines Staates mit diesem Namen durch alle 181 Länder, die mit der VRCh diplomatische Beziehungen unterhalten, darunter sämtliche EU-Staaten. Nur noch vierzehn Staaten weltweit halten der Republik China diplomatisch die Treue, in Europa einzig der Vatikan.

Immer wieder wird gesagt, China betrachte die Insel als Teil der Volksrepublik. Das ist das nur die halbe Wahrheit. Sämtliche Länder, die diplomatische Beziehungen mit der VRCh unterhalten, betrachten die Insel als Teil der Volksrepublik, denn alle diese Länder anerkennen das Ein-China-Prinzip. Gemäss diesem gibt es, wie im gemeinsamen Communiqué der USA und der VRCh vom 15. Dezember 1978 über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen festgelegt wird, nur ein China, ist Taiwan Teil von China und wird die VRCh als einzige legale Regierung von China anerkannt.

Selbst Nationalrat Molina sagte in einem Interview mit SRF: «Die Schweiz … akzeptiert auch weiter die Ein-China-Doktrin der Volksrepublik China.» Da also die offizielle Schweiz unbestrittenermassen das Ein-China-Prinzip anerkennt, besuchte die Schweizer Delegation nicht einen Staat Taiwan, sondern eine Provinz der Volksrepublik China namens Taiwan.

