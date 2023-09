Der Ökonom Min Zhu war einer der Ersten, der, Ende Juni an einer Podiumsdiskussion des Weltwirtschaftsforums (WEF) in China, Pekings enttäuschende konjunkturpolitische Massnahmen nach Covid andeutete. Als ehemaliger Direktor des Internationalen Währungsfonds und früherer Chef der chinesischen Volksbank (PBoC) ist Zhu kein unbedarfter Betrachter der chinesischen Wirtschaft und ihrer Rolle in der Welt.

Zhus Prognose erwies sich als korrekt. Trotz einer vielversprechenden Aufholphase nach dem abrupten Ende der Null-Covid-Politik ist Chinas wirtschaftliche Erholung in den vergangenen Monaten ins Stocken geraten. Viele hatten gehofft, die Regierung würde auf diesen Ausfall reagieren und wie gewöhnlich ein weiteres umfangreiches Konjunkturpaket auflegen. Doch eine Reihe von Verlautbarungen der PBoC, der chinesischen Börsenaufsicht (CSRC) und des Staatsrats Mitte August haben diese Hoffnungen zunichtegemacht.

Die PBoC lenkte die kurzfristigen Kreditzinsen nur marginal nach unten, während sich die CSRC auf die Verbesserung von Marktmechanismen konzentrierte, darunter längere Handelszeiten, die Senkung von Maklergebühren und die Unterstützung von Aktienrückkäufen. Der Staatsrat seinerseits mühte sich, das Gemetzel im Immobiliensektor zu bremsen, wo Country Garden Liquiditätsprobleme hat und Evergrande in den USA Gläubigerschutz beantragte.

Schulden lassen kaum noch Spielraum

Für ein Land, das lange stolz darauf war, wirtschaftlichem Druck durch proaktive Politik zuvorzukommen, sind die jüngsten Konjunkturmassnahmen überraschend reaktiv. Die Frage ist: Warum? Zhu verwies in seinen Anmerkungen an der WEF-Podiumsdiskussion auf Chinas Schuldenproblem.

«Sollte Chinas Wachstumsrate auf 3 bis 4% sinken, wird sich sein Beitrag zum weltweiten Wachstum halbieren.»

Die allgemeine Grössenordnung des chinesischen Schuldenproblems ist inzwischen wohlbekannt. Laut der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) lagen die Nichtfinanzschulden Ende 2022 bei 297% des BIP. Damit ist die Quote mehr als doppelt so hoch wie zu Beginn der globalen Finanzkrise Ende 2008, als sie bei 139% lag. Seit 2012, als Xi Jinping Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) wurde, ist sie über 100 Prozentpunkte gestiegen.

Zhus Argumentation ist unkompliziert: Die überschuldete chinesische Volkswirtschaft könne sich eine weitere Runde schuldenfinanzierter Konjunkturimpulse nicht leisten. Chinas Machthaber sind sich der Risiken zunehmender Schulden seit 2016 bewusst, als eine inzwischen berüchtigte «massgebliche Person» öffentlich warnte, dass China eine potenzielle Japanisierung drohe.

Kurswechsel ist überfällig

Doch eine Lehre zu verstehen ist nicht dasselbe wie sie zu beherzigen. Während sich China eindeutig vom schuldenbefeuerten Wachstum verabschieden muss, ist weniger klar, warum das noch nicht passiert ist.

Die Antwort liegt in der Mischung des chinesischen Schuldenzyklus begründet. BIZ-Daten zeigen, dass der Anstieg der Unternehmensschulden während des ersten Jahrzehnts unter Xis Führung 47% des Gesamtanstiegs von Chinas Schulden ausmachte; der Anteil der Staatsverschuldung betrug 30%, und die restlichen 23% entfielen auf Schulden der privaten Haushalte.

Wissenschaftler des Internationalen Währungsfonds haben zwei Hauptgründe für diesen steilen Anstieg der Schulden identifiziert: die zunehmende Fremdkapitalaufnahme schuldenintensiver, ertragsschwacher staatseigener Unternehmen und eine erhöhte Konzentration der öffentlichen Verschuldung bei kommunalen Finanzinstrumenten. Erstere ist ein Beiprodukt der unter Xis Führung erfolgten unverkennbaren Verlagerung wirtschaftlicher Macht vom privaten zurück zum staatlichen Sektor. Letztere ist eine Folge des hohen Tempos der Landverkäufe und der Immobilienentwicklung, die nun abrupt zum Erliegen gekommen sind.

Stütze Immobiliensektor fällt weg

Damit kommen wir zum Kern von Zhus Punkt über die chinesischen Konjunkturimpulse: Genug ist genug. Mit ihrer Entscheidung für überraschend kleine Massnahmen zieht die Führung der KPCh eine rote Linie. Auch wenn die chinesischen Behörden Fehler bei der Lenkung der Volkswirtschaft nie offen eingestehen würden, lässt ihnen die zunehmend bedenkliche Schuldendynamik bei den staatseigenen Unternehmen im Verbund mit der Möglichkeit einer ausgewachsenen Krise auf dem Immobilienmarkt keine andere Wahl, als eine Abkehr vom aktuellen, nicht nachhaltigen Wachstumsmodell einzuleiten.

Ihre Entscheidung hat wichtige Auswirkungen auf Chinas wirtschaftliche Zukunft. Ohne Unterstützung durch den Immobiliensektor, auf den rund 25 bis 30% des BIP entfallen, ist ein Japan-artiges anhaltendes Wachstumsdefizit eindeutig möglich.

Im Bewusstsein dieser Lage bemüht sich Chinas Regierung neuerlich um eine konsumgestützte Neuausrichtung und hat dazu Ende Juli einen 20-Punkte-Plan veröffentlicht. Konkret lässt der neue konsumorientierte Plan eine Stärkung des sozialen Netzes – besonders des Gesundheits- und des Rentensystems – für die rapide alternde Bevölkerung unerwähnt. Doch solange diese dringende Herausforderung nicht in Angriff genommen wird, werden Chinas Familien sich weiterhin für Vorsorgeansparungen entscheiden statt für zusätzliche, nicht unerlässliche Konsumausgaben.

Folgen für die Weltwirtschaft

Ohne erfolgreiche konsumgestützte Neuausrichtung wird es für China äusserst schwierig, seine gewohnte Wachstumsdynamik wiederherzustellen. Seit der globalen Finanzkrise von 2008 ist die Volkswirtschaft im Schnitt rund 7% gewachsen. Dies entspricht fast 35% des kumulativen Anstiegs des globalen BIP während dieses Zeitraums. Sollte Chinas Wachstumsrate auf 3 bis 4% sinken – was durchaus möglich ist –, wird sich sein Beitrag zum weltweiten Wachstum halbieren. Das wird offensichtliche Folgen für die übrige Welt haben.

Während sich die Medien auf Zhus Prognose konzentrierten, dass Peking kein massives Konjunkturpaket schnüren würde, war sein wichtigster Punkt bei der WEF-Podiumsdiskussion, dass ein Wachstumsdefizit Strukturreformen erforderlich machen würde. Doch dürfte sich der Nutzen derartiger Reformen – so sie denn kommen – nur langfristig einstellen, während der Gegenwind durch Chinas derzeitiges Wachstumsdefizit hier und jetzt mit schmerzlicher Gewalt bläst. Als Chinas mächtigster Politiker seit Mao scheint der immer mächtigere, sicherheitsorientierte Xi bereit, dies bis auf Weiteres zu akzeptieren.

