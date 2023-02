Der US Inflation Reduction Act (IRA) versetzt Amerikas Handelspartner in helle Aufregung. Das Gesetz ist nicht nur gigantisch, da es etwa 369 Mrd. $ für Klima- und Saubere-Energie-Programme bereitstellt. Es umfasst auch eine Buy-American-Komponente, die nur Käufern nordamerikanischer Autohersteller Vorteile verschafft, sowie Subventionen für Produzenten erneuerbarer Energien, die die Regeln für den Inlandanteil erfüllen. Viele Länder, besonders in Europa, erwägen nun, eine eigene grüne Industriepolitik umzusetzen. Dies ist die falsche Antwort.

Die Subventionen des IRA für in den USA hergestellte Produkte sind zweifellos umstritten, namentlich bei führenden Handelspartnern der USA wie etwa Japan, Südkorea und der EU. Präsident Joe Biden will nun den Schaden begrenzen, indem er versucht, diese Partner zu beruhigen und Wege zu finden, die Auswirkungen auf sie zu mildern, indem er die Buy-American-Bestimmungen des IRA abschwächt.

Die EU-Politiker sind nicht überzeugt. Sie befürchten, dass der IRA den USA die Führungsrolle in der grünen Industrie garantieren wird, wenn sie nicht selbst Subventionen einführen. Doch die Logik, die dieser Schlussfolgerung zugrunde liegt, ist bestenfalls zweifelhaft.

Buy American heisst nicht 100% amerikanisch

Es stimmt, dass einige europäische Unternehmen damit gedroht haben, in die USA abzuwandern, wenn sie zu Hause keine ähnlichen Subventionen erhalten. Aber europäische Hersteller von z.B. Windturbinen werden wohl kaum ihre Produktion in Europa einstellen, nur weil sie erwarten, dass das Geschäft in den USA boomt.

«In jedem Fall ist der US Inflation Reduction Act kaum ein Beispiel für eine gute Industriepolitik.»

Buy American bedeutet nicht 100% amerikanisch. Um sich den «Bonus» von 10% Inlandanteil zu sichern – den der IRA zusätzlich zu den grosszügigen Subventionen gewährt, die nicht von der Einhaltung des Schwellenwerts abhängen –, muss ein Unternehmen, z.B. ein Windpark, nur amerikanischen Stahl verwenden, doch bloss 40% in den USA hergestellte Komponenten. Heisst: Selbst mit dem zusätzlichen Anreiz, Komponenten aus amerikanischer Produktion zu verwenden, geht Washington davon aus, dass die Unternehmen überwiegend auf Importe zurückgreifen werden.

Ausserdem könnten nach Ansicht von Handelsanwälten «in den USA hergestellte» Komponenten grösstenteils aus importierten Unterkomponenten bestehen, sodass die Bestimmungen über den Inlandanteil in der Praxis noch weniger streng sind. Obwohl der IRA den Unternehmen einen Anreiz gibt, bestimmte Komponenten in den USA herzustellen, wird es also weiterhin eine grosse Nachfrage nach europäischen Produkten geben, nicht nur in den USA, sondern zunehmend auch in Europa.

Kaum fortschrittsfördernd

In jedem Fall ist der IRA kaum ein Beispiel für eine gute Industriepolitik. Im Gegenteil, einige seiner wichtigsten Bestimmungen fördern die Verschwendung. Tatsächlich hat die EU die ineffizienten und kostspieligen Subventionen für erneuerbare Energien mit festen Sätzen – die 250 Mrd. $ der gesamten IRA-Mittel ausmachen – bereits abgelehnt. Stattdessen verwenden die meisten EU-Länder Auktionen, um herauszufinden, welcher Subventionssatz erforderlich ist, um Emissionsreduzierungen anzustossen. Einige setzen auch «Differenzverträge» ein, bei denen die Regierung den Investoren die Differenz zwischen dem Marktpreis und einem garantierten Mindestpreis zahlt.

Ein weiteres fragwürdiges Merkmal des IRA ist die Investitionssteuergutschrift, mit der 30% der Kosten eines Kraftwerks für erneuerbare Energien subventioniert werden (bzw. 40%, wenn die Vorschriften für den Inlandanteil erfüllt sind). Dies ist wirtschaftlich nicht effizient, da die Subvention nicht an die letztlich erzeugte Energiemenge gekoppelt ist. Ausserdem besteht eine Art moralisches Risiko: Wenn die Investoren nur 60 bis 70% der Gesamtkosten übernehmen, werden sie sich möglicherweise nicht so sehr um eine Kostensenkung bemühen, sondern darum, den Gewinn zu steigern. Die Verschwendung beim Bau von Anlagen für erneuerbare Energien würde auch zu mehr Emissionen führen, besonders wenn energieintensivere Produkte wie Stahl oder Beton verwendet würden.

Schliesslich trägt der IRA wenig dazu bei, den Fortschritt ökologischer Technologie voranzutreiben. Jedes Projekt, das emissionsfreien Strom erzeugt, kommt für eine IRA-Förderung in Frage. Das bedeutet, dass Windparks und Fotovoltaikanlagen (deren Kosten weiter sinken) wahrscheinlich die Hauptempfänger von IRA-Subventionen sein werden. Doch während diese Technologien für das Erreichen der kurzfristigen Emissionsminderungsziele – etwa für 2030 oder 2035 – von entscheidender Bedeutung sind, erfordert eine Netto-null-Zukunft neue technologische Durchbrüche.

Heikel für die EU

Genau das sollten die Regierungen subventionieren: Statt ineffiziente Subventionen für bestehende Technologien zu gewähren, sollten sie die Forschung und Entwicklung neuer Technologien finanzieren. Für die EU stellt dies jedoch eine gewaltige Herausforderung dar.

Gegenwärtig fallen die meisten F&E-Ausgaben in der EU auf Länderebene an, nicht auf Unionsebene, wobei die Mittel grösstenteils an nationale Universitäten und Forschungslabors fliessen. Darüber hinaus wird die Mittelzuweisung für den EU-Haushalt alle sieben Jahre festgelegt und kann nur durch einstimmigen Beschluss geändert werden. Infolgedessen wäre es für die EU nahezu unmöglich, bis 2027 mehr Mittel für F&E bereitzustellen.

Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, hat jedoch einen alternativen Vorschlag: Sie möchte das zeitlich begrenzte Pandemiekreditprogramm NextGenerationEU in eine dauerhafte Ressource umwandeln. Leider hat dieses Programm kaum eine Chance, umgesetzt zu werden. Deshalb hat sie auch vorgeschlagen, die EU-Vorschriften für staatliche Beihilfen zu lockern, um den Mitgliedstaaten mehr Spielraum für nationale Subventionen zu geben – eine weniger gute Option.

Besser ein Green-Tech-Wettlauf

Der schlecht durchdachte, aber viel gepriesene European Chips Act folgt dem gleichen Muster: Er gibt den Einzelstaaten mehr Spielraum für nationale Subventionen, ohne zusätzliche Mittel für F&E bereitzustellen. Der amerikanische Chips and Science Act, der 13 Mrd. $ für die Entwicklung von F&E-Personal bereitstellt, ist ein viel besseres Modell als die europäische Version und der IRA.

Die EU sollte sich nicht auf einen Subventionswettlauf mit den USA einlassen, schon gar nicht auf der Grundlage des IRA-Modells. Ein Green-Tech-Wettlauf – bei dem beide Seiten die Forschung und Entwicklung neuer grüner Technologien unterstützen – ist ein viel besserer Ansatz. Die Frage ist, ob die EU den politischen Willen und die Vision hat, die nötig sind, um sich für den Wettbewerb zu rüsten.

