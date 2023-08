Wohin führt uns die neu entstehende Weltordnung? Wohin treibt uns das geopolitische Powerspiel von Macht, von Bewegungen und Gegenbewegungen, von Entgrenzung und Begrenzung? Ein sicheres Ziel ist schwer auszumachen, denn charakteristisch für unsere Zeit ist wohl, dass sich alte und neue Herausforderungen in einem immer komplexeren Geflecht von vielen Unbekannten überlagern.

Die «globale Unzufriedenheit», wie der amerikanische Intellektuelle Noam Chomsky das anhaltende Unwohlsein in unseren westlichen Gesellschaften definiert, rührt von einem dumpfen Gefühl her, dass immer noch disruptive Kräfte am Werk sind, die einen epochalen Kampf zwischen Moderne und Postmoderne führen. Das Entschwinden des 20. Jahrhunderts mit seinen grossen Ordnungsentwürfen, den marktliberalen Deregulierungen und der hastigen Pluralisierung, die in eine Kultur der verabsolutierten Inklusion gipfelte, hat vorläufig ein grosses Fragezeichen und eine enorme Unsicherheit hinterlassen.

Das Ende der Geschichte, wie Francis Fukuyama in den Neunzigerjahren nach der Implosion der Sowjetunion verkündete, trat nicht ein, und der naive und arrogante Glaube des Westens, seine Prinzipien des Liberalismus, der Demokratie und der freien Marktwirtschaft «urbi et orbi» exportieren zu können, schwächelt zusehends angesichts zunehmender Widerstände gegen westliche Ansinnen. Bereits spricht man von einer Strategie des Derisking und Decoupling, also von einer Entkoppelung der Weltwirtschaft. So jüngst Jack Sullivan, der Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten Joe Biden, in einer programmatischen Rede. Protektionismus und Autoritarismus machen sich breit.

Der Pazifik ist das Zentrum, nicht der Atlantik

Zweifelsohne: Der barbarische Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine hat den Traum vom «ewigen Frieden» im Abendland schlagartig zunichtegemacht. Ein schlafwandelndes Europa musste bitter erfahren, wie gefährlich nah der Krieg rückt und wie verletzlich und allein die europäische Schicksalsgemeinschaft dasteht. Es ist offensichtlich, dass der alte Kontinent auf die Rückkehr klassischer Macht- und Militärpolitik, also von Hard Power, nicht vorbereitet war. Das Europa des 21. Jahrhunderts wähnte sich – unter dem Schutzschirm Amerikas – in den elysischen Gefilden. Die Sicherheitsstrategie der EU fokussierte sich hauptsächlich auf friedenserhaltende Aktionen und vor allem auf humanitäre Hilfe; militärpolitische Optionen standen nicht auf der «Menükarte». Schliesslich musste unsere verdutzte und wie gelähmt wirkende Aussenpolitik feststellen, dass die Welt auch andere Blickwinkel kennt, andere Interessen entwickeln kann als die aus einem angelsächsisch-westlichen Prisma.

«Im Wettstreit der Systeme wäre es töricht, Lateinamerika zu vergessen.»

Gleichzeitig beschleunigt die jüngste Entwicklung die schon seit geraumer Zeit laufende Verschiebung der geopolitischen Gewichte. Die Gravitationsachse verlagert sich rapide von der westlichen Welt zur indochinesischen Realität. Die Verhärtung der Fronten zwischen Ost und West könnte zu einer bis vor kurzem für unmöglich gehaltenen Zweiteilung der Welt in etwa gleich starke Einflussblöcke führen. Bereits ist ein Wettlauf der Nationen vorwiegend aus der südlichen Hemisphäre spürbar, um sich entsprechend zu positionieren. Wie stark sich unsere westlich geformte Welt verschiebt, zeigt die neue Weltkarte des japanischen Architekten Hajime Narukawa, dem es gelungen ist, die Erdkugel in zwei Dimensionen abzubilden. Darin ist die nördliche Hemisphäre kleiner, die südliche deutlich grösser als in den herkömmlichen Atlanten. Nordamerika, Nordasien und Europa wirken wie geschrumpft, Afrika, Südamerika und Südostasien sind viel breiter, wobei Brasilien kurioserweise grösser wirkt als China.

Und siehe da: Der Pazifik ist das Zentrum der Welt und nicht der Atlantik. Nach Meinung der Experten entspricht Narukawas Karte eher den wahren geografischen Grössenverhältnissen. Die Welt fragmentiert sich zusehends. Dass dem so ist, zeigte sich spätestens an der letzten Münchner Sicherheitskonferenz, als klar wurde, dass nicht alle Länder dieser Welt den Thesen Washingtons und Brüssels folgen. Der Ukrainekrieg hat die Konfrontation zwischen den Supermächten gefährlich verschärft. Auf der einen Seite stehen Amerika und Europa und auf der anderen China und Russland, was den Druck auf den globalen Süden erhöht, sich für die eine oder die andere Partei zu entscheiden. In den nächsten Jahren werden wir deutlicher sehen, welche Länder sich auf welche Führungsmacht ausrichten.

Tiefpunkt unter Trump

Es wird folgenreich sein, wie die USA und China mit anderen Ländern interagieren, Soft Power in Smart Power umsetzen. Von der Geschichte weiss man ja, dass sogar das mächtigste Land auf Allianzen angewiesen ist. Und ganz klar: In dieser Gemengelage muss sich die EU fundamentale Fragen stellen und ihre Aussen- und Sicherheitspolitik neu definieren. Ansonsten droht die Irrelevanz. Vor diesem aufziehenden Horizont ist es erstaunlich, dass weder Washington noch die EU sich in den vergangenen Jahren durch eine weitblickende Politik für Lateinamerika ausgezeichnet haben.

Wenn in diesem Jahrhundert die eigentliche Herausforderung für den Westen ein autokratisches China ist, dann sollte man den amerikanischen Doppelkontinent nicht den Chinesen überlassen. Iberoamerika gehört zwingend zu unserem Kulturkreis, zur westlichen Wertegemeinschaft. Kaum eine andere Weltregion ist historisch und kulturell so eng mit Europa und den USA verbunden. Trotz Rückschlägen haben sich in den letzten Jahren vom Rio Grande bis Patagonien demokratische Gesellschaftsordnungen durchgesetzt. Statt aber diese Demokratien zu stärken, hat sich Washington oft rassistisch und despektierlich über die Entwicklung in Südamerika geäussert. Den Tiefpunkt in den Beziehungen erreichte die Politik von Präsident Donald Trump mit der Ankündigung des Baus einer Riesenmauer an der mexikanischen Grenze, um die vermeintlich illegale Immigration zu stoppen.

Chance für Brüssels Aussenpolitik

Waren noch zu Beginn der Jahrtausendwende die USA und Spanien, das traditionell eine bedeutsame Rolle in der Region innehat, die wichtigsten Investoren in der Karibik und in Südamerika, so ist China in den letzten zwanzig Jahren schleichend zum zweitwichtigsten Handelspartner in Iberoamerika avanciert. Das Reich der Mitte ist vorwiegend an Rohstoffen interessiert, aber nicht nur. Peking tritt immer mehr als Kreditgeber und Hauptinvestor bei grossen Infrastrukturprojekten auf. In den verschiedensten Foren und Gremien versuchen die Chinesen Einfluss zu nehmen und ihre Partner von ihrer globalen Strategie – der Belt-and-Road-Initiative (BRI) – zu überzeugen. Mit Erfolg. Mittlerweile haben die meisten spanischsprachigen Länder die Seidenstrasseninitiative unterschrieben.

Der chinesische Fussabdruck in Iberoamerika wird immer grösser. Jetzt wacht die EU endlich auf und will – auf der Suche nach der verlorenen Zeit – noch in diesem Jahr während der spanischen Ratspräsidentschaft das EU-Mercosur-Abkommen unter Dach und Fach bringen. Es wird notabene seit 1999 verhandelt! Ein Zustandekommen wäre eine kleine Sensation. Derweil treten Länder wie Mexiko oder Brasilien mit ihren populistischen Führern selbstbewusster auf und verfolgen eine offene Diplomatie nach allen Seiten. Im Wettstreit der Systeme wäre es töricht, Lateinamerika zu vergessen. Gerade für die europäische Aussenpolitik bietet sich hier eine Riesenchance, nämlich als normative Macht bei der Neuausrichtung der geopolitischen Koordinaten gestaltend mitzuwirken. Die Kardinalfrage wird sein, ob Europa willens ist, seine Kräfte zu bündeln und sich der historischen Herausforderung zu stellen.

Sinforiano de Mendieta ist Unternehmer und freier Journalist. Mehr Infos

