Selbst in den besten Zeiten ist es für politische Entscheidungsträger schwierig, der Öffentlichkeit komplexe Sachverhalte zu erklären. Aber wenn sie das Vertrauen der Öffentlichkeit haben, sagen die Bürger: «Ich weiss im Grossen und Ganzen, was Sie vorhaben, also brauchen Sie mir nicht jedes Detail zu erklären.» Dies war in vielen fortgeschrittenen Volkswirtschaften vor der globalen Finanzkrise der Fall, als es einen breiten Konsens über die Richtung der Wirtschaftspolitik gab. Während die USA mehr Wert auf Deregulierung, Offenheit und die Ausweitung des Handels legten, konzentrierte sich die EU mehr auf die Integration der Märkte. Insgesamt überwog jedoch die liberale Orthodoxie (im klassischen britischen Sinne).

Dieser Konsens war so weit verbreitet, dass eine meiner jüngeren Kolleginnen beim Internationalen Währungsfonds, obwohl sie an der renommierten Wirtschaftsfakultät des MIT promoviert hatte, Schwierigkeiten hatte, eine gute akademische Stelle zu finden, wahrscheinlich weil ihre Arbeit gezeigt hatte, dass die Handelsliberalisierung den Rückgang der Armut im ländlichen Indien verlangsamt hatte. Während theoretische Arbeiten, die zeigten, dass freierer Handel solche negativen Auswirkungen haben könnte, akzeptiert wurden, stiessen Studien, die dies empirisch belegten, auf Skepsis.

Die globale Finanzkrise hat den vorherrschenden Konsens und das Vertrauen der Öffentlichkeit erschüttert. Es war klar, dass die liberale Orthodoxie nicht für alle in den USA funktioniert hatte. Inzwischen anerkannte Studien zeigten, dass Menschen aus der Mittelschicht, die in der verarbeitenden Industrie arbeiten, besonders hart unter der chinesischen Konkurrenz leiden mussten. «Offensichtlich», so der Vorwurf, «profitierten die politischen Eliten, deren Freunde und Familienangehörige in sicheren Dienstleistungsberufen arbeiteten, von billigen Importgütern und konnten in Handelsfragen nicht vertrauenswürdig sein.» In Europa wurden der freie Waren-, Kapital- und Dienstleistungsverkehr sowie die Freizügigkeit von Personen innerhalb des Binnenmarktes als etwas angesehen, was mehr den Interessen der nicht gewählten EU-Bürokraten in Brüssel diente als allen anderen.

Klar, einfach – und falsch

Nachdem die alte Orthodoxie als unzureichend befunden worden war und ihre Befürworter das Vertrauen der Öffentlichkeit verloren hatten, öffnete sich die Tür für unorthodoxe Lösungen. Doch auch wenn unkonventionelles Denken zu guten Ergebnissen führen kann, müssen die politischen Vorgaben auch für misstrauische Laien leicht verständlich sein. Darin liegen die Wurzeln einer schlechten populistischen Politik.

«Die Anziehungskraft populistischer Politik besteht darin, dass sie scheinbar wahr und leicht zu vermitteln ist.»

Wenn wir Arbeitsplätze schaffen müssen, warum erheben wir dann nicht Zölle, um die Arbeitnehmer zu schützen? Wenn wir Geld ausgeben müssen, warum drucken wir dann nicht einfach Geld (wie die moderne Geldtheorie es vorschreibt)? Wenn wir das verarbeitende Gewerbe wiederbeleben wollen, warum weisen wir dann nicht auf die Gefahr der Abhängigkeit von China hin und bieten Subventionen und andere Anreize für Unternehmen an, damit sie ihre Betriebe zurück ins Inland verlagern oder sich in befreundeten Ländern ansiedeln? Wenn wir das Finanzsystem sicherer machen wollen, warum erhöhen wir dann nicht die Eigenkapitalanforderungen an die Banken noch weiter?

Da die liberale Orthodoxie in den Augen der Öffentlichkeit in Misskredit geraten ist, sind viele dieser Politiken, die ihr ein Gräuel waren, wieder aufgetaucht. Ebenso wichtig ist jedoch, dass die Anziehungskraft populistischer Politik, so unsolide oder erfolglos sie in der Vergangenheit auch gewesen sein mag, darin besteht, dass sie scheinbar wahr und leicht zu vermitteln ist. Wie der amerikanische Essayist H.L. Mencken sagte: «Für jedes komplexe Problem gibt es eine Antwort, die klar, einfach und falsch ist.» Denn wer sieht nicht ein, dass Importzölle zumindest einige heimische Arbeitsplätze schützen? Obwohl die Arbeitsplätze, die durch neue Stahlzölle gerettet werden, die Kosten der inländischen Automobilproduktion erhöhen und womöglich zu Arbeitsplatzverlusten in diesem Sektor führen, erfordert dieser Punkt einen zusätzlichen Argumentationsschritt, der schwieriger zu kommunizieren ist.

Das Sichtbare und das Vorhersehbare

In ähnlicher Weise würde das Ersetzen eines Zulieferers aus China durch einen Zulieferer aus einem befreundeten Land die Lieferkette scheinbar widerstandsfähiger gegen einen potenziellen Konflikt zwischen China und den USA machen; es kann aber auch ein falsches Gefühl der Sicherheit vermitteln, wenn man bedenkt, dass viele befreundete Zulieferer bei wichtigen Produktionsmitteln immer noch auf China angewiesen sind. Analog dazu mag die Erhöhung der Eigenkapitalanforderungen die Banken nach der globalen Finanzkrise sicherer gemacht haben; eine weitere Erhöhung wird jedoch nur die Finanzierungskosten der Institute erhöhen und ihre Aktivitäten einschränken, was zu einer Abwanderung von Risiken in den unregulierten und undurchsichtigen Schattenfinanzsektor führen wird.

Frédéric Bastiat, der liberale französische Ökonom des 19. Jahrhunderts, sagte: «Es gibt nur einen Unterschied zwischen einem schlechten und einem guten Ökonomen: Der schlechte Ökonom beschränkt sich auf die sichtbaren Effekte; der gute Ökonom berücksichtigt sowohl die sichtbaren als auch die vorhersehbaren Effekte.» Wenn aber kein Vertrauen vorhanden ist, werden die Warnungen von Politikern und Ökonomen vor unsichtbaren Zweitrundeneffekten einfach nicht geglaubt. Wer beispielsweise zur fiskalischen Zurückhaltung mahnt, wird als «Dr. Doom» abgetan – zumindest so lange, bis die realen (inflationsbereinigten) Zinsen so stark steigen, dass die Bedienung der aufgeblähten Staatsschulden Sparmassnahmen erfordert. Sehen heisst glauben, aber es ist zu spät.

«Es ist heute schwer, nicht pessimistisch zu sein.»

Die Schwellen- und Entwicklungsländer haben solche Zyklen bereits durchlaufen, was erklären könnte, warum einige von ihnen diesmal als Verfechter einer orthodoxen liberalen makroökonomischen Politik auftreten. Die Versuchung, eine unorthodoxe populistische Politik zu verfolgen, ist jedoch nach wie vor gross, vor allem jetzt, da die reichen Industrieländer sie übernommen haben.

Lektionen sollten gelernt sein

So hat Indien trotz seiner schrecklichen Erfahrungen mit der sogenannten Lizenzherrschaft (Licence Raj) vor kurzem damit begonnen, Lizenzen für die Einfuhr von Computern zu verlangen – zum Teil, um die heimische Produktion zu fördern, zum Teil, um die Abhängigkeit von chinesischen Importen zu verringern. Aber was ist mit den negativen Folgen für den Export von IT-Dienstleistungen (Indiens grösste Einnahmequelle im Export) und für die indische Wirtschaft im Allgemeinen? Argentinien, das dem Populismus verfallen ist, scheint seine Zuneigung von den linksgerichteten Peronisten zu einem rechtsgerichteten Liberalen zu verlagern, der verspricht, die Inflation unter anderem durch die (erneute) Einführung des US-Dollars zu bekämpfen.

Es ist heute schwer, nicht pessimistisch zu sein. In den Industrieländern ist das Pendel von einem übertriebenen Glauben an die liberale Orthodoxie zu einem Glauben an die populistische Politik geschwungen, bis deren Unzulänglichkeiten wieder einmal offensichtlich werden. Wir können nur hoffen, dass das Pendel, anders als in Argentinien, nicht zu weit in das andere Extrem zurückschlägt und dass wir auf dem Weg dorthin einige Lektionen gelernt haben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.