Jahrzehntelang fand der Klimawandel für viele schlichtweg nicht statt, und wenn doch, dann wollte man zwar darüber nachdenken – aber erst nächstes Jahr. Angesichts der jüngsten Hitzewellen, der brennenden Wälder, der Unwetter und der Überschwemmungen kann kaum jemand noch ernsthaft «Klimaleugner» sein, es sei denn, er glaubt auch, dass Donald Trump die Wahl von 2020 gewonnen habe und dass Covid-Impfstoffe schädlich für die Potenz seien. Die Aufschieberei ist von Klimadringlichkeit abgelöst worden.

Unzählige Massnahmen werden propagiert, von willkürlichen, simplen wie der Dezimierung von Viehbeständen bis zu breit angelegten ideologischen Konzepten, die Negativwachstum fordern. Ähnlich, wie die Leugner des Klimawandels fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse ablehnten, lassen auch sie häufig jegliche wirtschaftliche Prinzipien ausser Acht. In beiden Fällen geht wertvolle Zeit verloren, und es wird viel Geld vergeudet. Das ist in zweifacher Hinsicht schlecht: Wenn wir nicht liefern, wird sich nicht nur die Klimaproblematik verschlimmern, sondern auch der Populismus wird Auftrieb gewinnen – wie immer, wenn die Eliten offensichtlich versagen.

Den Ökonomen ist seit den frühen Arbeiten von William D. Nordhaus in den Siebzigerjahren klar, dass es eine einfache, umfassende Lösung gibt: Man muss eine steigende Kohlenstoffsteuer einführen und, entsprechend dem jahrhundertealten Pareto-Prinzip, die Einnahmen daraus verwenden, um die Verlierer des Klimawandels zu entschädigen. Allerdings ist es uns nicht gelungen, die Politiker und die öffentliche Meinung davon zu überzeugen. Statt die Verursacher zur Kasse zu bitten, will die Politik sie nun subventionieren, wenn sie Massnahmen zur Reduktion der Umweltverschmutzung ergreifen. In der Theorie wirkt dies gleichwertig wie eine Besteuerung derjenigen, die nichts tun, in der Praxis ist es ein Ding der Unmöglichkeit.

Subventionen kontra Budgets

Zunächst einmal ist es unglaublich schwierig, zu eruieren, welche Massnahmen wirksam sind, ganz zu schweigen davon, wie viel für jede einzelne ausgegeben werden sollte. Zudem ist die öffentliche Verschuldung in sehr unangenehme Höhen gewachsen, Subventionen im Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen also Budgetrestriktionen gegenüber. Weil es so schwierig ist, zu ermitteln, welche Subventionen am effizientesten sind, stehen die verschiedenen Interessengruppen – von wohlmeinenden Gutmenschen bis hin zu eigennützigen Unternehmen – in einem erbitterten Wettbewerb um die Mittel. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir dabei das Richtige tun, ist gleich null. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze riesige Summen verschlingt, 100%.

Direkte Kosten für den Staatshaushalt lassen sich umgehen, indem man willkürliche Verbote verhängt. Dies ist politisch attraktiv: Es belegt den guten Willen und verspricht eine Quelle von Umweltverschmutzung zu eliminieren. Solche Verbote befriedigen in der Regel eine lautstarke Gruppe von Befürwortern, während die schweigende Mehrheit bestraft wird. Und dann kosten sie erst noch nichts, oder so scheint es zumindest.

Ein Beispiel ist die Entscheidung der Europäischen Union, den Verkauf von Autos mit fossilem Antrieb nach 2035 zu verbieten. Damit sich das tatsächlich umsetzen lässt, müssten die Regierungen gewährleisten, dass es auch genug Ladestationen für die Elektrofahrzeuge gibt, entweder über Subventionen oder indem sie sie selbst bereitstellen. Zudem ist noch nicht einmal sicher, dass das Stromangebot in ausreichendem Tempo ausgebaut werden kann. Ausserdem sind solche Fahrzeuge teuer, es könnten also gezielte Subventionen für die nicht so gut Situierten nötig sein. Wie viel Geld dieses Verbot letztlich verschlingen könnte, ist nicht ansatzweise abzuschätzen; was alles an potenziellen Kosten anfällt, wird nicht einmal eingeräumt. Als effizient lässt sich eine solche Massnahme kaum bezeichnen.

Was genau ist ESG?

Ein weiterer Ansatz ist das Bottom-up-Vorgehen. Dabei werden Interessengruppen unterstützt, die freiwillige Massnahmen propagieren. Ein Beispiel ist die Förderung von ESG-Investitionen. Wie sich allmählich zeigt, ist auch dieser Ansatz nicht ohne Mängel. Was ESG (Environmental, Social und Governance) überhaupt bedeutet, ist dermassen ungenau definiert, dass es für viele Unternehmen ein Leichtes ist, ihre Aktivitäten so darzustellen, dass sie sich für das ESG-Label qualifizieren. Zudem deutet nichts darauf hin, dass im Gegenzug nicht ESG-konforme Investitionen nachlassen, oder zumindest nicht genug, um schmutzige Aktivitäten wirksam einzudämmen. Solange Letztere profitabel sind, dürften sie immer genug Investoren finden.

Grosse Finanzinstitute, die ursprünglich als Vorreiter agiert hatten, haben sich jüngst zurückgezogen. In der Kommunikation grüne Themen zu betonen, hat sich als gutes Marketing für Unternehmen bewährt. Ob es allerdings mehr ist als das, bleibt abzuwarten. Es ist davon auszugehen, dass potenzielle Kunden nicht zwingend dabeibleiben. Schon jetzt zeigt sich, dass die radikalen Aktionen grüner Aktivisten – Beschädigung von Kunstwerken in Museen, Blockaden des Verkehrs – kontraproduktiv wirken.

Ökonomen befinden sich in einer schwierigen Lage. Die immer wieder vorgebrachten Argumente für eine CO2-Steuer sind bisher stets auf taube Ohren gestossen. Sich für sinnvolle Subventionen auszusprechen, erscheint verlockend, damit ist es aber nicht getan. Im nächsten Schritt sind die effizientesten Ansätze zu eruieren. Ein hoch komplexes Unterfangen: Für unzählige Massnahmen gilt es, Kosten und Nutzen über einen sehr langen Zeitraum abzuschätzen und dabei nicht nur die direkten Auswirkungen, sondern auch die indirekten Folgen, die begleitenden Massnahmen und die daraus resultierenden Verhaltensänderungen bei Unternehmen und Haushalten zu berücksichtigen.

Innovation ändert alles

Ebenso ist die technologische Innovation einzukalkulieren – sie könnte die heutigen Berechnungen über den Haufen werfen und ist entscheidend für den Fahrplan der Umsetzung. Ein Risiko ist, falschzuliegen und Zeit wie auch Ressourcen zu verschwenden. Ein weiteres besteht darin, von Interessengruppen vereinnahmt zu werden, vielleicht gar ohne sich dessen bewusst zu sein. Und nicht zuletzt bedeutet ein neues Massnahmenprogramm so gut wie immer einen Ausbau auf administrativer Ebene – ein Kostenpunkt, der nur selten im Vorfeld einkalkuliert wird.

Die Finanzierung der Subventionen ist eine enorme Herausforderung. Die Forderung, die öffentliche Hand solle dafür weitere Schulden aufnehmen, ist plausibel, schliesslich ist der Kampf gegen den Klimawandel eine langfristige Investition, die, wenn sie sinnvoll ausgestaltet ist, eine hohe Rendite verspricht. Doch die ist leider nicht garantiert, vielleicht gar nicht erreichbar. Lange Jahre mit immer neuen Schulden belegen, dass Regierungen dieses Argument gerne für Subventionen bemühen, die sich im Nachhinein aber als ungerechtfertigt herausstellen. Weitere Defizite aufzutürmen, könnte sich eines Tages als historischer Fehler erweisen.

Immerhin setzt sich zumindest in Europa doch eine Art CO2-Steuer durch, via Emissionsrechte und – hoffentlich bald – auch Anpassungen der Grenzabgaben. Es bleibt zu hoffen, dass die sichtbare Wirkung dieser Steuer und die Belastung durch die Finanzierung zweifelhafter Subventionen die politischen Entscheidungsträger nach und nach zu einem Umdenken bewegen.

Charles Wyplosz ist Professor für International Economics am Graduate Institute in Genf.

