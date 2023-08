In den vergangenen Jahren hat sich der Westen um die innenpolitischen Entwicklungen in Niger, überhaupt in der gesamten Sahelzone, kaum gekümmert. Die Ausnahme war Paris, wo sich die Politik immer noch für das frankophone Afrika interessiert. Der Militärputsch in Niger am 26. Juli hat all dies verändert.

Das bisher relativ stabile und demokratische Land galt als letztes Bollwerk gegen die Ausbreitung von Gewalt und politischen Unruhen in der gesamten Region, die grossteils von dschihadistischen Bewegungen ausgehen. Auch wegen des Bürgerkriegs in Libyen konnten diese Gruppen Anfang 2012 den Norden Malis übernehmen. Nur eine Militärintervention Frankreichs hatte damals verhindert, dass die Hauptstadt Bamako in die Hände extremistischer Aufständischer fiel.

Dies leitete ein Jahrzehnt des internationalen militärischen Engagements mit dem Ziel ein, die Bedrohung durch die Dschihadisten einzudämmen und die Region zu stabilisieren. Frankreich, die EU, die USA und afrikanische Regierungen führten zahllose militärische Operation durch. Im Rahmen der grössten dieser Missionen unter Führung der Uno im Jahr 2013 wurden gut 15’000 Blauhelme in Mali stationiert.

Wagner in Mali

Zeitgleich entsandte die EU Ausbildungsmissionen, Frankreich führte eigene Anti-Terror-Operationen durch, und die USA verstärkten schrittweise ihr Engagement in Form militärischer und sonstiger Hilfen.

Trotz ihres Umfangs waren diese Interventionen nur zum Teil erfolgreich. Ein 2015 in Algier unterzeichnetes Friedensabkommen, das die politische Kluft zwischen dem Norden und dem Süden Malis überbrücken sollte, war alles andere als perfekt. Die Sicherheitslage in Mali verschlechterte sich langsam wieder, und 2020 kam es zu einem Militärputsch, gefolgt von einem zweiten nur ein Jahr später.

«Diese Putschlawine ist eine schwerwiegende Bedrohung für die verbliebenen Demokratien in Westafrika.»

Die Putschisten wandten sich gegen die laufenden internationalen Einsätze in ihrem Land. Ende 2021 baten sie die russische Wagner-Gruppe um Hilfe im Sicherheitsbereich und setzten die französischen Truppen vor die Tür. Das Ergebnis war mehr Unsicherheit im Land. Die Wagner-Söldner besetzen die ehemaligen französischen Militärbasen und nahmen bei ihren Operationen kaum Rücksicht auf Zivilisten. Zu ihren wichtigsten Prioritäten gehörte der Zugang zu Malis wirtschaftlichen Ressourcen, besonders den Bodenschätzen.

Bevölkerung wächst, Wirtschaft stagniert

Anfang 2023 stellten die Putschisten dann auch den Uno-Truppen den Stuhl vor die Tür. Die Blauhelme bereiten derzeit ihren Abzug vor und werden das Land vor Ende des Jahres verlassen haben. Vom Friedensabkommen von Algier ist kaum noch etwas übrig, und dschihadistische Gruppen kontrollieren inzwischen weite Teil des Nordens von Mali. Von dort exportieren sie die Gewalt ins benachbarte Burkina Faso, wo 2022 ebenfalls zwei Mal geputscht wurde. Das Putschregime in Burkina Faso ist inzwischen seinem Vorbild in Mali gefolgt und hat Berichten zufolge Wagner-Truppen ins Land geholt, ähnliche Entwicklungen wie im Nachbarland in Gang gesetzt und damit die Sicherheitslage im eigenen Land und in der gesamten Region weiter verschlechtert.

Die derzeitige Krise in Niger ist vor diesem Hintergrund zu verstehen. Niger ist nicht nur eines der ärmsten Länder der Welt, sondern auch eines der jüngsten. Prognosen zufolge wird seine Bevölkerung von heute 25 Mio. bis Mitte des Jahrhunderts auf fast 70 Mio. wachsen. Der grösste Teil des Landes besteht aus unfruchtbarer Wüste, und die Regierung bestreitet rund 40% ihres Haushalts mit ausländischen Hilfsgeldern.

Dennoch hatte sich das Land dank seiner demokratischen Strukturen und relativ guten Erfolgen im Kampf gegen islamistische und (jetzt) russische Versuche der Destabilisierung zu einem Zentrum internationaler Hilfsmassnahmen in der Region entwickelt. Erst Anfang Juli hatte Josep Borrell, der Hohe Vertreter der EU für Aussen- und Sicherheitspolitik, noch das Land besucht. Während seines Aufenthalts lobte er Präsident Mohamed Bazoum, der seit dem Putsch in Haft sitzt, für die Erfolge seiner Regierung, besuchte eine Sicherheitsmission der EU und weihte ein gigantisches neues Solarkraftwerk ein.

Grund zur Sorge für Europa und auch für China

Auch die USA hatten ihre Präsenz im Niger verstärkt und 110 Mio. $ in eine Drohnenbasis nahe der Stadt Agadez investiert. Zum Zeitpunkt des Putschs waren mehr als tausend amerikanische Soldaten im Land. Auch Frankreich hatte 1500 Mann im Niger stationiert, zu denen sich noch italienische, deutsche und kanadische Truppen gesellt hatten.

Diese Putschlawine ist eine schwerwiegende Bedrohung für die verbliebenen Demokratien in Westafrika. Nigeria, die grösste Macht in der Region, führt deren Eindämmungsmassnahmen an, und Präsident Bola Ahmed Tinubu hat sogar mit einer militärischen Intervention gegen die Putschisten im Niger gedroht. Auch wenn eine diplomatische Lösung vorzuziehen wäre, sind die nigerianischen Interessen nachvollziehbar. Das Land kann sich Untätigkeit schlicht nicht leisten.

Das Gleiche gilt für Europa und andere Akteure. Ein schrittweiser Zusammenbruch der staatlichen Ordnung in Westafrika würde einer weiteren Verbreitung unterschiedlicher mit dem Islamischen Staat und Al Kaida verbundener Gruppen Tür und Tor öffnen. Je grösser der Einfluss dieser Gruppen, umso grösser die humanitären Krisen, Sicherheitsprobleme und Migrationswellen, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Nicht allein der Westen und die Nachbarländer des Niger sollten sich Sorgen machen. Als zweitgrösster Investor in Niger sollte China das ebenfalls.

Noch besteht die Hoffnung, dass eine robuste regionale Diplomatie Niger stabilisiert. Falls die Diplomatie versagen sollte, werden andere Optionen, etwa eine umstrittene Militäroperation, wahrscheinlicher, die in einer leidgeprüften Region für neue Probleme sorgen werden.

