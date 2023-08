Selten ist ein Verfassungsartikel an einer Volksabstimmung politisch derart überwältigend legitimiert worden: 2001 hiessen 85% der Urnengänger die Einführung einer Schuldenbremse im Bundeshaushalt gut, vor zwanzig Jahren ist sie in Kraft getreten. Bestrebungen von linker Seite, sie aufzuweichen oder gar abzuschaffen, sind seither ins Leere gestossen – besonders im internationalen Vergleich haben sich die 2003 eingeführten Fiskalregeln als griffig und erfolgreich erwiesen.

Auch jetzt, in finanziell anspruchsvolleren Zeiten. Nur dank den Vorgaben der Schuldenbremse und entsprechenden Massnahmen zur Ausgabenreduktion ist es möglich, für 2024 einen knapp ausgeglichenen ordentlichen Haushalt zu präsentieren. In den Neunzigerjahren noch mahnte SP-Bundesrat und Finanzminister Otto Stich die Räte in zermürbenden Diskussionen vergeblich, Disziplin zu üben: Die Defizite nahmen chronische und strukturelle Züge an.

Bändigung auch in guten Zeiten

Das änderte sich grundlegend mit der Schuldenbremse. Sie begrenzt die Ausgaben auf das Niveau der konjunkturell bereinigten Einnahmen. Dabei ist sie nicht dogmatisch und starr, sondern nimmt auf Schwankungen der Wirtschaft Rücksicht. Die Einnahmen werden um den sogenannten Konjunkturfaktor korrigiert. In einer Rezession sind Defizite zugelassen, doch über die Konjunkturzyklen hinweg muss der ordentliche Haushalt ausgeglichen sein.

So gelang es der Schweiz, die Bruttoschulden zwischen 2003 und 2019 von 124 auf 97 Mrd. Fr. zu senken. Auch dank konservativem Budgetansatz: Die geplanten Ausgaben wurden meistens unterschritten – Masshalten auch und besonders in guten Zeiten.

Den Trend brach erst die Pandemie 2020. Die dank der Schuldenbremse angelegten Finanzpolster ermöglichten hohe ausserordentliche Ausgaben von 25 Mrd. Fr. binnen zwei Jahren zur Bewältigung der Coronakrise. Derzeit kommen Milliardenausgaben für die Ukraineflüchtlinge hinzu. Und doch: Das überdurchschnittliche Finanzrating der Schweiz ist nicht beeinträchtigt worden.

Dabei war die Einführung der Schuldenbremse vor zwei Jahrzehnten umstritten. Vor allem die SP befürchtete damals dämpfende konjunkturelle Einflüsse und warnte vor einem «Totsparen des Staates» und wachsenden sozialen Härten. In Tat und Wahrheit ist das Volumen des Bundeshaushalts seither von 50 auf 80 Mrd. Fr. ausgedehnt worden – ein Plus von 60%. Die Ausgaben für Soziales wuchsen überdurchschnittlich.

«Die Schuldenbremse könnte wieder unter Beschuss geraten. Zu sparen, das sind sich die Politiker nicht gewohnt.»

Nun werden die Verteilkämpfe im Parlament wieder härter. Das Ausgabenwachstum muss gedämpft werden. Gleichzeitig bleibt laut Bundesrat «die Ausgabendynamik bei der Armee und der sozialen Wohlfahrt» in den kommenden Jahren hoch.

Trotz erster Massnahmen häuft sich zwischen 2025 und 2027 mutmasslich ein Fehlbetrag von immer noch 2,2 Mrd. Fr. an. Ausserdem könnten steuerpolitische Vorhaben (Einführung Individualbesteuerung, Abschaffung Eigenmietwert für Hausbesitzer) für weniger Einnahmen sorgen.

So wäre es nicht verwunderlich, geriete die Schuldenbremse im Parlament wieder häufiger unter Beschuss. Weniger ausgeben, sparen sowieso, solches sind sich die Politiker nicht (mehr) gewohnt.

Wirkt auch als Staatsquotenbremse

Ein gesunder Finanzhaushalt ist nicht Selbstzweck, sondern notwendig, um genügend Spielraum für die Bewältigung gravierender, unvorhergesehener Ereignisse zu haben. Die Schuldenbremse hat sich als nutzbringendes finanzpolitisches Ausgleichsinstrument erwiesen. Und, wie Alt-Bundesrat Kaspar Villiger in einem Gastkommentar in der NZZ festhielt, sie wirkt gleichsam als Staatsquotenbremse.

Bestrebungen, die Schuldenbremse zu durchlöchern, sind entschieden zu bekämpfen. Eine Aushöhlung würde der finanzpolitischen Stabilität und Glaubwürdigkeit des Wirtschaftsstandorts Schweiz unter Investoren schaden.

Wenn schon, liesse sich der Anwendungsbereich der Schuldenbremse erweitern, wie es das Luzerner Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) in einem Überblicksartikel vorgeschlagen hat. Das Autorenteam plädiert mitunter für eine «adäquate Schuldenbremse für den Bereich der Sozialversicherungsausgaben».

