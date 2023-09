Die Weltwirtschaft steckt in diesem Jahr voller rätselhafter Überraschungen. Japans BIP-Wachstum übertrifft derzeit dasjenige Chinas, und der Detailhandelsumsatz in den USA war im Juli doppelt so hoch wie die Konsensprognosen, obwohl das Fed einen der konzentriertesten Zinserhöhungszyklen seit Jahrzehnten verfolgt.

Im Vereinigten Königreich ist das Lohnwachstum auf eine Jahresrate von 7,8% gestiegen, und die Kerninflation ist selbst nach vierzehn aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen der Bank of England (weitere werden folgen) hoch geblieben. Unterdessen haben sowohl Brasilien als auch Chile ihre Zinsen gesenkt und sind damit von den Markterwartungen abgewichen, dass das Fed die Zinsen für einen längeren Zeitraum hoch halten wird.

Diese Merkwürdigkeiten sind nur einige von vielen, und die Komplexität wird durch die ungewissen Auswirkungen bedeutender struktureller Veränderungen, die sich am Horizont abzeichnen, noch verstärkt. Dazu gehören der notwendige Übergang zu kohlenstofffreier Energie, die Revolution der künstlichen Intelligenz und verschiedene andere innovationsgetriebene Veränderungen. Nimmt man geopolitische Spannungen und den Rückzug aus der wirtschaftlichen und der finanziellen Globalisierung hinzu, eröffnet sich ein breites Spektrum an Szenarien.

Schafft das Fed die weiche Landung?

Bei so vielen beweglichen Elementen und unter so unkonventionellen (und in vielen Fällen beispiellosen) Bedingungen wäre es für jeden eine Herausforderung, sich zurechtzufinden. Deshalb ist es besonders nützlich, zu einem einfachen analytischen Rahmen zurückzukehren. Es handelt sich um eine extreme Version einer «Gleichung in reduzierter Form», die Ökonomen verwenden, um sich auf eine Handvoll Schlüsselfaktoren für die Vorhersage von Ergebnissen zu konzentrieren. Diese Faktoren erklären ein Phänomen vielleicht nicht vollständig, aber diese Strategie ist besser, als sich auf eine unpraktisch grosse und unhandliche Menge von Faktoren zu verlassen.

Im heutigen Kontext stellt sich bei diesem analytischen Ansatz eine einfache Frage: Welche einzelne Information wäre am wertvollsten, wenn ich sechs Monate lang auf einer einsamen Insel gestrandet wäre und verstehen wollte, was in dieser Zeit mit der Weltwirtschaft geschehen ist? In Anbetracht des Stands der Dinge würde ich vor allem wissen wollen, wie die USA ihre Wachstums-Inflations-Dynamik in den Griff bekommen haben. Oder, genauer gesagt, würde ich wissen wollen, ob das Fed eine weiche Landung erreicht hat (Rückführung der Inflation zum Zielwert ohne starken Anstieg der Arbeitslosenrate).

Diese Informationen sind von entscheidender Bedeutung, da es der Weltwirtschaft derzeit an alternativen Antrieben fehlt. Schliesslich lassen sich die Wachstumsprobleme in China, dem Vereinigten Königreich und der Eurozone nicht durch schnelle politische Massnahmen lösen, ein nach wie vor verschuldetes internationales Finanzsystem kann sich einen weiteren Anstieg der US-Zinsen und eine starke Aufwertung des Dollars kaum leisten, Japan muss erst noch herausfinden, wie es reibungslos aus seiner Politik der Renditekurvensteuerung aussteigen kann, und die Weltwirtschaft ist weiterhin von einer allmählichen Fragmentierung geprägt.

Geldpolitischer Rahmen ist fragwürdig

Auf den ersten Blick scheinen die Aussichten für eine weiche Landung des Fed vielversprechend. Die Inflation ist von ihrem Höchststand von über 9% im vergangenen Jahr auf etwas über 3% zurückgegangen und damit dem Ziel von 2% deutlich näher gekommen. Gleichzeitig treiben die Ausgaben der privaten Haushalte das Wirtschaftswachstum weiter an, und die Bilanzen der Unternehmen sind solide. Diese Bedingungen deuten darauf hin, dass die US-Wirtschaft die kumulativen Auswirkungen einer Zinserhöhung des Fed um fünf Prozentpunkte verkraften kann, während sie gleichzeitig den Auswirkungen des stockenden chinesischen Wachstums und des gelegentlichen Flirts Europas mit der Rezession ausweicht.

«Die Wachstumsprobleme in China, dem Vereinigten Königreich und der Eurozone lassen sich nicht durch schnelle politische Massnahmen lösen.»

Aber, wie der Wirtschaftshistoriker Niall Ferguson kürzlich feststellte, «ist das Führen einer Geldpolitik nicht im Geringsten wie das Fliegen eines Flugzeugs». Dieses Gleichnis scheint aus mehreren Gründen besonders auf das derzeitige Fed zuzutreffen.

Erstens ist das Betriebshandbuch des Fed veraltet. Der «neue geldpolitische Rahmen» ist in der Tat eher für das vergangene Jahrzehnt unzureichender Gesamtnachfrage als für dieses Jahrzehnt unzureichenden Gesamtangebots geeignet. Zweitens ist die Landezone des Fed fragwürdig, da sein Inflationsziel angesichts der aktuellen strukturellen und säkularen Gegebenheiten möglicherweise zu niedrig ist.

Inflation zu spät erkannt

Drittens könnte das Fed durch seine übermässige Konzentration auf die unmittelbaren Bedingungen die künftigen Windmuster vernachlässigen, die ihm bei der Veränderung seiner Flughöhe begegnen werden. Viertens hat das Fed die Landesequenz spät eingeleitet, nachdem es die Inflation lange Zeit fälschlicherweise als «vorübergehend» eingestuft hatte, bevor es schliesslich einen intensiven Zinserhöhungszyklus einleitete. Ferner ist nicht klar, ob das Fed aus seinen Prognose- und Kommunikationsfehlern genug gelernt hat, um die notwendigen Kurskorrekturen vorzunehmen.

Amerikas Wirtschaft hat den Skeptikern getrotzt, indem sie ein robustes Wachstum aufrechterhalten hat, das über demjenigen anderer grosser Volkswirtschaften liegt, dies trotz der deutlich höheren Zinsen und erheblichen externen Gegenwinds. Die Fortsetzung dieser aussergewöhnlichen Leistung hängt jedoch von der Fähigkeit des Fed ab, eine niedrige und stabile Inflationsrate zu erreichen, ohne eine Rezession auszulösen. Dies ist ein Balanceakt. Was auch immer geschieht, wird die ganze Weltwirtschaft und die Art und Weise, wie die Politiker mit der heutigen ausserordentlichen Unsicherheit umgehen, erheblich beeinflussen.

Es ist zu hoffen, dass wir in sechs Monaten den Erfolg des Fed bei der sanften Landung und bei der Positionierung der USA und der Weltwirtschaft zur Bewältigung der herausfordernden Übergänge, die vor uns liegen, feiern werden. Doch zu befürchten ist, dass der Prozess viel komplizierter sein wird, als viele Wirtschafts- und Marktanalysten erwarten.

