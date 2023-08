Ex-Vizepräsident Mike Pence, Gouverneur Ron DeSantis und Geschäftsmann Vivek Ramaswamy (von links) sind unter den acht Kandidaten, die sich hinter Donald Trump um den zweiten Platz streiten. Bild: Keystone/AP Photo/Morry Gash

Stellen Sie sich vor, es ist Wahlkampf, und der Favorit geht nicht hin. So erging es der Republikanischen Partei, die am Mittwochabend zur ersten Debatte geladen hatte für Aspiraten auf die parteiinterne Nominierung zur Präsidentschaftswahl 2024. Acht Personen standen auf der Bühne in Milwaukee. Einer fehlte: Donald Trump.

Der gab zeitgleich dem konservativen Moderator Tucker Carlson ein Interview, das auf Twitter ausgestrahlt wurde. Trump bot dabei, was man von ihm gewohnt ist: Verachtung und Beleidigungen für Medien, die politische Klasse und seine parteiinternen Rivalen. Behauptungen, die letzte Wahl sei gestohlen gewesen und dass es einst ohne ihn im Amt zu einem Atomkrieg mit Nordkorea gekommen wäre. Es hörte sich alles so altbekannt an und ach so verbraucht.

Trump-Klon und Blindgänger

Trumps Debattenentzug ist allerdings nachvollziehbar. Warum soll er sich auf offener Bühne zur Zielscheibe aller Rivalen machen, wenn er in den Umfragen derart komfortabel führt? Noch nie in der Geschichte ist ein parteiinterner Kandidat mit derartigem Vorsprung am Ende nicht für seine Partei zur Wahl angetreten.

Die Debatte der acht in Milwaukee glich denn auch einem Rennen um den zweiten Platz. Den hält derzeit – mit weitem Abstand hinter Trump – Ron DeSantis, Gouverneur von Florida. Er galt zum Jahreswechsel noch als Hoffnungsträger der Partei, um sich endlich von Trump lösen zu können. Doch die Kampagne des Mannes, der am besten den Trump-Klon zu geben scheint, droht nach Pleiten, Pech und Pannen abzustürzen, bevor sie überhaupt erst richtig abheben konnte.

Doch auch die Mehrheit seiner Konkurrenten wollte am Mittwochabend trotz markiger Sprüche nicht so recht zünden. Die ehemalige Uno-Botschafterin Nikki Haley, die amtierenden oder ehemaligen Gouverneure Chris Christie, Doug Burgum und Asa Hutchinson sowie Ex-Vizepräsident Mike Pence sind entweder einstige Trump-Gefolgsleute oder wie der Ex-Präsident schlicht verbrannt.

Wie Biden es sich wünscht

Nur zwei Kandidaten können für einen wirklichen Neuanfang nach Trump stehen: der Senator von South Carolina, Tim Scott, und der Geschäftsmann Vivek Ramaswamy. Nicht nur weil sie unverbrauchte Persönlichkeiten sind. Wo Trump Verachtung predigt, bieten sie Optimismus, wo Trump Amerika dem Untergang geweiht sieht, legen sie einen positiven Zukunftsentwurf vor, der die Probleme der Menschen anspricht. Mit solchen Programmen werden in der Mitte der Gesellschaft Wahlen gewonnen.

Eine Mitte, die Trump nie wirklich für sich vereinnahmen konnte und angesichts zweier Strafprozesse wegen versuchter Wahlfälschung wohl auch nie mehr für sich gewinnen wird. US-Präsident Joe Biden dürfte sich angesichts der eigenen vernichtenden Umfragewerte so einen Gegner für 2024 nur wünschen. Es sind denn höchstens seine Rechtshändel, die Trump – mit geringer Wahrscheinlichkeit – am Ende zwingen könnten, aus dem Rennen um die Kandidatur auszusteigen.

Genau darauf dürften die acht in Milwaukee in ihrem Rennen um den zweiten Platz spekulieren, weshalb auch fast alle peinlichst darauf bedacht waren, den grossen Donald und damit seine Kultgefolgschaft nicht zu kritisieren. Sollte Trump gegen alle Erwartungen am Ende tatsächlich aus dem Rennen aussteigen müssen, böten sich den Republikanern mit Scott und Ramaswamy jedenfalls zwei echte Alternativen.

Doch bis dahin gilt in der Republikanischen Partei unter Donald Trump weiterhin das Wort von Egon Bahr. Der verstorbene Berater des einstigen deutschen Bundeskanzlers Willy Brandt bezeichnete den amerikanischen Wahlkampf seinerzeit als Karussell: «Bunt, bimmelt, dreht sich – und kommt doch nicht von der Stelle.»

