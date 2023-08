Politik wird vor allem in Zeiten des Wahlkampfs nicht mehr als gemeinsam bewegliches Lösen gemeinsamer Probleme dargestellt, sondern als Kampf gegen die politischen Gegner, die man wahlweise als «rechts» oder «links» bezeichnet. Hierbei gilt «rechts» generell als «konservativ» und «links» als fortschrittlich. Das Feindbild «die Rechten» wird, nicht nur in Deutschland, immer noch mit Hitler in Verbindung gebracht, obwohl sich dieser stets als national-etatistisch und kollektivistisch denkender Sozialist bezeichnet hat, der gegen einen weltoffenen Liberalismus und eine freie Marktwirtschaft kämpfte.

Was man konkret bewahren oder wiederherstellen will und wohin denn munter weiter fortgeschritten werden soll, bedient in der gedruckten, grafischen und neuerdings auch musikalischen Propaganda herkömmliche Vorurteile und Feindbilder. Das seinem Wesen nach zutiefst konservative Ziel einer Bewahrung der Schöpfung durch politische Bekämpfung menschlicher Eingriffe in die Natur wird paradoxerweise zum Inbegriff fortschrittlich grün-roter Interventionspolitik. Angesichts des Vormarschs des Interventionsstaates wäre das Unterscheidungsmerkmal eines konservativen Festhaltens an «mehr Staat» anstelle eines Fortschreitens zu «weniger Staat» ein sinnvolleres Unterscheidungsmerkmal.

«Der neue Mensch steht weder rechts noch links, er geht», so betitelte 1969 Herbert Meier sein Buch zum Zeitgeist der 68er. Der Titel wirft drei grundlegende Fragen auf. Gibt es den «neuen Menschen», der immer wieder verkündet wird, und wohin geht er wirklich? Noch heikler ist die Frage, was denn «rechts» und «links» politisch, oder noch allgemeiner, weltanschaulich wirklich bedeutet.

Menschliche Ur-Hoffnung

Zunächst zum Bild vom «neuen Menschen», der angeblich das Gehen, im Sinne des Fortschreitens, erfunden hat. Das gemeinsame Ziel eines «Auszugs aus der Knechtschaft der Fremdbestimmung» durch mächtige Herrscher gehört schon seit Jahrtausenden zur Menschheitsgeschichte. Gehen hat sehr häufig den Sinn des Weggehens, des Auszugs aus dem, was als Knechtschaft erlebt wird. Der Aufbruch zu neuen Ufern ist eine menschheitsgeschichtlich latente und immer wieder mehr oder weniger erfolgreich realisierte Hoffnung.

«Freiheit selbst ist kein Dogma. Sie setzt ihr Fragezeichen hinter alle Dogmen.»

Der Drang zur Freiheit und zu einem selbstbestimmten Leben ist keine politische Ideologie, die als «Liberalismus» im 17. Jahrhundert in England entstanden ist und dann auf Europa und in die USA exportiert wurde, im 19. Jahrhundert grosse Erfolge feierte, sich im 20. Jahrhundert durch Koalitionen mit Nationalisten einerseits und Sozialisten anderseits an der Macht beteiligte und schliesslich im 21. Jahrhundert als Sammelbecken einer kleinen Gruppe von freiheitsnostalgischen Aussenseitern endet.

Diese hier skizzierte ideengeschichtliche Einengung der Freiheitsidee durch eine Etikettierung als stets zeitgebundener -ismus ist ebenso polemisch wie die Zurückführung der Gemeinschaftsidee auf die Klassenkampfideologie des 19. Jahrhunderts.

Selbstbestimmt leben

Die Sehnsucht nach Freiheit im Sinne eines selbstbestimmten Zusammenlebens ist nicht die Errungenschaft von «neuen Menschen», die sich blind fortschrittsgläubig dem Ausbau des Wohlfahrtsstaats verschreiben, der den Menschen jene Solidarität beibringt, die angeblich Gerechtigkeit und Frieden und nachhaltiges Wirtschaften ermöglicht. Der Frieden ist seit je dadurch gefährdet, dass sich Menschen mit unterschiedlichen Vorstellungen über Gerechtigkeit gegenseitig bekämpfen. Frieden entsteht auf der Basis eines Grundkonsenses, dass freie Menschen selbst über ihre Lebensgestaltung und ihre Bereitschaft zur Kooperation und zur Solidarität entscheiden dürfen. Das ist die universelle Freiheitsidee jenseits aller linken und rechten politischen -ismen, die sich mit derzeit populären Adjektiven schmücken.

Die Frage, wie dauerhaft staatsabhängig und staatsgläubig Herbert Meiers «neuer Mensch» ist und welchen Beitrag er zum tatsächlichen Fortschritt leistet, bleibt offen. Könnte es sein, dass auch im «neuen Menschen» eine menschheitsgeschichtlich uralte Sehnsucht nach einem Auszug aus der aktuellen Knechtschaft in ein besseres «Land der Freiheit» lebendig geblieben ist? Freiheit beginnt mit der Bereitschaft zu einem selbstbestimmten Leben, das gegen wandelbare Widerstände immer wieder neu erkämpft werden muss.

Die weltweit immer noch gebräuchliche Unterscheidung linker und rechter Politik geht auf die Sitzordnung in der Französischen Nationalversammlung nach der Revolution zurück: Links sassen die Anhänger der neuen Ordnung, aus heutiger Sicht sowohl Liberale als auch Sozialisten, denn beide Parteien wurzeln im Gedankengut der Aufklärung und der Französischen Revolution. Sie waren Befürworter des in der Revolution erkämpften Fortschritts zu mehr Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, drei Ziele, die nie gleichzeitig vollumfänglich zu verwirklichen sind und schon damals den Keim der politischen Flügelbildung in sich trugen.

Rechts sassen die Anhänger des Feudalismus, die von einer – mindestens teilweisen – Wiederherstellung und Reform der ständischen Ordnung träumten. Dies legt bis heute die Auslegung «links gleich fortschrittlich und veränderungswillig», «rechts gleich beharrend und rückwärtsgewandt» nahe, und so wird die Terminologie im ideologisch-politischen Diskurs bis heute verwendet und missbraucht.

«Freiheit» im Wahlkampf zu abstrakt

Die beiden Richtungen «rechts» und «links» haben im 20. Jahrhundert eine zusätzliche Bedeutung erlangt. Die «Rechtsparteien» waren für eine starke Nation, die Sozialisten für eine internationale Ordnung nach ihren Vorstellungen, die die Nationalstaaten ersetzen sollte, aber erst nach einer Zwischenphase, in der sozialistische Regime die staatlich veranstaltete Umerziehung zum solidarischen Menschen geschafft hätten. So kämpften im 20. Jahrhundert dogmatische Nationalisten und Sozialisten in vielen Ländern aus gegensätzlichen Motiven für «mehr Staat». Die Liberalen stehen seit dem 20. Jahrhundert zwischen zwei Fronten: Sie müssen beurteilen, ob der nationalistische oder der sozialdemokratische Etatismus näher an ihrem Ideal einer rechtsstaatlich beschränkten, möglichst regionalen Politik und einer internationalen Ordnung des Freihandels sei.

Die Suche nach einem mehrheitsfähigen Programm, das sowohl den Rechtspopulismus als auch den Linkspopulismus verwirft und einen eigenen Weg definiert, ist äusserst anspruchsvoll. Freiheit ist als generelles Postulat zwar beliebt, aber in Wahlkämpfen zu abstrakt. Die Aufforderung zu mehr Freiheit und Selbstverantwortung und weniger staatlicher Bevormundung muss sich in einem Umfeld behaupten, in dem konkurrierende Parteien ihren Anhängern Entlastungen und Interventionen zu ihren Gunsten versprechen und gleichzeitig den Liberalismus als veraltete Position ehemals Privilegierter darstellen.

Schema wird nicht verschwinden

Liberale sind im Strom des allgemeinen Staatswachstums zur Minderheit geworden. Sie haben aber ihre Oppositionsrolle gegen «Mehr Staat» noch nicht gefunden, weil sie sich mit guten Gründen von Opponenten, die ihrerseits «noch mehr Staat» fordern, abgrenzen wollen. Freiheit selbst ist kein Dogma. Sie setzt ihr Fragezeichen hinter alle Dogmen.

Kurz: Rechts und links sind untauglich und missverständlich und die Mitte zwischen zwei schlecht definierten Polen gibt es nicht. Trotzdem wird das Links-Rechts-Schema nicht verschwinden, denn gerade seine schwammige Mehrdeutigkeit erleichtert die Diffamierung des jeweiligen Gegners im Machtkampf um Mehrheiten.

Herbert Meiers Buchtitel könnte aus strikt liberaler Sicht wie folgt neu formuliert werden: Der liberale Mensch steht weder «rechts» noch «links» und auch nicht in der Mitte. Er bewegt sich hin zu mehr individueller Freiheit, selbstbestimmter Kooperation und zu frei dosierter Solidarität. Der Kampf der Freiheitsfreunde beruht nicht auf einem Angriff auf Andersdenkende und Andersfühlende, sondern auf einer konsequenten Rundumverteidigung gegenüber allen, die ihre Macht zur Fremdbestimmung anderer missbrauchen und auf einer konsequenten Nutzung und unternehmerischen Erweiterung vorhandener Freiräume.

Robert Nef ist Stiftungsratsmitglied des Liberalen Instituts. Mehr Infos

