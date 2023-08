Es gibt in Indien selbst wie auch ausserhalb des Landes stark polarisierte Meinungen über Ministerpräsident Narendra Modi. Eines ist indessen kaum zu bestreiten: Modi hat, wie kein anderer Politiker zuvor, Indien zu einem prominenten Platz auf der Weltbühne verholfen. Sicher hat dazu die Suche nach einer Weltordnung, die nicht von China allein dominiert wird, beigetragen. Auch profitiert Neu-Delhi davon, dass Indien als nunmehr einwohnerreichste Nation mit grossem Schwung dabei ist, zur drittgrössten Volkswirtschaft aufzusteigen. Die erfolgreiche Landung nahe dem Südpol des Monds und ein ambitiöses Weltraumprogramm haben Indien noch zusätzliches Prestige verliehen.

Offene Kriege und brandgefährliche Krisenherde legen die Intensivierung der internationalen Diplomatie nahe. Verhandeln ist auf jeden Fall besser als brutale Gewaltanwendung. Doch angesichts des Reigens an bilateralen und multilateralen Gipfeltreffen stellen sich auch die Fragen, ob die Herumreiserei wirklich in jedem Fall gerechtfertigt ist und ob nicht allzu viele Politiker, wenn es zu Hause nicht so rund läuft, Fototermine an Treffen wahrnehmen, die letztlich ausser Spesen kaum etwas bewirken dürften.

«Ganz eindeutig wollen Indien, die USA und eine Reihe von westlichen Industriestaaten das Feld nicht China überlassen.»

Realistisch betrachtet hat der jüngste Gipfel der fünf Brics-Staaten in Südafrika nicht viel mehr gebracht als den Beschluss, das nächste Treffen unter dem Vorsitz Russlands durchzuführen und bis dann sechs neue Mitglieder aufzunehmen. Für mehr fehlen nicht nur das Instrumentarium und der politische Wille, auch die geopolitische und die wirtschaftliche Interessenlage sind viel zu divers.

Brics – ein bunter Haufen

Die beiden demografischen Schwergewichte Indien und China streiten sich um ihre Grenzen und Peking gibt Indiens Erzrivale Pakistan massive Hilfe. Indien wiederum ist zusammen mit den USA, mit Japan und Australien beteiligt am Sicherheitsforum Quad (Quadrilateral Security Dialogue), dessen Hauptziel die Einhegung Chinas ist. Derweil wollen voreilige Experten am Horizont von Brics bereits eine gemeinsame Währung als Alternative zum US-Dollar sehen – und dies mit dem neuen Brics-Mitglied Argentinien, wo alle paar Jahre eine neue Währung gedruckt werden muss.

Europa hat während seines jahrzehntelangen Einigungsprozesses viel Lehrgeld bezahlen müssen. Wichtig war zunächst bei der Süderweiterung und danach bei der Osterweiterung, dass sich hier Länder zusammentaten, die Demokratien sind und einen funktionierenden Rechtsstaat haben.

Dem steht der bunte Haufen der Brics gegenüber, dessen Spektrum von der absoluten Monarchie Saudi-Arabien über den Gottesstaat Iran bis zur russischen Oligarchie reicht. Dass bei solchen Teilnehmern viel Konstruktives herauskommt, muss bezweifelt werden. Aus der Sicht der westlichen Industriestaaten ist weniger das Kooperationspotenzial als die Rolle von Brics als Störfaktor im globalen Süden beachtenswert.

Den globalen Süden im Blick

Unverkennbar ist das Bemühen Chinas, eine weitere Plattform zu schaffen, mit deren Hilfe man den Einfluss in Afrika, in Nahost und in Lateinamerika mehren kann. Die jüngste Erweiterung von Brics deutet in diese Richtung. Unmittelbar nach dem Ende des Kalten Kriegs hatte der Westen es verpasst, eine Strategie zu entwickeln, wie man mit den Ländern der Dritten Welt und der sogenannten Bewegung der Blockfreien umgehen sollte.

Diese Staaten fühlten sich marginalisiert und ungerecht behandelt. In der Tat handelt es sich in den vielen Fällen um kleine, arme und instabile Länder, wo es scheinbar nicht viel zu holen gibt. Doch seit China begonnen hat, in dieses Vakuum vorzudrängen und sich dort wichtige Ressourcen aneignet, sollte auch der Westen seinen Horizont erweitern.

Indien führt in diesem Jahr den Vorsitz in der Gruppe der G20, die am 9. und 10. September in Delhi zum jährlichen Gipfel zusammentreffen wird. Gemäss Vorankündigungen von Ministerpräsident Modi soll ein Schwergewicht des Gipfels die Kooperation mit dem globalen Süden sein. Ganz eindeutig wollen Indien, die USA und eine Reihe von westlichen Industriestaaten das Feld nicht China überlassen. Es geht hier nicht nur um wertvolle Rohstoffe und Energiequellen im Süden, sondern auch um grosse Marktpotenziale. Putin wird am Gipfel in der indischen Kapitale nur virtuell teilnehmen, doch ist unverkennbar, dass der Schatten Russlands und seiner brachialen Sicherheitspolitik auf vielen geopolitisch wichtigen Teilen der Welt lastet.

Auftritt einer neuen Grossmacht

Von der indischen Regierung und vielen Exponenten des sicherheits- und aussenpolitischen Establishments wird der G20-Gipfel hochgespielt und als ein Ereignis gepriesen, das quasi als Coming-out-Party der Grossmacht Indien gefeiert wird. Mit ins Gipfelszenario passen dürfte, dass Premier Modi mit wichtigen Tagungsteilnehmern eine sehr gute persönliche Beziehung pflegt, man denke an Präsident Joe Biden, an den britischen Premier Rishi Sunak, an Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, an Japans Ministerpräsident Fumio Kishida und an den australischen Regierungschef Anthony Albanese.

Während des Kalten Kriegs spielte sich Indien in der blockfreien Bewegung gross auf, gehörte aber, wie das Abstimmungsverhalten in den Vereinten Nationen damals demonstrierte, zur treusten Gefolgschaft Moskaus. Auch nach dem Untergang der Sowjetunion hielt Indien aus wirtschaftlichen und militärischen Gründen zum Kreml. Die Wende kam während der Amtszeit von Präsident Donald Trump und der amerikanisch-indischen Annäherung in der Beurteilung des gefährlichen Hegemonialstrebens Pekings.

Indien hat aus der Zeit der blockfreien Bewegung Erfahrung mit diplomatischen Grossanlässen. Doch der G20-Gipfel ist ein Ereignis von besonderer Komplexität. Die Erwartungen sind gering, dass das Treffen in Neu-Delhi substanzielle Ergebnisse zeitigen wird. Aufmerksam wird die Welt verfolgen, wie sich das Geviert USA, Indien, China und Russland verhalten wird. Die Strategen der regierenden Indischen Volkspartei (BJP) dürften jedenfalls darauf hoffen, dass auch nach dem Stabwechsel zu Brasilien der Gipfelglanz noch bis zu den im nächsten Frühjahr fälligen indischen Unterhauswahlen vorhalten wird.

