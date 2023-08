Als der venezianische Kaufmann Marco Polo im 13. Jahrhundert die Seidenstrasse bereiste, begegnete er nicht nur fremden Völkern, sondern auch (für ihn) neuen Formen des Finanzwesens. In China war er schockiert, als er erfuhr, dass Kublai Khan Papiergeld eingeführt hatte. Es war leichter, einfacher zu transportieren und aufzubewahren sowie wertvoller als die Metallmünzen, die er in seiner Tasche hatte. Nach seiner Rückkehr nach Venedig brachte Marco Polo seinen Handelskollegen bei, wie sie die Neuerung des Khans nutzen konnten. Auch wenn einige die flache, faltbare Währung mit dem Argument ablehnten, sie sei kein Gold und werde es auch nie sein, sollte Papiergeld die Welt verändern.

Wie die sturen Händler von damals weigern sich heute viele, die neueste Form des Geldes zu akzeptieren: die Kryptowährung. Die United States Securities and Exchange Commission (SEC) hat kürzlich Klage gegen Binance und Coinbase eingereicht, die beiden grössten Kryptowährungsbörsen der Welt. Sie wirft ihnen vor, als nicht registrierte Wertpapierbörsen zu arbeiten. Coinbase, ein kotiertes Unternehmen mit einem grossen US-Kundenstamm, bittet die amerikanischen Aufsichtsbehörden seit Jahren vergeblich um vernünftige Regeln.

Stattdessen sind die Regierungsämter verwirrt darüber, wie Krypto zu definieren ist, und vertreten oft widersprüchliche Ansichten. Für die SEC ist Krypto ein Vermögenswert, der sich wie ein Wertpapier verhält, während es für die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine Ware ist. Der Internal Revenue Service (IRS) hingegen behandelt sie als Eigentum. Jede Behörde sieht nur einen Aspekt und hält ihn für das Ganze. Dieser offensichtliche Mangel an Verständnis verhindert eine wirksame Regulierung.

Behörden tun sich schwer

Um es klar zu sagen: Kryptowährungen sind kein digitales Geld. Alle Fiat-Währungen aus Metall und Papier sind seit einem halben Jahrhundert digitalisiert, jedes Bankkonto ist ein digitales Vermögen. Kryptowährungen hingegen monetarisieren das ausschliessliche Recht, Daten durch eine neue Buchhaltungstechnologie namens Blockchain zu versenden. Bei der Übertragung von Avax oder Ethereum an eine andere Person wird das Recht, Daten zu übertragen, von einem Ort zum anderen gesendet, und diese Transaktion wird auf der Blockchain registriert, ohne dass eine Bank oder ein Staat erforderlich ist. Buchhalter, auch Miner genannt, führen die Buchhaltung im Austausch gegen Krypto durch.

«Krypto ist eine Innovation, die Ordnung schafft, nicht Chaos.»

Die Anerkennung dieses radikal neuen Geldes und der Buchhaltung ist der erste Schritt zur Regulierung der Kryptomärkte. Aber da die SEC, die CFTC, die IRS und ähnliche Institutionen in anderen Ländern für Papierwährungen und ihre digitalen Versionen konzipiert sind, haben sie sich schwergetan, sich an die Realitäten der Datengeldwirtschaft anzupassen. Ohne ein tiefgreifendes Umdenken im Finanzwesen wird keine Regulierung ihren Zweck erfüllen.

Viele politische Entscheidungsträger glauben auch fälschlicherweise, dass Kryptowährungen ein Spekulationsobjekt sind. Dabei wird jedoch die revolutionäre Innovation der Blockchain ignoriert: Sie ermöglicht es den Wirtschaftsakteuren, ihr eigenes Geld zu schaffen und mit minimalen Kosten Transaktionen durchzuführen. Tausende von Kryptowährungen werden bereits gegen Waren, Dienstleistungen und andere (Krypto-)Währungen von Regierungen, Unternehmen und Einzelpersonen in mehr als 45'000 Märkten getauscht, die von 524 zentralen Austauschplattformen betrieben werden.

Digitale Zentralbankwährung entscheidend

Die Regulierungsbehörden müssen vier Dinge über Kryptowährungen verstehen. Erstens ist sie keine Alternative zum Dollar, zum Euro oder zu anderen Fiat-Währungen. Tatsächlich haben meine Untersuchungen gezeigt, dass Kryptowährungen zur Dollarisierung beitragen. Zweitens untergraben Kryptowährungsbörsen Blockchains, indem sie ihre eigene zentralisierte Buchhaltung verwenden: Mehr als 90% des 2021 gehandelten Bitcoins wurde als Depotvermögen in Börsen gehalten.

Das heisst, wenn die Märkte pleite gehen, verlieren die Kunden ihr Geld. Drittens basieren viele dezentrale Blockchains auf zentralisierten Wirtschaftsdiensten wie der Buchhaltung für den Rohstoffhandel; Krypto ist eine Innovation, die Ordnung schafft, nicht Chaos. Und schliesslich sind verschiedene Formen der Steuerlogik bereits in die Kryptowirtschaft eingebettet, was sie für eine Regulierung geeigneter macht, als viele Leute erwarten.

Was die Regulierung der Branche angeht, so ist eine digitale Zentralbankwährung (CBDC) von entscheidender Bedeutung, da sie den Regierungen ein Finanzinstrument an die Hand geben würde, dessen Transaktionsgeschwindigkeit der von Kryptowährungen entspricht. Derzeit sind Stablecoins ausserhalb der Reichweite von Zentralbanken und imitieren Fiat-Währungen wie den Dollar, ohne die politischen und wirtschaftlichen Kosten der Aufrechterhaltung von Fiat-Währungen zu tragen. Darüber hinaus wäre es einfacher, den Handel zu regulieren, indem der Wert einer Kryptowährung verfolgt wird, sobald er unter Bezugnahme auf eine Zentralbankgeldmenge ausgedrückt und abgewickelt werden kann.

Für Wettbewerb sorgen

Vor allem müssen die Regulierungsbehörden für gleiche Wettbewerbsbedingungen sorgen. Das bedeutet, dass Börsenplattformen daran gehindert werden sollten, ihre eigenen Datengelder oder handelbare Krypto-Vermögenswerte auszugeben; andernfalls würden sie auf ihren eigenen Plattformen konkurrieren. Kryptobörsen sollten auch verpflichtet werden, alle Depotwerte ausserhalb der Reichweite ihrer eigenen Händler oder Eigentümer zu halten, eine einfache Regulierungsmassnahme, die die Investitionen der Kunden nach dem Zusammenbruch von FTX geschützt hätte. Schliesslich könnten die Steuerbehörden eine CBDC nutzen, um mehr Steuertatbestände ausfindig zu machen und auch eine neue Steuer für Kryptoeinkünfte vorzuschlagen und so die Einnahmen zu erhöhen.

Im Moment verhalten sich die politischen Entscheidungsträger weiterhin wie die hartnäckigen venezianischen Kaufleute. Das Problem liegt nicht bei der Kryptowährung, sondern bei ihrer Regulierung. Es ist an der Zeit, zu akzeptieren, dass die Kryptowährung auf Dauer Bestand haben wird, und die richtigen Regeln zu ihrer Regulierung aufzustellen.

