Prigoschins Flugzeug sei nicht abgestürzt, sondern habe eine «Speziallandung» vollzogen: So wird über den finalen Fall des Wagner-Führers gewitzelt. Schwarzer Humor zwar, doch kein pietätloser, angesichts der Widerwärtigkeit des «Opfers». Auch die Anspielung auf Putins «Newspeak» ist keineswegs unverfroren. Das einzige Überraschende an der Causa ist, dass der Kreml-Capo so lange zugewartet hat.

Hiermit wird ungeniert unterstellt, dass der diskrete Wink, der Verräter Prigoschin – der den bizarren Vorstoss seiner Söldner auf Moskau lanciert hatte – sei seinem selbst gewählten Schicksal zuzuführen, von höchster Stelle gegeben wurde. Im Stil der Mafia, ähnlich wie im Film «The Godfather II», als der Pate Michael Corleone seinen Bruder Fredo wegen Illoyalität exekutieren lässt, nachdem er ihm vorher zum Schein vergeben hat.

Den italienischen «uomini d’onore» gehen Verschwiegenheit und bedingungslose Treue über alles. Wer sich nicht daran hält, hat sein Leben verwirkt. Genau das sind auch Putins simple Hausregeln. Er hat mehrfach betont, Gefolgschaft sei das oberste Gebot. Prigoschin, einst Putins Leibkoch (wohl eher spezialisiert auf Piroggen als auf Pasta), wusste das und ging in seinem Wahn unverzeihlich viel zu weit. So einen Gesichtsverlust kann ein Kreml-Boss nicht ungerächt lassen.

Abrechnung innerhalb der Gang

Fememord unter entzweiten Brüdern, das hat in mafiösen Regimen Tradition. Stalin hat einige untreue und, vor allem, zig treue Sowjetkommunisten «säubern» lassen. Die Unerbittlichkeit des Chefs zeigte sich besonders prominent an der Ermordung des Rivalen Leo Trotzki, der 1929 aus Russland abgeschoben und 1940 auf Stalins Geheiss in Mexiko erschlagen wurde. Ein Blutsbruder im Ungeist war Adolf Hitler, der 1934 seinen langjährigen Weggefährten, den SA-Chef Ernst Röhm, ermorden liess.

Eine interessante Anekdote betrifft die Intimfeindschaft zwischen Stalin und Jugoslawiens starkem Mann Tito. Dieser war zwar auch tiefrot, aber eisern eigensinnig, Unterwerfung unter den Kreml kam für ihn nicht in Frage. So schickte Stalin Mordbuben nach Belgrad, doch die Jugoslawen vereitelten alle Attentatsversuche. Tito soll, so geht die Fama, Stalin eine kurze Notiz zugestellt haben: Hör auf damit, sonst schicke ich dir einen Mann nach Moskau – und ich werde nur diesen einen Mann brauchen. Stalin starb bald darauf.

«1881 ermordete ein revolutionäres Grüppchen aus der Intelligenzija Zar Alexander II., einen Reformer, ausgerechnet.»

Derartige Abrechnungen innerhalb von Gangs unterscheiden sich in Motivation und Wirkung offenkundig von «klassischen» politischen Morden. Jüngere Beispiele hierfür sind etwa Benazir Bhutto in Pakistan (2007), Indira Gandhi in Indien (1984) oder Jizchak Rabin in Israel (1995). Länger her, aber besonders fatal: die Ermordung des habsburgischen Thronfolgers Franz Ferdinand und seiner Gattin 1914 in Sarajewo – darauf brach der Erste Weltkrieg aus. Der Anschlag wegen der Algerienpolitik enttäuschter Offiziere auf Charles de Gaulle (1962) scheiterte – übrigens auch ein packender Filmstoff, «The Day of the Jackal».

Daneben geschehen immer wieder auch weniger klar motivierte Morde oder Mordversuche, wie 1963 an John F. Kennedy, ein weites Feld für Verschwörungsfantasten, oder an Olof Palme in Stockholm (1986). Ronald Reagan (1981) und im selben Jahr Papst Johannes Paul II. wurden zwar getroffen, überlebten jedoch.

Tell und Gessler, Brutus und Cäsar

Nicht verdrängen: Der Schweizer Gründungsmythos ist ein Mord, ein persönlich wie politisch fundierter. Wilhelm Tell lauert in Schillers Bühnenstück in der hohlen Gasse zu Küssnacht dem Vogt Gessler auf und monologisiert, vor dem tödlichen Armbrustschuss, über seine Beweggründe: «Zu schützen vor der Rache des Tyrannen, will er zum Morde jetzt den Bogen spannen!»

Bei Shakespeare lauten Julius Cäsars letzte Worte «Et tu, Brute! Then fall, Caesar.» Daraufhin der Verschwörer Cinna: «Liberty! Freedom! Tyranny is dead!» Ein Herrschermord innerhalb der Elite. Dergleichen ist in Moskau nicht Usus. Die Hinrichtung der Romanows 1918 in Jekaterinburg war grundlegend anders, ein Akt der Revolution – er sollte allen, auch den «Weissen» (dem konterrevolutionären Bürgerkriegsgegner), unmissverständlich zeigen, dass es keinen Weg zurück mehr gibt.

1881 ermordete ein revolutionäres Grüppchen aus der Intelligenzija Zar Alexander II., einen Reformer, ausgerechnet; er war es, der die Leibeigenschaft abgeschafft hatte. Sein Nachfolger Alexander III. gründete sofort die Geheimpolizei Ochrana. Nach dem Umsturz übernahm der bolschewistische Drangsalier- und Mordapparat (Tscheka, GPU, NKWD, KGB usf.) eifrig das Know-how der zaristischen Schnüffler. Putin hat das verinnerlicht.

