Kunden haben ein Recht darauf, dass die Banken Zinserhöhungen an sie weitergeben. Aber oft passiert das nicht. Betrachten Sie diesen Beitrag deshalb als Aufruf zum Handeln. Nicht nur für die Branche selbst, sondern auch für Sparer und Anleger, die mehr von ihrer Bank verlangen sollten.

In der verschlungenen Welt des Finanzwesens, in der sich Intransparenz oft als Tradition ausgibt, sind sich nur wenige bewusst, dass inmitten des Auf und Ab der Finanzmärkte eine beträchtliche Zahl von Banken den Gewinn aus den Zinserhöhungen der Zentralbanken für sich behalten, statt ihn ihren Kunden weiterzugeben. Diese Praxis ist nicht immer ersichtlich, hat aber erhebliche Auswirkungen auf die Menschen, und es ist an der Zeit, dass wir Licht in diese Angelegenheit bringen.

Ja, die Finanzbranche muss Geld verdienen – so auch wir bei Saxo –, aber die Balance muss stimmen. Wir müssen Win-Win-Beziehungen zu unseren Kunden pflegen. Wenn wir uns auf dem komplexen Terrain der persönlichen Finanzen bewegen, mögen die von den Banken angebotenen Zinsen wie ein esoterisches Konzept erscheinen, weit entfernt von den alltäglichen Sorgen der Menschen. Was jedoch oft unbemerkt bleibt, ist, dass nicht alle Banken die Zinsen auf die gleiche Weise behandeln. Während einige wenige einen kundenorientierten Ansatz verfolgen und den Mehrertrag von Zinserhöhungen rasch an diejenigen weitergeben, die ihnen ihr Geld anvertrauen, gehen die meisten einen anderen Weg.

Sparer haben wenig davon

Nach Jahren niedriger Zinsen wollen viele Banken den Ertrag aus Zinserhöhungen für sich behalten, oft auf Kosten ihrer Kunden. Die jüngst ausgewiesenen Quartalsergebnisse zeigen das eindrücklich: Einige Banken scheinen von ihrem Gewinn geradezu überrascht zu sein – Gewinn, den sie als direkte Folge der Entscheidungen ihrer jeweiligen Zentralbank erzielt haben. Die britische Finanzaufsichtsbehörde sah sich sogar veranlasst, die Finanzinstitute aufzufordern, die den Kunden angebotenen Zinsen aufzubessern.

«Die britische Finanzaufsichtsbehörde sah sich veranlasst, die Finanzinstitute aufzufordern, die den Kunden angebotenen Zinsen aufzubessern.»

Auch in der Schweiz scheint die Devise die gleiche zu sein, denn der durchschnittliche Zins auf Sparkonten für private Haushalte liegt bei nur 0,5%, und das zu einem Zeitpunkt, zu dem der offizielle Leitzins der Schweizerischen Nationalbank 1,75% beträgt.

Die Zentralbanken haben die Zinsen im vergangenen und in diesem Jahr mehrmals erhöht, um die Inflation einzudämmen. Während die Absicht dahintersteht, die Inflation und die Gesamtnachfrage zu senken (indem sie Kredite teurer und das Sparen attraktiver machen), sieht die Realität für diejenigen, die dem zum Opfer fallen, was die neue Norm zu sein scheint, ganz anders aus.

Zinserhöhungen sofort weitergeben

Als Bank sind wir uns bewusst, dass die finanziellen Entscheidungen unserer Kunden nicht einfach nur Zahlen in einer Tabelle sind – sie stehen für Träume, Hoffnungen und das Streben nach einer besseren Zukunft. Es liegt in unserer Verantwortung, durch transparentes und unverzügliches Handeln dafür zu sorgen, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen und nicht in einer Warteschlange landen.

Unsere Politik der sofortigen Weitergabe von Zinserhöhungen ist mehr als eine Geste. Es ist die Verpflichtung, die Beziehung zwischen Bank und Kunde neu zu definieren – höhere Zinsen können unserem Geschäft zugutekommen, sollten aber auch unseren Kunden zugutekommen. Wir glauben an eine Win-Win-Situation. Wir laden die Finanzbranche ein, sich anzuschliessen und die gängigen Normen des Sparens neu zu gestalten. Jeder Kunde soll die Leistungen erhalten, die ihm zustehen, und jede Bank sollte danach streben, die Interessen ihrer Kunden in den Vordergrund zu stellen.

