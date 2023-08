Conrad Ferdinand Meyer war Dichter und Erzähler, gewiss aber kein Ökonom. Seine Bildung war humanistisch; beinahe wäre aus ihm ein Literat französischer statt deutscher Sprache geworden, mit Loge in Lausanne statt Zürich. Es darf vermutet werden, dass der Stilist Meyer (1825–1898) auch in jenem Kulturraum grosse Anerkennung gefunden hätte.

Im Augenblick der Veröffentlichung verselbständigt sich jedes Werk. Der Autor und seine Absichten verschwinden dahinter. Die Gedanken des Lesepublikums sind frei, demgemäss die Interpretationen. So lässt sich selbst auf den ersten (und auch zweiten) Blick formvollendete, verfeinerte Lyrik nicht bloss als – durchaus wohlgemeint – l’art pour l’art begreifen, sondern buchstäblich auch als Verdichtung wirtschaftlicher Modelle. Als Beispiel hier «Der römische Brunnen», den C. F. Meyer 1882 endlich in die gültige zwölfte Façon poliert hatte:

Aufsteigt der Strahl und fallend giesst

Er voll der Marmorschale Rund,

Die, sich verschleiernd, überfliesst

In einer zweiten Schale Grund;

Die zweite gibt, sie wird zu reich,

Der dritten wallend ihre Flut,

Und jede nimmt und gibt zugleich

Und strömt und ruht.

Wer das poetische Produkt als solches ökonomisch analysiert, kann, lebhafte Fantasie vorausgesetzt, überraschende Schlüsse ziehen. Der Münsteraner Ökonom Ernst Helmstädter (1924–2018), in den 1980er Jahren Präsident des Vereins für Socialpolitik und einer der fünf «Wirtschaftsweisen» der deutschen Regierung, hat das seinerzeit auf augenzwinkernde Weise angestellt. Vor bald dreissig Jahren legte er ein von Esprit sprühendes Bändchen vor: «Poesie und Ökonomik. Eine hilarische Anthologie». Darin identifiziert er in Meyers Poem (sieben vierhebige Jamben, eine zweihebige Schlusszeile, alles in einem Satz) einen ökonomischen Lehrsatz: den vom Wirtschaftskreislauf.

Meyers Kreislauf, Rilkes Saisonalität

Im Kern geht es in Meyers Gedicht um Stromgrössen, ­erkennt Helmstädter glasklar. Daher handelt es sich «zweifellos» um ein Modell des Wirtschaftskreislaufs, der schliesslich aus fliessenden Strömen besteht. Das unmittelbare Aufsteigen des Strahls zu Beginn deutet auf einen exogenen Strom hin, ergo liegt hier die dichterische Auffassung des Multiplikatormodells des Wirtschaftskreislaufs vor: «Aufsteigt der Strahl» als von aussen kommender monetärer Anstoss, lockere Geld- und/oder Fiskalpolitik. Allerdings würde, sollte dieses Modell denn auch funktionieren (mithin John Maynard Keynes eben doch recht haben), das Wasser treppauf fliessen, auf ein höheres Niveau von Konsum und Volkseinkommen bergan strömen.

«Selbstverständlich» betrifft das Gewicht ein monetäres Modell, denn «nur Geldströme zirkulieren», plädiert Helmstädter weiter. Darauf verweise auch die Wendung «sich verschleiernd» hin; hier ist der Geldschleier angesprochen, der Schleier, der über der ganzen Wirtschaft liegt. Das «wallend» wiederum klingt an die Konjunkturwellen an: Dass es erst in der dritten Schale aufscheint, zeigt nämlich, dass die Wirtschaft auf ­Impulse mit Verzögerung regiert.

Nach weiteren launigen Erwägungen stellt sich Helmstädter, der übrigens als Emeritus künstlerisch tätig war und sich einige Anerkennung als Maler erwarb, die knifflige Frage nach dem Widerspruch im letzten Vers – «und strömt und ruht». Die Ruhe, sagt der Gelehrte, beziehe nämlich die Geldvermögensbestände ein: Forderungen und Verbindlichkeiten ruhten eben, weil die einzelnen Schalen jeweils ausgeglichene Strombudgets ausweisen.

Derlei akademischer Halbernst eignet sich besonders für heitere Tischreden: Geistreiche Kost, amüsant, ja: von der Muse geküsst zu kredenzen. Vom «amuse-gueule» zu «la muse gueule», wenn’s beliebt. Und doch: Ist es nur ein Jux, poetische und ökonomische Sichtweise zu vereinen? Betrachten wir, auf Helmstädters Spuren, Zeilen von Rainer Maria Rilke (1875-1926), den famosen «Herbsttag»:

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr gross.

Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren

und auf den Fluren lass die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;

gib ihnen noch zwei südlichere Tage,

dränge sie zur Vollendung hin und jage

die letzte Süsse in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.

Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,

wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben

und wird in den Alleen hin und her

unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Der strahlende Sommer neigt dem Ende sich, der melancholische Herbst zieht ins Land. Ergo geht es, ökonomisch, um Saisonalität, jahreszeitliche Schwankungen. Zunächst ist die Rede von «...es ist Zeit», also es ist Geld, denn Zeit ist Geld. Dass der Sommer «sehr gross» war, mag zunächst verwirren, weil in der Regel der Produktionsindex just dann am niedrigsten ist und im Herbst am höchsten. Vermutlich hat Rilke die Sonneneinstrahlung gemeint (was sich gerade heute, in der Ära der Solarenergie, durchaus aufdrängte).

Nun aber soll der «Herr», hier wohl pantheistisch verstanden, die Winde loslassen. Es geht also um Globalsteuerung, interpretiert dies Helmstädter, und zwar des Acker-, Obst- und Weinbaus, wie die zweite Strophe belegt, und das naturnah und nachhaltig (dies ein Wort, das sich jedweder lyrischen Verwendung verweigert): Die Früchte aller Art sollen draussen ausreifen, nicht in der Kühlkette aromaarm erstarrt bis tief in den Winter lagern. Schliesslich «...jage die letzte Süsse in den Wein»: Erneut ein Appell an den «Herrn» in Gestalt der Natur, statt simpel an Zuckerfabriken und windige Winzer. Rilke schenkt uns reinen Wein ein, wie Helmstädter quasi in Champagnerlaune anmerkt.

Die dritte Strophe schwenkt von der Produktion zum Konsum, zu Käufern (hier im Bausektor, doch das Gleiche gilt auch fürs Publikum an der Börse), das nicht rechtzeitig am Markt war oder zu lange mit dem Zuschlag gezögert hat. Nun ist die Gelegenheit vorbei, das Zeitfenster (pardon, eine Flachvokabel unserer Tage) hat sich geschlossen. «Wer jetzt kein Haus hat, baut sich ­keines mehr» – wie wahr bei diesen Preisen und Hypothekarzinsen; der Dichter beschreibt nolens volens die aktuelle Lage auf dem Schweizer Eigenheimmarkt. ­Sicher auch in Raron, wo Rilke ruht.

Belletristik statt Banausentum

Nochmals: höherer Blödsinn, Uni-Ulk? Gewiss, doch nicht nur. Zumal Ökonomik eine Sozial- und keine Naturwissenschaft und insofern den mitunter belächelten Geisteswissenschaften seelenverwandt ist. Alles wegzuwischen, was keinen unmittelbaren, handfesten Nutzen zu haben scheint – etwa Belletristik im Allgemeinen und Lyrik im Besonderen –, ist banausisch.

Der treffliche Zürcher Germanistik-Emeritus Peter von Matt verteidigt seine Disziplin so: «Nur phantasierend, Bilder schaffend, schrille Figuren erfindend vermögen die Menschen der Provokation durch eine Wissenschaft zu begegnen, die ihnen die einzig verlässlichen Wahrheiten verspricht, die ganze Wahrheit aber verweigert.» So ist denn die spielerische Zusammenschau von Dichtkunst und Wirtschaftswissenschaften nur übungshalber ein Ansatz zu tieferer fachlicher Einsicht. Vielmehr geht es hier diskret um den Versuch zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält.

Wie Goethes Faust, der alle Fakultäten abgeklappert und doch nicht zur Weltformel gefunden hat. So seufzt er doch: «Habe nun, ach! Ökonomie, Juristerei und Medizin studiert...» – wenigstens ungefähr.

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW. Mehr Infos

